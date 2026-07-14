Samsung Galaxy Watch 9 komt eraan, maar juist Watch 8 wordt nú interessant 

Samsung heeft een Unpacked-event aangekondigd. Het is juli, dus dat betekent de maand van de foldables én smartwatches. Met deze nieuwe Galaxy Watches op komst, worden juist de exemplaren van vorig jaar interessant. We leggen het je uit.

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Nieuwe Samsung-smartwatches in aantocht

Op woensdag 22 juli staat er een Unpacked-evenement van Samsung op het programma. Hier worden steevast nieuwe producten van het merk aangekondigd en we weten van voorgaande jaren dat het in juli tijd is voor nieuwe Galaxy Watches. Naar verluidt worden dit de Galaxy Watch 9 en Watch Ultra 2. Geen Classic dus dit jaar.

Met deze nieuwe varianten op komst, worden de voorgangers van afgelopen jaar juist nú interessant om aan te schaffen. Op de website van Samsung zijn een aantal kleurvarianten van de bandjes al niet meer leverbaar. Toch is vooral de prijs nu erg aantrekkelijk. We zetten hieronder de beste prijzen voor de Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic voor je op een rij.

Samsung Galaxy Watch 8: van 379 euro voor 194,50 euro

Met de Galaxy Watch 8 om je pols ontvang je alle meldingen op je slimme horloge. Zo loop je geen belangrijk belletje meer mis en hou je jouw gezondheid in de gaten. Je weet hoeveel stappen je zet en of je hartslag in orde is. De Watch 8 was het eerste met het nieuwe design van Samsung. Het scherm is niet meer rond, maar vierkant met afgeronde hoeken.

Nieuw was verder het kunnen meten van de impact van een work-out op je hart en de energiescore. Handig ook is dat hij het doorheeft als je apneu hebt. Vorig jaar kwam het horloge op de markt vanaf 379 euro. Voor deze prijs had je de versie met 40mm en bluetooth-verbinding.

Met de opvolger op komst, is de Galaxy Watch 8 al flink in prijs gezakt. Ondertussen is de 44mm-variant met bluetooth-verbinding het goedkoopst: 194,50 euro bij Bol. Heb je liever 40mm? Dan betaal je 195 euro bij Phonemarket. Wil je ook zonder telefoon op pad, dan heb je de LTE-versie nodig. Deze kost je minimaal 225 euro bij Bol.

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Samsung Galaxy Watch Ultra: van 699 euro voor 349 euro

De Galaxy Watch Ultra is nu nog de beste smartwatch van Samsung, maar ontvangt dus 22 juli een opvolger. Hij kwam twee jaar geleden uit en beschikt over de nieuwste snufjes, is waterdicht en kan beter tegen een stootje dan de reguliere modellen. Daardoor is hij perfect als je veel extreme sporten doet. Tof is ook de Quick Button, waarmee je een sneltoets hebt naar de app of functie die je het meeste gebruikt.

Hij verscheen in 2024 op de markt en vorig jaar kwam er een nieuwe kleurkeuze bij: blauw. Het klokje had een adviesprijs van 699 euro, maar ondertussen is hij voor de helft te krijgen bij Bol: voor 353,50 euro.

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Samsung Galaxy Watch 8 Classic: van 529 euro voor 219 euro

Hoewel er voor de Watch 8 Classic waarschijnlijk geen opvolger komt, is hij toch erg voordelig. Je haalt hem bij Bol nu namelijk in huis voor 219 euro, terwijl de adviesprijs vorig jaar 529 euro bedroeg. Voor deze prijs ontvang je een smartwatch met meer mogelijkheden dan de reguliere Watch 8.

De Classic beschikt namelijk over een draaibare ring om snel door menu’s te scrollen. Ook de Quick Button zit op de smartwatch. Wat deze doet, stel je zelf in. Zo kan je snel je work-out starten, de stopwatch stoppen en natuurlijk nog veel meer.

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