AAWireless Android Auto-dongle alleen dit weekend voor nog geen 50 euro

De Android Auto-dongles van AAWireless zijn dit weekend afgeprijsd. Zo voeg je simpel en snel Android Auto toe aan je wagen. Lees hier alles over de aanbieding.

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AAWireless Two in de aanbieding

Als je Android Auto gebruikt, heb je waarschijnlijk weleens van AAWireless gehoord. Met de dongles van het Nederlandse bedrijf voeg je op een simpele manier de draadloze versie van Android Auto toe aan je auto. Zo hoef je nooit meer met kabeltjes aan de slag.

De komende dagen zijn de AAWireless Two en AAWireless Two+ afgeprijsd. Tijdelijk krijg je 20 procent korting op de AAWireless Two+, waardoor je niet 64,99 euro maar 51,99 euro betaalt. Handig voor als je nog een leuk Vaderdag-cadeau zoekt. De Two+ kan overigens ook overweg met CarPlay, wat van pas komt als je partner een iPhone gebruikt, of je werktelefoon een Apple-toestel is.

Ook de ‘normale’ AAWireless Two, die normaliter 54,99 euro kost, is afgeprijsd. Je krijgt 15 procent korting, wat betekent dat je 46,74 euro voor het apparaatje hoeft te betalen. Zorg trouwens wel dat je op tijd bestelt, want de aanbieding loopt tot en met zondag 14 juni. Heb je een dongle besteld, dan wordt ‘ie binnen twee werkdagen geleverd.

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Zo werkt de AAWireless Two(+)

Goed om te weten is dat de reguliere AAWireless Two alleen overweg kan met Android-telefoons. De apparaatjes werken verder hetzelfde: je sluit ze aan via een usb-c-kabeltje op je auto, koppelt je smartphone via de app en je kan meteen Android Auto gebruiken.

De AAWireless Two(+) is een compact apparaatje en voorzien van een enkele knop. Die is multifunctioneel en gebruik je bijvoorbeeld om tussen telefoons te wisselen, of de AAWireless zelf in de standby-modus te zetten. Via de app van de fabrikant kies je waar je de knop voor wil gebruiken.