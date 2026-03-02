5 redenen om te kiezen voor de Samsung Galaxy S26 (ADV)

Tijdens Galaxy Unpacked presenteerde Samsung op 25 februari de Samsung Galaxy S26-serie. In die reeks zitten drie toestellen, waarvan het instapmodel de Galaxy S26 is. Wij geven je vijf redenen om voor deze telefoon te kiezen.

Nieuw bij KPN: Samsung Galaxy S26-serie

Samsung kwam op 25 februari met nieuwe smartphones in de populaire Galaxy S-serie. Het is alweer de beurt aan de Galaxy S26, met daarin wederom drie toestellen: de Galaxy S26, Galaxy S26 Plus en Galaxy S26 Ultra.

De eerste die we noemen is de instapper van de serie. Wij geven je drie redenen waarom dit een goede keuze voor jou is. Tijdelijk profiteer je tijdens de pre-order fase van veel voordeel bij KPN.

Zo krijg je een gratis opslagupgrade. Ga je voor de variant met 512GB aan opslag, dan betaal je tijdelijk dezelfde prijs als die met 256GB. Deze aanbieding is er nog tot en met 8 maart. Bovendien ontvang je tot 837 euro inruilvoordeel, waaronder tot 100 euro inruilbonus. Het maakt hierbij niet uit welke telefoon je inlevert bij je aankoop.

1. Eén van de kleinste smartphones van dit moment

Verlang jij terug naar de tijd dat je telefoon niet zoveel ruimte in beslag nam en je hem met gemak in je broekzak kwijt kon? Als je op zoek bent naar een zo klein mogelijke telefoon, dan zit je met de Galaxy S26 goed. Hoewel hij nog steeds een groot scherm van 6,3 inch heeft, is het één van de kleinste modellen van dit moment.

2. Genoeg opslag voor al je bestanden met standaard 256GB

Afgelopen jaar kreeg het instapmodel van de Galaxy S25 128GB opslag mee. Dit jaar is dat dubbel zoveel en krijg je de beschikking over minstens 256GB. Daardoor heb je genoeg voor al je bestanden, foto’s en apps.

Daarnaast is ‘ie uitgerust met een nieuwe processor: de Exynos 2600. Deze is ontzettend krachtig en zorgt ervoor dat alle taken vlekkeloos uitgevoerd worden. Je zal dus niet snel last hebben haperende of vasthangende applicaties.

Ook gaat de Galaxy S26 lang mee, want Samsung voorziet hem de komende zeven jaar van alle benodigde Android- en beveiligingsupdates.

3. Uitstekende camera’s om dierbare momenten vast te leggen

Pak jij regelmatig je camera erbij om momenten in je leven vast te leggen? Dan is de Galaxy S26 een uitstekende keuze voor jou. Er zijn drie lenzen op de achterkant te vinden en nog eentje aan de voorkant, zodat er voor elke situatie een geschikte is. Het meeste zal je de hoofdcamera van 50 megapixel gebruiken.

Sta je voor een hoog gebouw of een grote groep, dan gebruik je de groothoeklens van 12 megapixel. Deze is er ook voor close-ups. Daarnaast is er een telelens, waarmee je tot drie keer optisch inzoomt en er niets van de kwaliteit verloren gaat. Handig als je bij een concert bent bijvoorbeeld! Voor de nodige selfies en videogesprekken is de Galaxy S26 uitgerust met een 12 megapixel-camera.

4. Galaxy AI maakt je leven makkelijker dan ooit

Een groot onderdeel van de lancering was kunstmatige intelligentie en Galaxy AI heeft er weer een aantal handig functies bij. Photo Assist was al op de Galaxy S25 te vinden, maar dat is nu verbeterd. Na het schieten van je kiekje verbeter je hem tot in de puntjes en kan je met een korte tekst aangeven wat je anders wil zien.

Maar er is meer AI om te gebruiken in je dagelijkse leven. Now Nudge stelt op de goede momenten reacties voor of foto’s om door te sturen naar je moeder of vrienden. Tijdens het invullen van een formulier zet ‘ie vast de antwoorden voor je klaar, zodat je snel door kan naar de volgende stap. Ontdek alle nieuwe Galaxy AI-functies zelf met de Galaxy S26.

5. Tot 837 euro voordeel bij KPN

Dit is hét moment om de Samsung Galaxy S26 in huis te halen, want tot en met 8 maart profiteer je nog van de pre-order actie. Je ontvangt na je bestelling tot 60 euro retour en krijgt 190 euro opslagvoordeel. Kies daarom voor de Galaxy S26 met 512GB, want tijdens de actieperiode scoor je hem voor dezelfde prijs als die met 128GB en betaal je 744 euro.

Bij KPN ontvang je bovendien tot 837 euro inruilvoordeel bij je aankoop en als je kiest voor KPN Unlimited. Het precieze voordeel hangt af van de telefoon die je inlevert. Het genoemde bedrag geldt bij de Galaxy S26 Ultra, voor de Galaxy S26 is dit 622 euro en kies je voor de Galaxy S26 Plus dan wordt dit tot 586 euro.