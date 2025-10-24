Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Tab A11 van €219

Bekijk actie

Dit is hoe je een gratis Samsung-tablet krijgt

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
24 oktober 2025, 9:15
2 min leestijd
Dit is hoe je een gratis Samsung-tablet krijgt

Dit is de perfecte tijd om je telefoon te upgraden, want je krijgt tijdelijk van Mobiel.nl een gratis Samsung-tablet bij aankoop van een toestel uit de S25-serie. We vertellen je alles over de aanbieding.

Lees verder na de advertentie.

Gratis Samsung Galaxy Tab A11 bij S25-serie

Regelmatig zijn er goede aanbiedingen te vinden, zodat jij jouw nieuwe telefoon voordelig in huis haalt. Momenteel krijg je bijvoorbeeld via Mobiel.nl een gratis Samsung-tablet als je een toestel uit de S25-serie in huis haalt.

Het gaat om de Galaxy Tab A11, die pas net uit is. Het is een budgettablet met een waarde van 179 euro en een schermafmeting van 8 inch. De actie is geldig bij zowel een los toestel als in combinatie met abonnement. We vertellen je hieronder welke toestellen meedoen aan de actie en welke het beste bij je past.

Ontdek alle toestellen met gratis tablet

Ik wil…

Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S25 Edge Samsung Galaxy S25 Plus Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25: vanaf 432 euro

Wil jij een compacte, maar krachtige smartphone? Dan is de S25 de beste keuze voor jou. Momenteel ontvang je de gratis tablet erbij en betaal je voor het toestel minimaal 432 euro. Combineer hem hiervoor met een onbeperkt internetabonnement van Odido. Liever een los toestel? Dan betaal je 702 euro.

Ontdek de S25 met Odido vanaf 432 euro

Ontdek de S25 met Odido vanaf 432 euro
Ontdek de S25 als los toestel voor 702 euro

Ontdek de S25 als los toestel voor 702 euro
Samsung Galaxy S25 Edge review

Samsung Galaxy S25 Edge: vanaf 576 euro

De Samsung Galaxy S25 Edge is het dunste Samsung-toestel ooit. Hij beschikt over een groter scherm dan de S25 met zijn 6,7 inch en is slechts 5,8 millimeter dik. Je haalt hem inclusief gratis tablet in huis vanaf 576 euro door een abonnement van KPN af te sluiten. Als los toestel ben je 749 euro kwijt.

Ontdek de S25 Edge met KPN vanaf 576 euro

Ontdek de S25 Edge met KPN vanaf 576 euro
Ontdek de S25 Edge als los toestel voor 749 euro

Ontdek de S25 Edge als los toestel voor 749 euro

Samsung Galaxy S25 Plus: vanaf 720 euro

Heb je liever een groot scherm en een krachtige processor, kies dan voor de S25 Plus. Deze meet namelijk, net zoals de S25 Edge, 6,7 inch, maar draait op de snelste processor van dit moment. Ook de accu is lekker groot, zodat hij lang meegaat zonder op te laden. Haal hem in combinatie met een abonnement van KPN in huis vanaf 720 euro. Los ben je 878 euro kwijt.

Ontdek de S25 Plus met KPN vanaf 720 euro

Ontdek de S25 Plus met KPN vanaf 720 euro
Ontdek de S25 Plus als los toestel voor 878 euro

Ontdek de S25 Plus als los toestel voor 878 euro
de samsung s25 ultra in het blauw met de s pen van dichtbij.

Samsung Galaxy S25 Ultra: vanaf 852 euro

Wil je het beste van het beste, dan ga je voor de S25 Ultra. Deze beschikt over de meest uitgebreide camera’s en in de behuizing zit de S Pen verstopt. Bij Mobiel.nl heb je hem met een abonnement van Odido in handen vanaf 852 euro met een gratis Galaxy Tab A11. Nergens aan vastzitten? Hij is ook beschikbaar als los toestel voor 1080 euro.

Ontdek de S25 Ultra met Odido vanaf 852 euro

Ontdek de S25 Ultra met Odido vanaf 852 euro
Ontdek de S25 Ultra als los toestel voor 1080 euro

Ontdek de S25 Ultra als los toestel voor 1080 euro

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Bron afbeelding: Samsung
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Android Smartphones Android Tablets Samsung Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S25 Edge Samsung Galaxy S25 Plus Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung Galaxy Tab A11 Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

Samsung Galaxy S25 fors in prijs gedaald: dit is de beste aanbieding

Samsung Galaxy S25 fors in prijs gedaald: dit is de beste aanbieding

11 oktober 2025

Samsung Galaxy S25 Ultra flink in prijs gezakt: dit is de beste deal

Samsung Galaxy S25 Ultra flink in prijs gezakt: dit is de beste deal

4 oktober 2025

Samsung Galaxy S25 Edge tijdelijk voor de helft van de prijs

Samsung Galaxy S25 Edge tijdelijk voor de helft van de prijs

24 september 2025

Samsung Galaxy S25 FE of toch de Galaxy S25: dit zijn de belangrijkste verschillen (ADV)

Samsung Galaxy S25 FE of toch de Galaxy S25: dit zijn de belangrijkste verschillen (ADV)

16 september 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren