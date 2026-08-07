Hollandsnieuwe verlaagt sim only-prijs van álle bundels tijdelijk naar 1 euro

Hollandsnieuwe heeft momenteel een opvallende actie, waarbij je de eerste zes maanden maar 1 euro per maand betaalt voor je nieuwe sim only-bundel. Welk abonnement je hierbij kiest, maakt niet uit: van 5GB tot 40GB doet mee.

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1 euro voor alle bundels van Hollandsnieuwe

Is jouw telefoon nog goed, maar loopt je abonnement af? Kies dan voor een sim only. Daar zijn regelmatig goede aanbiedingen voor te vinden, maar Hollandsnieuwe komt niet vaak met deze deal.

Momenteel betaal je de eerste zes maanden maar 1 euro per maand! Daarbij maakt het niet uit welke bundel je kiest. Of je nu aan 5GB genoeg hebt of een grote bundel wil met 40GB aan data. Deze actie is er maar tijdelijk, dus wees er snel bij! Bestellen kan overigens bij Hollandsnieuwe zelf, maar ook bij Belsimpel of Mobiel.nl.

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Dit is waarom je voor Hollandsnieuwe kiest

Hollandsnieuwe is een populaire provider en dat begrijpen we goed. Ondanks dat de bundels niet de voordeligste zijn, krijg je wel veel waar voor je geld. Vooral mensen die niet veel bellen, zitten hiermee goed. Je gebruikt data, belminuten en sms’jes vanuit dezelfde bundel. Hierdoor betaal je niet onnodig voor belminuten of sms’jes die je toch niet gebruikt.

Goed om te weten is dat Hollandsnieuwe het snelle 5G-netwerk van Vodafone gebruikt. Ook heb je een hoge internetsnelheid van 350 Mbit/s. Ter vergelijking: de meeste providers en vooral de prijsvechters bieden rond de 100 Mbit/s. Bij hogere snelheden moet je vaak bijbetalen. Bij Hollandsnieuwe is dit niet het geval en profiteer je dus altijd van de hoogste snelheid.

Ook is Hollandsnieuwe onderdeel van VodafoneZiggo, waardoor je voordelen krijgt als je thuis internet van Ziggo hebt. Ook heeft de provider sinds dit jaar zelf een abonnement voor vast internet. Maak je hier gebruik van dan krijg je elke maand gratis extra data.

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Welke bundel kies je?

Het is natuurlijk zonde om te betalen voor data die je toch niet gebruikt. Denk daarom goed na over welke bundel bij je past. Hierin raden we over het algemeen het volgende aan:

5 GB: ideaal als je vooral op wifi zit.

ideaal als je vooral op wifi zit. 10-20 GB: een goede keuze voor de meeste smartphonegebruikers.

een goede keuze voor de meeste smartphonegebruikers. 40 GB: perfect als je veel streamt, navigeert of je telefoon als hotspot gebruikt.

Ook voordelig internet en tv van Hollandsnieuwe

Sinds dit jaar heeft Hollandsnieuwe, naast sim only en telefoons met abonnementen, ook internet en tv. Momenteel is daar ook een goede actie te vinden en betaal je het eerste jaar slechts 25 euro per maand. Tv kijken doe je die periode gratis en werkt via de tv-app van de provider.