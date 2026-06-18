Deze slimme Action-producten vliegen de deur uit tijdens de warme zomerdagen

Er komt weer een hittegolf aan in ons normaal koude kikkerlandje. Kan jij wel wat verkoeling gebruiken? Gelukkig hoeft dat niet duur te zijn, want bij Action zijn een aantal slimme verkoelende apparaten te vinden.

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Action helpt je afkoelen: mobiele airco, bladloze ventilator en meer

De temperaturen stijgen weer flink en komend weekend tikken we de 30 graden aan. Heb jij het altijd moeilijk met je hoofd koel houden in je huis? Check dan eens de webshop van Action, want hier zijn momenteel een aantal slimme verkoelende apparaten te vinden.

Denk bijvoorbeeld aan een mobiele airco. Wil je nou niet zo’n joekel van een ding in je woonkamer, dan zijn er nog meer opties: een bladloze ventilator of een plafondlamp met geïntegreerde ventilator. We zetten hieronder alle info op een rijtje.

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1. Slimme mobiele airco: voor 299 euro

Zo snel mogelijk afkoelen doe je met een airco. Heb je die nou niet geïnstalleerd in je huis, dan zijn er ook mobiele airco’s te koop. Deze van Action verplaats je door de wieltjes eenvoudig naar de plek in je huis waar je wat verkoeling kan gebruiken.

Hoewel hij flink goedkoper is dan bekende merken, krijg je toch veel waar voor je geld. Bedien hem via de knoppen op het apparaat zelf, maar dat kan ook via een app op je telefoon. Daardoor hoef je niet van de bank of uit je bed te komen als het zweet je opeens uitbreekt.

De mobiele airco koelt niet alleen je ruimte, maar zorgt ook voor ventilatie en haalt vocht uit de lucht. Perfect dus voor benauwde dagen. Volgens Action werkt hij in ruimtes tot 100m3, wat genoeg is voor een flinke woonkamer. Bovendien heeft ‘ie drie standen én kan hij automatisch uitschakelen. Hij kost je slechts 299 euro en hij is er in wit en zwart.

2. Bladloze ventilator: voor 59,95 euro

Vind je zo’n mobiele airco wat te duur of te groot, dan kan je ook voor deze bladloze ventilator gaan. Hij heeft een modern ontwerp en zit bomvol handige functies. Het is een relatief stille ventilator, die je op de kop tikt voor slechts 59,95 euro.

Doordat hij geen blad heeft dat geluid maakt, blaast hij lucht via een smalle opening naar buiten. Deze ventilator produceert zo minder geluid en is ook nog eens veiliger voor kinderen en huisdieren. Hij beschikt over vier snelheden en ook deze schakelt zichzelf automatisch uit. Ideaal dus om ’s avonds nog even wat verkoeling te krijgen tot je in slaap valt en hoef je er niet meer aan te denken om hem uit te zetten.

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3. Plafondlamp met ventilator: voor 29,95 euro

Een nog onopvallendere optie is deze plafondlamp met ventilator. Ideaal, want zo krijg je een lekker briesje van bovenaf als je in bed ligt. Hij heeft vijf standen, is gemakkelijk aan het plafond te monteren en bedien je met de afstandsbediening, die meegeleverd wordt.

Leuk is dat de lamp niet alleen witlicht heeft, maar ook RGB. Daardoor zorg je voor meer sfeer in je kamer met kleurtjes. Multifunctioneel dus. Je haalt hem in huis voor 29,95 euro.

Bonus: dompel je helemaal onder in ijskoud water

Kan je het nou helemaal niet koel krijgen? Voor de koelbloedigen onder ons heeft Action ook een ijsbad in het assortiment voor 19,95 euro. Deze is opblaasbaar en ruim je dus snel weer op. Daarnaast heeft een ijsbed meer voordelen: je spieren en mentale welzijn zullen je bedanken.

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