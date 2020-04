Netflix Gratis Onze score 8,5

Netflix heeft een reeks aan nieuwe functies uitgebracht om de dienst gezinsvriendelijker te maken. Je kunt nu bijvoorbeeld een pincode instellen voor jouw Netflix-profiel, zodat kinderen niet zomaar naar ongeschikte films en series kunnen kijken.



Pincode instellen op Netflix: zo doe je dat

De quarantainetijd legt streamingdiensten geen windeieren. Om Netflix gezinsvriendelijk te houden, heeft men de opties voor ouderlijk toezicht uitgebreid, zoals het profielslot. Hierdoor kun je jouw profiel op Netflix afschermen met een (zelfbedachte) pincode. Kinderprofielen kunnen hierdoor niet via jouw profiel naar ongeschikte films en series kijken.

Zo stel je een Netflix-pincode in:

Open een browser en navigeer naar Netflix.com; Log eventueel in met je gebruikersnaam en wachtwoord; Tik op het pijltje naast je profielfoto en kies ‘Account’; Ga naar het account dat je wil afgrendelen en selecteer ‘Wijzigen’ naast het kopje ‘Profielvergrendeling’; Voer je wachtwoord in om te bewijzen dat jij het bent en zet een vinkje; Geef een viercijferige pincode op en bevestig je keuze door op ‘Opslaan’ te tikken.

Het is belangrijk dat je pincode goed onthoudt, want voortaan moet je deze opgeven zodra je een film of serie wil kijken die niet geschikt is voor het hele gezin. Je kunt de Netflix-pincode alleen instellen via de browser. Maak je geen zorgen: de code wordt altijd gevraagd wanneer je toegang tot jouw profiel wil krijgen.



Ouderlijk toezicht voor Netflix uitgebreid

Netflix heeft nog een reeks aan functies uitgebracht waardoor de filmdienst kindvriendelijker wordt. Voortaan kun je bijvoorbeeld per profiel leeftijdsfilters instellen en er zo voor zorgen dat je kind alleen titels kan kijken die geschikt zijn voor 7 jaar en ouder. Films en series met ongepaste inhoud worden vervolgens verborgen op dit profiel.

Je kunt overigens ook individuele titels blokkeren. Deze optie is handig wanneer je het niet eens bent met de kijkwijzers. Tot slot is het voortaan mogelijk om de kijkgeschiedenis per profiel in te zien, inclusief de kinderprofielen. Op die manier kun je dus altijd achterhalen waar andere accountgebruikers naar kijken. Alle bovenstaande functies zijn in het profielengedeelte van je Netflix-account te vinden.

Android gezinsvriendelijk maken

Gebruiken jouw (jonge) kinderen een Android-telefoon? Het besturingssysteem heeft diverse functies om hun ervaring zo gezinsvriendelijk mogelijk te maken. Met Family Link kun je een oogje in het zeil houden, en bijvoorbeeld een bedtijd instellen of hun telefoon op ieder moment vergrendelen. Ook de Play Store beschikt over opties voor ouderlijk toezicht. Zo kun je voorkomen dat kids ongeschikte apps en games downloaden.

→ Download Google Family voor ouders in de Play Store (gratis)