De Motorola Moto G 5G is tijdelijk een paar tientjes goedkoper. Door een cashback-actie kun je de vlotte 5G-smartphone voor 50 euro minder in huis halen.

Lees verder na de advertentie.

Motorola Moto G 5G cashback

De Motorola Moto G 5G is een betaalbaar toestel met een adviesprijs van 249 euro, maar is tijdelijk voor vijf tientjes minder te krijgen. Vanuit de fabrikant loopt namelijk een cashbackactie. Schaf je een Moto G 5G aan bij één van onderstaande winkels (tot en met 21 maart) dan ontvang je 50 euro cashback.

Inmiddels is de prijs van het toestel bij sommige winkels al iets gedaald of lopen er tegelijkertijd andere acties, waardoor het voordeel nog groter wordt. Hoe je de vijf tientjes cashback precies krijgt, staat beschreven op de websites van de winkels zelf.

Meer over de Motorola Moto G 5G

De Moto G 5G is een goedkopere variant van de Moto G 5G Plus, die iets betere specificaties aan boord heeft. Uiteraard hebben we de Moto G 5G ook stevig aan de tand gevoeld en onze ervaringen lees je in de review van het toestel. Het scherm is langgerekt en 6,7 inch groot. De resolutie is dusdanig hoog dat alles er scherp uitziet en je prima kunt genieten van video’s, games of inhoud van websites.

De Snapdragon 750G-chip zorgt voor de rekenkracht en biedt 5G-ondersteuning. Zo ben je klaar voor de toekomst, wanneer het nieuwe netwerk echt goed te gebruiken is. Er is 4GB RAM aan bood en 64GB uitbreidbare opslag. De batterij is 5000 mAh groot en is snel op te laden via de toekomstbestendige usb c-poort.

In het gaatje in het scherm is de 16 megapixel-frontcamera te vinden. Draai je het toestel om, dan zie je nog eens drie camera’s. De hoofdcamera heeft een resolutie van 48 megapixel en daarmee schiet je kiekjes vol detail. Met de groothoeklens van 8 megapixel leg je net wat meer vast van de omgeving of natuur. Tot slot kun je ook aan de slag met de macrocamera waarmee je close-ups kunt schieten. Door de lage resolutie van 2 megapixel is die wel beperkt.

Android 10 en extra’s

Het toestel wordt nog geleverd met Android 10, dat al een behoorlijke tijd beschikbaar is. Wel krijgt de Moto G 5G ook de Android 11-update, maar het is nog onduidelijk wanneer precies. De behuizing is gemaakt van plastic en is bestand tegen een spatje water. Ook is nfc aan boord, om zo draadloos te kunnen betalen. Muziek luister je via de koptelefoonaansluiting en tot slot start je Google Assistent snel op via een speciale fysieke knop.

Lees meer over Motorola: