Eerste smartphone voor je zoon of dochter? Zo laat je jouw kind veilig online

Als ouder wil je natuurlijk dat je kinderen veilig online kunnen, zonder dat je bang hoeft te zijn voor onverwachte hoge kosten. Weet je niet goed welk abonnement het beste bij jouw kind past? Wij zetten de beste opties voor je op een rij.

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Is jouw kind toe aan een eerste telefoon (of smartwatch)

Iedere ouder kent de twijfel: wanneer is het juiste moment voor een eigen smartphone? Nu de overheid adviseert om te wachten tot groep 8 en er strengere Europese regels voor sociale media komen, brengt dat voor veel ouders extra twijfel met zich mee. Je wilt natuurlijk graag dat je kind in geval van nood bereikbaar is. Even laten weten dat de voetbaltraining uitloopt of via een kinder-smartwatch met gps zien waar ze uithangen, geeft immers veel rust.

Maar eindeloos scrollen op sociale media zie je liever nog niet gebeuren. Daarnaast wil je als ouder de controle houden, wél de zekerheid dat je kind jou altijd kan bellen, maar géén dure verrassingen op de factuur door buitenbundelkosten of in-app aankopen. We zetten daarom de beste opties op een rij.

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KPN voor Ouderlijk Toezicht

KPN biedt twee verschillende abonnementen aan voor kinderen en tieners. Hoewel beide opties hun eigen kenmerken hebben, is de basis voor allebei hetzelfde. Je wil natuurlijk dat je kind altijd bereikbaar is, zonder dat je achteraf risico loopt op onverwachte kosten.

Zo zijn betaalde servicenummers, ongemerkte in-app aankopen en mobiel internet buiten de Europese Unie automatisch geblokkeerd. Is de data op? Dan stopt het internet gewoon en komen er geen extra kosten bij. Wel kan je kind jou altijd blijven bellen als er iets is.

Als je meer controle over het schermgebruik zoekt, dan is er een functie voor ouderlijk toezicht, waarmee je eenvoudig een weekschema of tijdslimiet instelt. Je bepaalt zelf wanneer ze online mogen zijn en voor hoe lang.

KPN werkt hierbij met twee handige leeftijdsfases:

Kids Sim (tot en met twaalf jaar voor 10 euro per maand): Een rustige basis met één gigabyte internet en honderdvijftig minuten of onbeperkt bellen. Zo is je kind goed bereikbaar zonder de hele dag aan het scherm gekluisterd te zitten.

Een rustige basis met één gigabyte internet en honderdvijftig minuten of onbeperkt bellen. Zo is je kind goed bereikbaar zonder de hele dag aan het scherm gekluisterd te zitten. Teens Sim (tot en met zeventien jaar): Speciaal voor tieners die meer data nodig hebben voor school, video’s en appen. Je kiest uit 20GB voor 12,50 euro per maand of onbeperkte data voor 17,50 euro per maand.

Heb je als ouder zelf al mobiel van KPN? Dan kun je maandelijks gratis data overmaken naar je kind. Combineer je thuis internet van KPN met mobiel, dan krijg je dubbele data op alle mobiele nummers in huis. Je kind krijgt dan 2GB in plaats van één gigabyte en je tiener bijvoorbeeld 40GB in plaats van 20GB!

Odido voor kindersmartwatches en eerste smartphones

Ook Odido biedt de zekerheid dat jouw kind altijd te bereiken is. Het fijne aan de opties van Odido is dat je kind altijd drie vooraf ingestelde nummers kosteloos kan bellen, zelfs als de belminuten of de data helemaal op zijn.

Is de internetbundel toch op? Dan stopt de verbinding niet, maar gaat de snelheid omlaag. Zo kunnen ze je via WhatsApp altijd nog bereiken of een navigatie-app gebruiken om veilig thuis te komen. Onverwachte kosten worden automatisch voorkomen doordat blokkades voor betaalde servicenummers en extra diensten al standaard aanstaan.

Odido biedt niet alleen mogelijkheden voor een telefoon, maar ook voor een kinder-smartwatch. Dit is ideaal als je nog niet aan een smartphone wil beginnen, maar een smartwatch wel prettig vindt.

Odido werkt met twee specifieke opties (tot en met zeventien jaar):

Mini (speciaal voor kindersmartwatches vanaf 8 euro in de maand): Heb je liever nog géén smartphone voor je kind, maar ben je wel op zoek naar iets handigs dat ze makkelijk bij zich dragen? Met deze bundel van 500MB en 120 minuten koppel je eenvoudig een gps-horloge, zoals de TCL MT42. Hiermee kan je kind beeldbellen en spraakberichtjes sturen, en zie jij via gps precies waar ze uithangen. Omdat sociale media en internetten hiermee niet mogelijk zijn, is dit een hele veilige keuze.

