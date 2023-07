Zo deel je jouw vakantie met vrienden en familie via Polarsteps

Maak je een mooie reis, dan kun je jouw vrienden en familie makkelijk op de hoogte houden via de Nederlandse app Polarsteps. Zo doe je dat.

Polarsteps: deel je reis met anderen

Als je een mooie reis maakt, is het leuk om je vrienden en familie op de hoogte te houden. Alleen gebruikt niet iedereen sociale media en het is ook niet te doen om al je foto’s naar iedereen individueel te sturen. De app Polarsteps biedt hulp.

Polarsteps wordt voornamelijk op de markt gezet als een app om een reis te plannen en vast te leggen, maar onderbelicht is de optie om je familie en vrienden live mee te laten kijken.

Je reis starten

Om te beginnen maak je in de app een account. Je tikt vervolgens in de tab ‘Ik’ op ‘Voeg een reis toe’. Hier kun je ook reizen uit je verleden toevoegen, maar kies nu eerst voor ‘Voeg handmatig een trip toe’.

Vervolgens vul je verdere details over je reis in. Je geeft je reis een naam en een korte samenvatting. Je kiest ook een begindatum en einddatum, waarbij de begindatum prima in de toekomst kan liggen zodat mensen je alvast kunnen volgen voordat je begint.

Je reis automatisch laten tracken

Handig is dat je jouw reis met Polarsteps automatisch kunt laten tracken. Dat wordt de Travel Tracker genoemd. Volgers zien dan op een kaart waar je bent geweest. Polarsteps belooft dat dit niet belastend is voor de accu van je smartphone. Deze loopt maar 4 procent sneller leeg.

Je moet voor deze functie de app natuurlijk wel altijd toegang geven tot je locatie. Vind je dat vervelend, dan kun je de functie ook uitschakelen en handmatig invullen waar je bent geweest. Op de kaart is dan een rechte lijn tussen de punten te zien in plaats van een gedetailleerde route.

Steps toevoegen

Steps zijn plekken waar je verblijft of die je bezoekt. Via het plusje voeg je een step toe. Hier plaats je vervolgens alle foto’s die je wil delen. Bijvoorbeeld van je verblijfplek, een mooie wandeling of alle foto’s van een stad die je hebt bezocht.

Je kunt ook een verslag aan een step toevoegen, maar als je alleen foto’s wil delen is dat ook mogelijk. Deze steps worden op de kaart geplaatst, zodat je vrienden en familie jouw reis stap voor stap kunnen meebeleven.

Je reis delen

Direct bij het aanmaken van een reis kun je aangeven wie er mee mag kijken. Als je deze optie op ‘openbaar’ zet, dan kan iedereen zien waar je bent en wat je doet. Daarom kun je de optie beter op ‘Mijn volgers’ zetten. Bij de tab ‘Activiteit’ kun je vervolgens vrienden op Polarsteps vinden.

Als je voor ‘Mijn volgers’ kiest, hoeft niet iedereen een account aan te maken om je reis te volgen. Je kunt namelijk ook een geheime link delen. Hiervoor tik je op het menu-icoontje en gebruik je de opties onder ‘Deel deze trip’. Iedereen met deze link kan zonder in te loggen meekijken via een webbrowser.

Aan het einde van je reis kun je een Travel Book bij Polarsteps bestellen: een fysiek fotoalbum met je hele trip. Zo’n fotoboek is vanaf 36 euro te koop, waar je dan 24 pagina’s voor krijgt. Als je een lange reis hebt gemaakt gaan de kosten al snel richting de 100 euro.

Wat kun je nog meer met Polarsteps doen?

Naast de optie om je reis te delen, biedt de app Polarsteps nog enkele andere functies. Bij de tab Guides vind je tips voor je reizen. Deze Guides zijn gemaakt door het team achter het in Amsterdam gevestigde Polarsteps. Bij de tab ‘Verkennen’ kun je inspiratie opdoen door de openbare reizen van anderen te bekijken.

