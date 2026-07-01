De nieuwste Google Pixel-telefoon is nu te krijgen met bijna 75 procent korting

We hebben een goede Google-aanbieding gevonden, want de Pixel 10 is voor een heel laag bedrag te vinden. Een los toestel kost je 569 euro. Combineer je ‘m met een abonnement, dan bespaar je nog meer. We vertellen je er hieronder alles over.

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Google Pixel 10 flink in prijs gedaald

De Google Pixel 10 kwam in augustus vorig jaar uit met een adviesprijs van 899 euro, maar is – zoals veel Android-telefoons – al snel in prijs gedaald. Bij Belsimpel is hij nu te vinden voor 569 euro.

Combineer je jouw aankoop met een abonnement, dan is de smartphone extra goedkoop en bespaar je nog eens 342 euro. Dat doe je door te kiezen voor een abonnement van Odido bij Belsimpel. Je hebt het toestel nu in handen vanaf 227 euro. Liever een andere provider? Dan kies je voor KPN via Mobiel.nl, waar je hem op deze manier vanaf 288 euro in huis hebt met een voordeligere Unlimited-bundel.

Dit is de beste deal voor de Google Pixel 10

Nu kunnen we ons voorstellen dat je geen onbeperkt internetabonnement nodig hebt. Daarom hebben we de beste verhouding voor een goedkoop abonnement met een lage toestelprijs voor je uitgezocht.

De beste deal van dit moment is een 40GB-bundel van Lebara via Belsimpel. Op dit abonnement krijg je de eerste twaalf maanden maar liefst 70 procent korting. Je betaalt het eerste jaar 3,30 euro per maand, waarna je 11 euro per maand gaat betalen. Gemiddeld komt dit neer op 7,15 euro per maand, wat maar 15 cent meer is dan een 10GB-bundel. Voor de telefoon ben je 431 euro kwijt.

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Pixel 10 bij providers: kies voor sim only

Koop je jouw nieuwe telefoon het liefste direct bij één van de providers, dan kan dat natuurlijk ook. Toch raden we je je aan om in dat geval de telefoon bij Bol te bestellen en vervolgens je sim only-abonnement bij je favoriete provider af te sluiten. Alle aanbieders zijn namelijk duurder dan een los toestel.

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Dit is waarom je de Google Pixel 10 als smartphone wil

De Google Pixel 10 is een fijne smartphone als je een snelle, slimme en gebruiksvriendelijke Android-ervaring zoekt. Dankzij de krachtige Tensor G5-chip werkt het toestel soepel en profiteer je van de nieuwste AI-functies van Google. Ook ontvang je zeven jaar Android- en beveiligingsupdates, zodat je toestel lang veilig en actueel blijft.

Een van de grootste pluspunten van de Pixel 10 is de camera. Google staat bekend om zijn uitstekende beeldverwerking, waardoor je in vrijwel alle omstandigheden scherpe en kleurrijke foto’s maakt. Nieuw ten opzichte van de voorganger is de toevoeging van een telelens, waarmee je kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Slimme AI-functies helpen je bovendien om foto’s eenvoudig te verbeteren.

De Pixel 10 is een goede keuze als je een goede camera, handige AI-functies en een schone Android-versie belangrijk vindt. Je krijgt een toestel dat snel aanvoelt, lang wordt ondersteund en eenvoudig in gebruik is.

Google Pixel 10 Pro: vanaf 408 euro

Was je eigenlijk op zoek naar het Pro-model van de Pixel 10-serie? Die is helaas niet met zo’n goede aanbieding als de reguliere variant te vinden. Als los toestel is hij bij Proshop voor € 749,- te vinden. Met een abonnement bespaar je, zoals altijd, veel. De laagste prijs heeft ‘ie met een bundel van Odido bij Belsimpel: vanaf 408 euro.

-23% Pixel 10 Pro los toestel: beste prijs € 749,- De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 967,- Proshop Naar deal