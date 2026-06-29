Alleen vandaag: deze sim only tot 60GB data kost je het eerste jaar 0 euro

Dit is hét moment om jouw volgende sim only vast uit te zoeken, want deze van Simpel kost alleen vandaag het eerste jaar helemaal niets. Dit is geldig op alle bundels, van 5GB tot 60GB, dus wees er snel bij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1 jaar gratis sim only van Simpel

Iedere maandag is het Magic Monday bij Belsimpel. Dit is een actie die alleen op die maandag geldig is. De ene keer is het een hoge korting op een populaire telefoon, de andere keer een sim only voor een spotprijsje.

Vandaag is dit laatste het geval, want je scoort nu een bundel van Simpel en betaalt het eerste jaar geen cent. Dat komt doordat alle bundels van de provider (5GB tot 60GB) het eerste jaar 1 euro kosten én je ontvangt 12 euro cashback. Daardoor kom je het eerste jaar op 0 euro uit, waarna je het tweede jaar van je contract de standaard prijs kwijt bent.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag, op maandag 29 juni 2026, geldig. Wacht dus niet te lang!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de prijzen die je betaalt

Omdat je het tweede jaar wel gewoon voor je nieuwe sim only betaalt, is ‘ie dus niet helemáál gratis. We zetten hieronder de gemiddelde prijzen voor je op een rijtje per bundel. Deze berekenen we als volgt voor een 10GB-abonnement:

1 euro x 12 maanden = 12 euro

7,50 euro x 12 maanden = 90 euro

12 euro + 90 euro = 102 euro

102 euro – 12 euro cashback = 90 euro

90 euro / 24 maanden = 3,75 euro

Databundel Gem. € p/m Normale € p/m 5GB €3,25 p/m €6,50 p/m 10GB €3,75 p/m €7,50 p/m 18GB €4,50 p/m €9,- p/m 30GB €5,- p/m €10,- p/m 40GB €5,50 p/m €11,- p/m 60GB €7,50 p/m €14,- p/m

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onbeperkt bellen en internetsnelheid

Standaard ligt de internetsnelheid bij Simpel op 150 Mbit/s en dat is relatief hoog, waardoor je zeker weet dat je internetpagina’s snel laden en je apps goed werken. Er is geen andere internetsnelheid om uit te kiezen.

Daarnaast krijg je bij bovenstaande abonnementen 250 belminuten en 500 sms’jes. Ben je een beller, dan is het misschien verstandig om onbeperkt bellen in je bundel op te nemen. Dit kost je 1,50 euro per maand meer.