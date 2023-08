Winactie: bomvolle rugzakken met een totale waarde van 5657 euro!

De scholen gaan weer bijna beginnen! Daarom is het tijd voor één van onze grootste winacties van het jaar. Met de Back to School-winactie van Android Planet maak je de hele maand augustus kans op goed gevulde rugzakken!

Android Planet’s Back to School-winactie

Over enkele weken begint het nieuwe schooljaar en dat betekent dat het weer tijd is voor de Android Planet Back to School-winactie! Je maakt dit jaar weer kans op verschillende toffe pakketten, stuk voor stuk tot de nok toe gevuld met toffe smartphones, wearables en meer!

Wil je ook kansmaken op één van die toffe prijzen? Vul dan het Google-formulier in en geef aan welk pakket je het liefste wil winnen. Uiteraard kun je maar één keer meedoen per persoon (en dat checken we uitvoerig). Geen student? Wees gerust, ook dan kun je een gokje wagen. Misschien win jij wel zo’n goedgevulde rugzak.

De prijzenpot bestaat uit een ‘hoofdrugzak’ die gevuld is met producten met een totale waarde van 3217 euro. Hierin zitten knallers van prijzen, waaronder de Samsung Galaxy Watch 6 Classic en Tab S9 die door Belsimpel geleverd worden. Er zijn ook een aantal partijen die een exclusief pakket weggeven. Misschien wil jij wel zo’n pakket met alleen maar Motorola-, OPPO- of Honor-producten. De totale waarde van alle prijzen bij elkaar is maar liefst 5657 euro!

Hoofdprijs: afgetopte Back to School-rugzak t.w.v. 3217 euro

De hoofdprijs is een gloednieuwe rugzak van Kapten en Son die genoeg ruimte heeft voor alles dat je mee wil nemen. Daar stopt Motorola hun G73-smartphone bij. Al je huiswerk doe je op de Chromebook CX1500FK van Asus. Die heeft een flexibel 15,6 inch-scherm, zodat je hem ook via het touchscreen als tablet inzet.

Ondertussen luister je muziek via de Boomster Go-speaker die wordt geleverd door Teufel. Door zijn kleine formaat, neem je hem overal mee naartoe. Switch naar de Earbuds 3 Pro van Honor als je onderweg bent naar school. De oordopjes zijn voorzien van active noise cancelling, waardoor je van de buitenwereld niets meer meekrijgt.

Voordat je vertrekt stop je je lunch nog even in de Android Planet-broodtrommel en vul je de bijbehorende Dopper met water. Op je Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47mm check je nog even snel hoe laat het is en ziet dat je nog genoeg tijd hebt voor een game op de Samsung Galaxy Tab S9. Beide producten worden door Belsimpel geleverd.

Thuis wil je al die slimme apparaten natuurlijk verbinden met de snelst mogelijke verbinding. Daarvoor gebruik je de FRITZ!Box 4060 van het merk FRITZ!. Tot slot hoef je je geen zorgen te maken over de beveiliging van al die mooie apparatuur, want ook een starterkit van Ajax Systems vind je in de rugzak!

Motorola-pakket t.w.v. 735 euro

Motorola is ook van de partij met een heel eigen en dus exclusief Back to School-pakket. De Motorola Edge 40 is van de partij en dat is een dunne en krachtige smartphone die je met gemak de dag door helpt. Ondertussen luister je onderweg naar je favoriete muziek met de Moto Vervebuds 300, terwijl je thuis (of op school) juist de Sonic Boost 210-speaker gebruikt.

Verder zit de Lenovo Smart Clock met fast charger in het pakket. De handige wekker heeft een fijn display en Google-ondersteuning. Check voor het slapen gaan dus nog even hoeveel vrije uren je morgen hebt of wat de weersverwachting wordt.

Honor-pakket t.w.v. 1018 euro

In het exclusieve Honor-pakket vind je niet één, maar twee smartphones! Dat betekent dat je ook je vader, moeder, opa, oma of natuurlijk medestudent blij kan maken. Het gaat om de krachtige Honor 90 en de Honor 90 Lite.

De Honor 90 heeft een uniek gevormd scherm – het lijkt namelijk alsof het bijna overvloeit, net als een glas water dat te vol is – en een goede cameraset. Honor heeft ook een setje Earbuds 3 Pro toegevoegd. De oordopjes zijn voorzien van actieve ruisonderdrukking, zodat je je goed kunt concentreren op je huiswerk.

OPPO-rugzak t.w.v. 687 euro

Ook OPPO is van de partij en heeft een exclusieve rugzak geregeld. Daarin vind je onder andere de OPPO Reno 10. De middenklasser heeft een fraai ontwerp met een grote batterij. Die laadt overigens in een uurtje weer volledig op.

Je favoriete deuntjes luister je met het setje OPPO Enco Free2-oordopjes. Deze luxe afgewerkte in ear-oordopjes bieden een lange accuduur (maar liefst 30 uur) en zijn stof- en spatwaterdicht, ideaal voor elke student! En met de actieve ruisonderdrukking ga je helemaal op in de muziek, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

De OPPO Band 2 houdt elke sportsessie voor je bij. Op het kleurenscherm check je alle info en binnenkomende notificaties. Als partner van de Champions League doet OPPO ook een bidon in de toffe rugzak.

Zo doe je mee aan onze Back to School-winactie

Meedoen met de grootse Back to School-winactie? Vul dan onderstaand formulier in en je dingt automatisch mee. Meedoen kan tot en met woensdag 31 augustus 2023 en daarna kiezen we geheel willekeurig de verschillende winnaars! Namens het hele team van Android Planet en natuurlijk onze partners: succes met het meedoen en toitoitoi!

