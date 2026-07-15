Gratis onbeperkt bellen én bundel tot 75GB voor slechts 1 euro

Een tijdelijke sim only-actie laat je het eerste jaar slechts 1 euro per maand betalen voor een bundel van 50+ Mobiel. De actie geldt voor alle beschikbare bundels, van 5GB tot 75GB data. Onbeperkt bellen zit er altijd gratis bij!

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Alle bundels voor 1 euro

Hoewel de aanbiedingen rondom sim only momenteel niet heel dik gezaaid zijn, is er toch een goede actie als je nu een nieuw abonnement nodig hebt. Bij 50+ Mobiel bel je standaard onbeperkt en nu krijg je ook nog eens hoge korting op je databundel via Mobiel.nl als je een tweejarig abonnement afsluit.

Of je nu een kleine databundel nodig hebt met maar 5GB of een groot dataverbruiker bent en voor 75GB gaat: alle bundels zijn nu het eerste jaar slechts 1 euro per maand. Na de eerste twaalf maanden betaal je het normale tarief.

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Dit zijn de prijzen die je betaalt

Om een goed beeld te krijgen van wat je in totaal kwijt bent, is het verstandig om de kosten over de volledige looptijd te bekijken. Voor de 10GB-bundel, die normaal 7,50 euro per maand kost, ziet de berekening er als volgt uit:

12 maanden × 1 euro = 12 euro

12 maanden × 7,50 euro = 90 euro

Totaal over 24 maanden: 102 euro

Gemiddeld per maand: 4,25 euro per maand

Dat gemiddelde van 4,25 euro per maand voor 10GB data is een stuk lager dan het reguliere tarief van 7,50 euro per maand. Voor wie sowieso op zoek is naar een voordelig sim only-abonnement, is deze actie het bekijken waard. Hou er rekening mee dat je na het eerste jaar dus het volledige tarief betaalt.

Dit betaal je gemiddeld per maand als je voor een tweejarig abonnement kiest:

Aantal GB’s Actieprijs p/m Normale prijs p/m 5GB €3,75 p/m €6,50 p/m 10GB €4,25 p/m €7,50 p/m 25GB €5,- p/m €9,- p/m 45GB €5,50 p/m €10,- p/m 55GB €6,- p/m €11,- p/m 75GB €7,50 p/m €14,- p/m

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