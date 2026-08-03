Winactie: bomvolle rugzakken (én elektrische fiets!) met een totale waarde van 5135,75 euro

De zomer is voorbijgevlogen en het nieuwe schooljaar staat weer op het punt van beginnen. Daarom is het weer tijd voor één van onze grootste jaarlijkse winactie: de Back to School-winactie. Dit jaar geven we twee goedgevulde rugzakken weg én een elektrische fiets!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet’s Back to School-winactie

Het is alweer augustus en dat betekent ook dat het nieuwe schooljaar weer gaat beginnen. Ieder jaar organiseren we een Back to School-winactie. Dit jaar omvat de prijzenpot in totaal maar liefst 5135,75 euro, verdeeld over twee pakketten. Hierin zitten telefoons, soundbar en zelfs een elektrische fiets!

Wil jij in de prijzen vallen? Vul dan ons formulier in en geef daarin aan welk pakket je het liefste wil winnen. Per persoon mag je maar één keer meedoen en ja, dit checken we echt. Geen student? Geen zorgen, want iedereen mag meedoen. Meld je dus snel aan. Meedoen kan de hele maand, tot en met 31 augustus 2026.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoofdprijs: Back to School-rugzak t.w.v. 4225,89 euro

De hoofdprijs is een gloednieuwe rugzak van Kapten & Son. In de Lisbon Pro-rugzak passen al je spullen makkelijk. Met de OPPO Reno16 F 5G-smartphone die ook in de rugzak te vinden is, ben je altijd bereikbaar. Gebruik de OPPO Clip2-oordopjes die om je oren stevig blijven zitten tijdens het sporten. De oplader van Anker zorgt er bovendien voor dat je telefoon weer razendsnel van stroom is voorzien.

Ben je thuis aan het werk of ’s avonds op de bank aan het ontspannen, dan luister je muziek met de CineBar One-soundbar van Teufel. FRITZ! voorziet je van een goede wifi-verbinding dankzij de Mesh Set 2700. De klapper van dit pakket is toch wel de eBike van HimiWay ter waarde van 2299 euro. Daarop fiets je razendsnel naar je werk of school. Daarnaast kies je bij MediaMarkt zelf nog voor 100 euro iets leuks uit en reken je die af met de cadeaubon.

In een notendop is dit de hoofdprijs:

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zit er in het Motorola-pakket t.w.v. 909,86 euro

Daarnaast hebben we een rugzak van Kapten & Son compleet gevuld met Motorola-apparaten. Hierin zit de Motorola Edge 70 Fusion in de kleur Silhouette (zwart/grijs), maar ook de Moto Watch Fit-smartwatch, de Moto Buds Loop-oordopjes in de kleur Trekking Green (donkergroen), een groene Moto Tag en een 68W-snellader. Daarmee laad je jouw apparaten razendsnel op.

De Motorola Edge 70 Fusion heeft een groot scherm dat snel reageert en blinkt vooral uit in de accuduur. Door de grote batterij van 7000 mAh gaat ‘ie makkelijk twee dagen mee zonder tussendoor te moeten bijladen. Opladen gaat dankzij de snellader die je er ook bij krijgt ontzettend snel.

Op de Moto Watch Fit houd je elke stap die je zet bij en je weet precies wat er in je lichaam gebeurt dankzij alle slimme sensoren. Bedien daarnaast de muziek die je luistert via de Moto Buds Loop-oortjes.

In een notendop vind je dit in het Motorola-pakket:

Zo doe je mee aan onze Back to School-winactie

Wil jij één van deze twee pakketten wel winnen? Meedoen doe je door onderstaand formulier in te vullen en je doet automatisch mee. De actie loopt nog de hele maand, tot en met maandag 31 augustus 2026. Daarna kiezen we geheel willekeurig de winnaars.

Namens het hele Android Planet-team en natuurlijk onze partners: succes!

Mede mogelijk gemaakt door: