Zo scoor je tijdelijk een gratis Samsung Galaxy Tab A9 Plus

Ben je op zoek naar een nieuwe tablet? Deze scoor je nu helemaal gratis bij het afsluiten van een nieuw internet- en tv-abonnement van Odido. Daarnaast profiteer je van flinke kortingen op je nieuwe abonnement.

Gratis tablet én 12 maanden 50 procent korting

Bij Odido profiteer je nu van een extra scherpe deal op internet en tv. Je krijgt niet alleen een gratis Samsung Tab A9 Plus ter waarde van 249 euro cadeau, maar ontvangt ook 12 maanden tot 17,50 euro korting op je internet. Bovendien kijk je het eerste jaar gratis tv, want het tv-abonnement ter waarde van 12,50 euro per maand kost je de eerste 12 maanden ook nog eens helemaal niets.

Waarom Odido zeker het overwegen waard is

Pluspunten Eén van de goedkoopste providers

Eén van de goedkoopste providers Hoge snelheden

Hoge snelheden Klantvoordeel i.c.m. mobiel abonnement van Odido en Ben Minpunten Buiten grote steden is glasvezel soms beperkt beschikbaar

Odido is een fijne provider voor prijsbewuste consumenten, dankzij de combinatie van scherpe tarieven en ihoge internetsnelheden tot maar liefst 8Gbit/s via glasvezel. Dat maakt de provider interessant voor grote gezinnen, prijsbewuste studenten en iedereen die wil besparen zonder in te leveren op kwaliteit. Dankzij deze hoge snelheden is Odido ook een goede keuze voor veel thuiswerkers en fanatieke gamers.

Met Odido profiteer je van betaalbare internet- en tv-abonnementen vanaf 30 euro per maand. Je kunt kiezen uit snelheden tot 8 Gbit/s via glasvezel of via standaard internet, afhankelijk van wat er op jouw adres beschikbaar is.

Daarnaast krijg je interactieve tv met 65 zenders en handige functies als terugkijken, live pauzeren en begin gemist. Je hebt daarbij de keuze tussen een Mediabox of een TV-app, zodat je flexibel kunt kijken op de manier die het beste bij jou past.

Nog meer voordeel dankzij Klantvoordeel van Odido

Als je een mobiel abonnement van Odido of Ben combineert met een internetabonnement van Odido, profiteer je van extra Klantvoordeel. Dit kan oplopen tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement en daarnaast nog eens 5 euro korting per maand op je internetabonnement. Daarmee bespaar je flink door je abonnementen te bundelen.

Dit is de Galaxy Tab A9 Plus in het kort

De Samsung Galaxy Tab A9 Plus is een instaptablet met een groot 11-inch scherm met 1920 bij 1200 pixels en 90Hz wat zorgt voor soepele beelden.

De tablet heeft een Snapdragon 695-chip met 4GB tot 8GB werkgeheugen en 64GB tot 128GB opslag, die je met een micro-sd-kaartje uitbreidt tot 1TB voor grote apps en bestanden. De vier speakers met Dolby Atmos geven mooi geluid en de 7040 mAh-accu gaat een hele dag mee en ondersteunt snelladen. ​

Aan de achterkant zit een 8-megapixelcamera voor simpele foto’s en video’s, en aan de voorkant een 5-megapixelcamera voor bellen. Je krijgt wi-Fi 5, bluetooth 5.1 en Android 13 dat je kunt updaten, in een compact gewicht van 491 gram. De tablet is fijn voor streamen, surfen of het spelen van simpele spellen.