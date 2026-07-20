Zo kijk je straks Eredivisie zonder kosten (en dat scheelt flink)

Over een maand starten de Eredivisieclubs weer met voetballen, maar om deze wedstrijden te kunnen zien heb je wel ESPN Compleet nodig. Precies op tijd voor de start scoor je nu bij Odido volledig gratis ESPN Compleet, maar ook bij de andere providers kom je mogelijk in aanmerking voor de zenders zonder kosten.

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Gratis ESPN Compleet bij Odido (maar ook KPN en Ziggo)

Zit jij alweer met smart te wachten op het nieuwe Eredivisie-seizoen? Snappen we! Om alle wedstrijden te kunnen zien, heb je een abonnement op ESPN Compleet nodig. Dat kost normaal tussen 10 euro en 15 euro, afhankelijk van je tv-provider. Nu krijg je de zenders echter volledig gratis.

Odido geeft je namelijk een jaar gratis als je nu een internet en tv-abonnement afsluit. Daarbij betaal je ook nog eens het eerste jaar maar 25 euro per maand, ongeacht het pakket die je kiest (8Gbit/s is uitgesloten).

Wil je geen Odido, dan heb je nog meer mogelijkheden. Bij KPN valt het namelijk in de Combivoordeel als je zowel een internet- als mobiel abonnement van de provider hebt. Ziggo heeft ESPN Compleet standaard in alle tv-pakketten opgenomen. Hiervoor betaal je niets extra’s.

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1 jaar gratis ESPN Compleet bij Odido

Tijdelijk heeft Odido een aanbieding waardoor je bij alle nieuwe tweejarige internet en tv-abonnementen een jaar lang ESPN Compleet cadeau krijgt. Deze actie is er nog tot en met 9 augustus. Precies op tijd voor de start van het Eredivisie-seizoen, dus! Heb je ook een mobiel abonnement van Odido? Dan krijg je ook gratis Videoland.

Bovendien betaal je het eerste jaar maar 25 euro voor elk pakket, met 8 Gbit/s uitgezonderd, en krijg je deze periode ook tv gratis. Hieronder zetten we voor je op een rij welke prijzen je nu betaalt. Dit berekenen we als volgt met als voorbeeld het pakket met 400 Mbit/s:

12 maanden x 25 euro = 300 euro voor het eerste jaar

12 maanden x 55 euro = 660 euro voor het tweede jaar

300 euro + 660 euro = 960 euro in totaal

960 euro / 24 maanden = 40 euro per maand

Glasvezel 100 : normaal €49,- p/m, nu €37,- p/m

: normaal €49,- p/m, nu €37,- p/m Glasvezel 400 : normaal €55,- p/m, nu €40,- p/m

: normaal €55,- p/m, nu €40,- p/m Glasvezel 1000 : normaal €57,50 p/m, nu €41,25 p/m

: normaal €57,50 p/m, nu €41,25 p/m Glasvezel 2000 : normaal €65,- p/m, nu €45,- p/m

: normaal €65,- p/m, nu €45,- p/m Glasvezel 8000 (eerste 12 maanden €50,- p/m): normaal €80,- p/m, nu €65,- p/m

Altijd gratis ESPN Compleet bij KPN met Combivoordeel

Bij KPN is het ook mogelijk om gratis ESPN Compleet te krijgen, want dit zit inbegrepen in het Combivoordeel. Dit werkt bij deze provider op basis van punten, maar als je een internetabonnement en een mobiel abonnement hebt zit je al goed. Naast ESPN Compleet kan je hier kiezen voor gratis Netflix of Videoland.

Wil je overstappen naar KPN, dan profiteer je ook daar van een aanbieding en betaal je het eerste jaar 35 euro per maand of kies voor een JBL Partybox van 449 euro. Hoe we de gemiddelde prijs berekenen, zie je hierboven bij het kopje over Odido. Dit zijn de prijzen die je betaalt:

Sneller 200 : normaal €57,75 p/m, nu €46,38 p/m

: normaal €57,75 p/m, nu €46,38 p/m SuperFiber 500 : normaal €63,75 p/m, nu €49,38 p/m

: normaal €63,75 p/m, nu €49,38 p/m SuperFiber 1000 : normaal €65,25 p/m, nu €50,13 p/m

: normaal €65,25 p/m, nu €50,13 p/m SuperFiber 4000: normaal €82,75 p/m, nu €58,88 p/m

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ESPN Compleet bij Ziggo: standaard in je pakket

Dan Ziggo, die het weer over een andere boeg gooit. Hier zit sinds 1 juli ESPN Compleet standaard bij het tv-pakket inbegrepen. Sportliefhebbers zitten hier sowieso goed, want je krijgt er ook Ziggo Sport. Ga je voor het grootste tv-pakket, dan ontvang je ook gratis SkyShowtime.

Bovendien is er een lopende aanbieding, zodat je voordeliger uit bent. Bij een tweejarig abonnement krijg je de eerste tien maanden 50 procent korting of een Bol-cadeaukaart van 400 euro. Kies je voor een eenjarig contract, dan is dit zes maanden, waardoor dit momenteel de betere keuze is. Hieronder zetten we de prijzen op een rij bij een eenjarig abonnement.

Internet 200 MBit/s en TV Start : normaal €58,50 p/m, nu €43,88 p/m

: normaal €58,50 p/m, nu €43,88 p/m Internet 500 MBit/s en TV Complete : normaal €71,40 p/m, nu €53,55 p/m

: normaal €71,40 p/m, nu €53,55 p/m Internet 1 GBit/s en TV Max : normaal €90,40 p/m, nu €67,80 p/m

: normaal €90,40 p/m, nu €67,80 p/m Internet 2 GBit/s en TV Max: normaal €95,40 p/m, nu €71,55 p/m

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