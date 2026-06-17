Deze Google-telefoon is opeens spotgoedkoop

Belsimpel bestaat 20 jaar en dus zijn er goede koopjes te vinden. Zo kun je nu de Google Pixel 10a voor helemaal niks in huis halen. We vertellen je hoe je dat doet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Belsimpel 20 jaar: gratis Google Pixel 10a

De Pixel 10a is Googles budgetvariant van de Pixel 10-serie en draait op dezelfde krachtige chip als de Pixel 9. Hij kwam in februari op de markt en had destijds een prijs van 549 euro. Ondertussen ligt die prijs voor een los toestel op € 449,-. Combineer je de 10a met een abonnement, dan wordt het een ander verhaal.

Met een abonnement betaal je namelijk helemaal niets voor de telefoon, bijvoorbeeld bij Ben, Budget Thuis en meer. De beste deal is Ben met een databundel van 30GB. Dit abonnement kost je 9 euro per maand en de telefoon dus niets.

Wil je liever geen Ben? Geen probleem, want hij is bij veel meer providers gratis te krijgen. We zetten hieronder je opties op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 10a bij providers

Wil je het liefste direct bij één van de providers bestellen? Dan ben je duurder uit en is de Google Pixel 10a helaas niet gratis te krijgen. Wel ben je hier nog steeds goedkoper uit dan wanneer je een los toestel zou bestellen. De laagste prijs is te vinden bij KPN. Hier betaal je 336 euro voor de 10a.

Daarnaast is de Google-smartphone te vinden bij Vodafone en Odido, maar ook de kleinere providers, zoals Simyo, Ben en Hollandsnieuwe, hebben ‘m in het assortiment. Vodafone heeft de telefoon voor 360 euro en de overige providers voor 384 euro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 10a cadeau: kies je favoriete provider

Meestal heb je één à twee providers om uit te kiezen als je het toestel cadeau krijgt. De Pixel 10a was überhaupt nog niet eerder gratis te krijgen, maar ook heb je jouw volgende provider nu voor het kiezen. Natuurlijk zitten er onderling wel wat verschillen, dus in de tabel hieronder hebben we ze voor je op een rij gezet.

Dit is de Google Pixel 10a

De Google Pixel 10a beschikt over een 6,3-inch scherm en wordt aangedreven door de snelle Tensor G4-chip van Google. Dankzij de 5100 mAh-accu kom je moeiteloos de dag door. Ook op cameragebied presteert het toestel sterk: met een 48 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens maak je eenvoudig scherpe en veelzijdige foto’s.

Daarnaast onderscheidt de Pixel 10a zich door het updatebeleid, want je krijgt zeven jaar lang de nieuwste software. In combinatie met slimme AI-functies en Gemini krijg je een moderne middenklasser die premium aanvoelt.

Mis nooit meer de beste tech deals! Ontvang iedere week de beste tech deals in je inbox. Aanmelden