Heb je liever nog géén smartphone voor je kind, maar ben je wel op zoek naar iets handigs dat ze makkelijk bij zich dragen? Met deze bundel van 500MB en 120 minuten koppel je eenvoudig een gps-horloge, zoals de TCL MT42. Hiermee kan je kind beeldbellen en spraakberichtjes sturen, en zie jij via gps precies waar ze uithangen. Omdat sociale media en internetten hiermee niet mogelijk zijn, is dit een hele veilige keuze. Junior (speciaal voor smartphones vanaf 12 euro in de maand): Inclusief 5GB data en 120 belminuten.

Heb je al een Odido-aansluiting op jouw adres? Met Odido Klantvoordeel verdubbelt de data automatisch en krijg je extra korting op de maandlasten.

Vodafone voor smartphonevrij bellen en kidspakketten

Vodafone biedt drie specifieke opties voor kinderen en tieners, waaronder een smartphonevrije keuze die nog niet voorbij is gekomen. Je kind maakt dan gebruik van een “domme” Nokia- of HMD-telefoon. Deze verschillende mogelijkheden zorgen ervoor dat je kind op een veilige manier digitaal opgroeit.

Dure verrassingen worden automatisch geblokkeerd. Denk aan bellen naar betaalde servicenummers, ongemerkte aankopen op de factuur zetten en mobiel internetten buiten Europa. Met een speciaal kinderaccount in de Vodafone & Ziggo-app ziet je kind precies hoeveel data er nog over is, terwijl jij als ouder de volledige controle behoudt over alle instellingen.

Vodafone werkt met drie specifieke keuzes:

Smartphonevrij opgroeien (0GB voor zeven euro per maand): Wil je dat je kind wel bereikbaar is, maar geen afleiding heeft van internet en apps? Met dit pakket kunnen ze onbeperkt bellen en sms’en. Je kunt hier heel makkelijk een ‘startphone’ bij bestellen, zoals de klassieke Nokia 3210 met 4G of de HMD 2660 Flip met 4G.

Wil je dat je kind wel bereikbaar is, maar geen afleiding heeft van internet en apps? Met dit pakket kunnen ze onbeperkt bellen en sms’en. Je kunt hier heel makkelijk een ‘startphone’ bij bestellen, zoals de klassieke Nokia 3210 met 4G of de HMD 2660 Flip met 4G. Kids & Teens 2GB (9,99 euro per maand): Een fijne basis met 2GB data en honderdvijftig belminuten voor de eerste stappen op een smartphone.

Een fijne basis met 2GB data en honderdvijftig belminuten voor de eerste stappen op een smartphone. Kids & Teens 10GB (12,50 euro per maand): Speciaal voor tieners die onderweg meer data nodig hebben voor WhatsApp, school en video’s.

Heb je ook Ziggo internet op hetzelfde adres? Dan krijg je bij de Kids & Teens-pakketten van 2GB en 10GB automatisch dubbele data op al deze mobiele nummers.

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Lebara voor lage kosten en flexibiliteit

Ben je meer op zoek naar een optie die je helemaal zelf kunt samenstellen, zonder onnodige extra functies én waarbij je precies betaalt voor wat je kind nodig heeft? Dan is Lebara een slimme keuze. Mocht het verbruik in een bepaalde maand toch anders uitvallen dan verwacht, dan kun je de bundel elke maand gratis verhogen of juist verlagen.

Voor kinderen of tieners raadt Lebara een basis van vijf gigabyte data aan, maar je kunt al instappen vanaf 1GB voor een actieprijs van 2 euro per maand. Wil je liever meer ruimte? Dan kies je eenvoudig voor grotere bundels van 10GB of meer. Standaard krijg je hier honderdvijftig belminuten bij. Wordt er toch wat meer gebeld? Voor slechts één euro extra per maand breid je dit uit naar onbeperkt bellen.

Welke optie past het beste bij jouw en je kind?

Twijfel je nog steeds wat de juiste keuze is? Elke provider heeft zo zijn eigen mogelijkheden. Het hangt er vooral vanaf waar de prioriteiten voor jou als ouder voor je kind liggen:

Kies voor KPN als je op zoek bent naar ingebouwd ouderlijk toezicht, handige tijdslimieten en je kind op een speelse manier online vaardigheden wil laten aanleren via ChatLicense.

als je op zoek bent naar ingebouwd ouderlijk toezicht, handige tijdslimieten en je kind op een speelse manier online vaardigheden wil laten aanleren via ChatLicense. Kies voor Odido als je kind nog jong is en je liever begint met een slim gps-horloge in plaats van een smartphone.

als je kind nog jong is en je liever begint met een slim gps-horloge in plaats van een smartphone. Kies voor Vodafone als je jouw kind een klaptelefoon wil geven en nog niet een smartphone

als je jouw kind een klaptelefoon wil geven en nog niet een smartphone Kies voor Lebara als je de laagste kosten wil, maximale flexibiliteit en de bundel maandelijks gratis wilt kunnen aanpassen aan het verbruik van je kind.