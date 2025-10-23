Deze telefoon wordt elk kwartaal beter (en dat merk je meteen) (ADV)

Zoek jij een smartphone die lang meegaat? Zoek dan niet verder! Eén van de belangrijkste redenen waarom mensen voor een Google Pixel gaan, is het updatebeleid én deze telefoons worden alsmaar beter. We leggen je uit waarom.

Google Pixel wordt beter in plaats van ouder

In het verleden deed je doorgaans zo’n twee tot drie jaar met een smartphone tot je weer een nieuwe moest kopen. Meestal werd de batterij slechter en ook het updatebeleid ging niet verder dan twee of drie jaar, waarna je telefoon minder veilig werd.

Daar is een grote omslag in aan het komen. Toestellen worden steeds beter en gaan langer mee, onder andere doordat grote merken hun telefoons langer van updates voorzien. Consumenten kiezen massaal voor de Pixel 10-serie, omdat ‘ie niet ouder wordt maar constant beter. We vertellen je waarom.

Pixel Drops: elk kwartaal nieuwe functies

Meestal koop je een telefoon, die met de jaren steeds meer verouderd. Wil je nieuwe functies, dan koop je een nieuwe smartphone. Althans, dat was het idee. Met de Google Pixels hoeft dat niet.

Elk kwartaal krijgen alle Google Pixel-modellen, zelfs de oudere mits nog ondersteund, een Pixel Drop. Dit zijn software-updates die elk kwartaal plaatsvinden en die verder gaan dan alleen de beveiliging van je telefoon, zoals bij de meeste merken het geval is. Om deze Drops te krijgen hoef je niks te doen: ze worden automatisch op je toestel geïnstalleerd.

Je browser ondersteunt geen HTML5-video.

Nieuwste Pixel Drop: Material 3 Expressive en Live Effects

De laatste Pixel Feature Drop was afgelopen september en bracht Material 3 Expressive naar Pixel 6 en nieuwer. Dit design was al op de Pixel 10-toestellen te vinden, maar is nu dus ook naar de oudere toestellen doorgetrokken. Material 3 Expressive is een speelser uiterlijk van je software.

Ook is er Live Effects, waarmee je jouw achtergrond toffe effecten geeft. Voeg vormen toe of weerseffecten. Zo laat je het sneeuwen in je afbeelding of zorg je er juist voor dat het zonnetje schijnt. Het is zelfs mogelijk dit aan te passen aan het weer van de plek waar je op dat moment bent.

Hoewel de gloednieuwe Google Pixel 10 (Pro) al bomvol toffe functies zit, zullen daar in de toekomst door de Pixel Feature Drops dus nog veel leuke mogelijkheden bijkomen. Zo raak je nog lang niet uitgekeken!

AI-functies maken je Pixel-smartphone nóg slimmer

Kunstmatige intelligentie wordt steeds meer in het dagelijkse leven gebruikt en ook op telefoons wordt het steeds vaker geïntroduceerd. De Google Pixel 10-serie zit bomvol slimme functies die alles net wat makkelijker maken en jou kostbare tijd besparen. Denk aan integraties in de Google-apps, zoals Gmail, Calender en Maps. Met behulp van Gemini vind je binnen enkele seconden de snelste route naar je afspraak én houdt hij ook nog eens rekening met actuele files.

Heb je een lange mail binnengekregen? AI geeft je de belangrijkste onderdelen door een snelle samenvatting te geven. Wil je meer weten over de mogelijkheden van AI en Gemini met de Google Pixel 10-serie? Je leest het in het artikel via de knop hieronder.

Android zoals het bedoeld is

De Google Pixel-telefoons draaien op Android, dat ook door Google gemaakt wordt. Dat heeft een aantal voordelen. We zetten ze voor je op een rijtje.

Schone software schil

Veel smartphone-merken leggen over Android een eigen sausje: de zogenaamde UI-schil. Vaak houdt dit in dat er een aangepaste vormgeving is. Deze is negen van de tien keer drukker. Vooral omdat er apps al zijn geïnstalleerd op het toestel als je hem koopt, ook wel bloatware genoemd. Dit zijn meestal eigen browsers van het merk, spellen en diensten.

De telefoons van Google zijn hier vrij van, waardoor je een ‘pure’ Android-ervaring krijgt. Een ander voordeel hiervan is dat je meer ruimte en snelheid hebt voor apps die je wél echt gebruikt.

Als eerste de nieuwste Android-versie

Bovendien krijg jij met je Pixel-telefoon als allereerste nieuwe Android-versies. Standaard wordt de Google Pixel 10-serie geleverd met Android 16, maar ook eerdere Pixels zijn snel na de lancering van de nieuwste software te upgraden. Je hoeft dus niet te wachten door tussenkomst van andere fabrikanten. Dit betekent ook dat je vroegtijdig toegang hebt tot de allernieuwste functies.

Software is optimaal afgestemd op hardware

Doordat dus de gehele telefoon, zowel software als hardware, is ontworpen door Google, is alles optimaal op elkaar afgestemd. Dat zorgt ervoor dat de gehele ervaring soepeler en efficiënter verloopt. Je haalt meer uit de accuduur en prestaties verlopen vlekkeloos. Je hebt geen last van haperingen en de moeilijkste taken kan ‘ie met gemak aan.

Ontworpen voor de lange termijn

In het verleden werden smartphones slechts twee tot drie jaar ondersteund met beveiligingsupdates. Nog altijd zijn er verschillende merken die een beperkt updatebeleid van drie tot vijf jaar hanteren.

Dit heeft als gevolg dat na deze periode jouw telefoon kwetsbaarder wordt. Voor kwaadwillenden is het makkelijker om binnen te komen en jouw gegevens in te zien. Vooral als je bankzaken via je toestel doet, is dit een groot gevaar.

Google houdt een langer beleid aan en bij de gloednieuwe Pixel 10-serie is dat maar liefst zeven jaar lang. Dat maakt deze smartphones toekomstbestendig en veilig. Natuurlijk draagt dit ook bij aan duurzaamheid. Zolang jouw telefoon nog werkt en beveiligingspatches ontvangt, hoef je ‘m niet te vervangen en dat betekent minder e-waste. De Google Pixel 10 (Pro) is dus goed voor je portemonnee én het milieu.

Google Pixel 10 (Pro): tijdelijk met gratis Google AI Pro

In augustus kwam Google met de Pixel 10-serie. Deze bestaat uit de instapper, de Pixel 10 en twee uitgebreide Pixel 10 Pro-toestellen. De reguliere Pixel 10 Pro is compact met een scherm van 6,3 inch en de 10 Pro XL heeft een groter scherm van 6,8 inch. Daarop kijk je comfortabel video’s. Met de Pixel 10 Pro Fold til je jouw productiviteit naar een hoger niveau. Deze foldable heeft aan de binnenkant namelijk een scherm van maar liefst 8 inch, die uitstekend geschikt is om te multitasken.

Tijdelijk ontvang je bij je aankoop een jaar lang gratis Google AI Pro ter waarde van 263 euro. Naast Gemini, wat standaard op de telefoons te vinden is, krijg je hiermee toegang tot nog meer AI-functies. Ook krijg je hierbij 2TB gratis cloud-opslag, zodat je al je bestanden en foto’s veilig opslaat.