De beste telefoon van Samsung is nu te krijgen met 59 procent korting

Voor wie op zoek is naar een nieuwe smartphone met de beste camera’s, is de Samsung Galaxy S26 Ultra een uitstekende keus. Momenteel is de telefoon flink afgeprijsd en haal je ‘m met 59 procent korting in huis.

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Samsung Galaxy S26 Ultra flink afgeprijsd

De Samsung Galaxy S26 Ultra heeft de allerbeste camera’s, een krachtige chip en een Privacyscherm, zodat pottenkijkers niet zomaar op je display kijken. Hij kwam in februari op de markt met een adviesprijs van 1449 euro, maar hij is nu bij Media Markt te scoren voor € 925,-.

Nog meer besparen doe je door een abonnement af te sluiten bij je bestelling via Belsimpel. Kies voor Odido en je hebt de S26 Ultra in handen vanaf 588 euro. Daarnaast is hij in combinatie met Simyo voordelig én heb je een goedkope bundel.

-35% Dit is de laagste los toestel prijs € 925,- De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 1.415,- Media Markt Naar deal

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De beste Samsung-telefoon bij providers: kies voor een sim only

Wil je de Samsung S26 Ultra liever bij je favoriete provider in huis halen, dan raden we aan om de telefoon te bestellen bij Media Markt en ‘m te combineren met een sim only. De prijzen bij de providers voor de S26 Ultra liggen een flink stuk hoger namelijk.

Bij Vodafone is hij het goedkoopste en betaal je 1176 euro, Odido vraagt 1205 euro en KPN zelfs 1224 euro. Wel profiteer je van klantvoordeel als je ook thuis internet van je provider hebt. Heb je thuis bijvoorbeeld Ziggo en kies je nu voor Vodafone, dan ontvang je tot 20 euro korting per maand op je abonnement.

Ga je voor Odido, dan krijg je tot 5 euro korting per maand en gratis Videoland. Ook bij KPN heb je de mogelijkheid om deze streamingdienst cadeau te krijgen, maar je kan er ook kiezen voor Netflix of ESPN Compleet. Daarnaast betaal je elke maand tot 7,50 euro minder.

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Haal de Samsung Galaxy S26 Ultra 59 procent goedkoper

Wil je de laagste prijs betalen voor de Samsung Galaxy S26 Ultra, dan kies je bij Belsimpel voor Odido. Met een onbeperkt internetabonnement is hij slechts 588 euro.

Heb je liever een kleinere bundel en lage maandlasten, maar wel veel waar voor je geld? Dan is Simyo de beste keus. Als voorbeeld: een 10GB-bundel kost je 8 euro per maand en voor de telefoon ben je 857 euro kwijt. Vanaf 20GB betaal je ook nog eens de eerste 12 maanden maar 6,50 euro per maand voor je bundel.

Dit is waarom de Samsung Galaxy S26 Ultra een uitstekende keuze is

De Samsung Galaxy S26 Ultra is het absolute topmodel binnen de Galaxy S26-serie en biedt alles wat je van een premium smartphone mag verwachten. Nieuw is het ingebouwde privacyscherm, waarmee je meldingen of geselecteerde apps kunt afschermen voor nieuwsgierige blikken. Zo houd je gevoelige informatie eenvoudig voor jezelf, zonder dat je daarvoor een speciale screenprotector nodig hebt.

Ook op cameragebied laat de S26 Ultra weinig te wensen over. De smartphone beschikt over een 200 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en een telelens waarmee je tot vijf keer optisch kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Dankzij verbeterde nachtprestaties leg je ook bij weinig licht scherpe foto’s vast. Met Galaxy AI kun je je foto’s vervolgens eenvoudig nabewerken of ongewenste elementen verwijderen.

Net als voorgaande Ultra-modellen wordt de smartphone geleverd met de ingebouwde S Pen; ideaal voor het maken van notities of nauwkeurige bewerkingen. Daarnaast ondersteunt de S26 Ultra snelladen, waardoor de batterij in ongeveer een half uur weer voor zo’n 70 procent is opgeladen.

Onder de motorkap zorgt de nieuwste processor van Samsung voor uitstekende prestaties, waardoor het toestel moeiteloos zware apps, games en multitasking aankan. Houd er wel rekening mee dat het met zijn grote 6,9 inch-scherm een fors toestel is.