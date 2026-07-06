Internet en tv-providers verhogen hun prijzen, maar déze is juist goedkoper

Per 1 juli werden prijzen van veel internet en tv-abonnementen verhoogd, maar Hollandsnieuwe heeft een goede aanbieding waardoor je voordeliger uit bent. We vertellen je er alles over.

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Internet en tv van Hollandsnieuwe voor 25 euro

Rond 1 juli worden prijzen vaak verhoogd. Ziggo en KPN lieten bijvoorbeeld weten dat hun internet en tv-pakketten vanaf deze datum duurder werden. Internet en tv is niet het enige dat steeds duurder wordt, dus elke besparing helpt. Gelukkig is daar Hollandsnieuwe, dat sinds een aantal maanden niet meer alleen telefoonabonnementen verkoopt, maar ook internet voor thuis.

Deze provider was al voordelig, maar door de huidige aanbieding bespaar je nog meer op je abonnementskosten. Tijdelijk betaal je bij een tweejarig abonnement het eerste jaar slechts 25 euro per maand, of je nu kiest voor 100 Mbit/s of 1Gbit/s. Als je een eenjarig abonnement afsluit, krijg je de eerste acht maanden voor 25 euro per maand.

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Twee pakketten om uit te kiezen

Hollandsnieuwe biedt 2 internetsnelheden aan: 100 Mbit/s en 1 Gbit/s. Voor 1 of 2 personen is 100 Mbit/s doorgaans voldoende. Grotere huishoudens met intensief internetgebruik zijn beter af met 1 Gbit/s. Beide pakketten kosten bij een tweejarig abonnement het eerste jaar 25 euro per maand, wat Hollandsnieuwe tot een van de goedkoopste opties van dit moment maakt.

100 Mbit/s: eerste jaar 25 euro per maand, daarna 35 euro per maand. Gemiddeld betaal je hierdoor 30 euro per maand gedurende twee jaar.

1 Gbit/s: eerste jaar 25 euro per maand, daarna 45 euro per maand. Gemiddeld betaal je hierdoor 35 euro per maand gedurende twee jaar.

Wil je ook tv? Het eerste jaar is dat gratis inbegrepen; daarna betaal je 10 euro per maand extra. Je kijkt via de Hollandsnieuwe tv-app, die beschikbaar is op meerdere apparaten. Houd er wel rekening mee dat er geen extra zenderpakketten beschikbaar zijn om het aanbod uit te breiden.

Hollandsnieuwe maakt gebruik van het Ziggo-netwerk, wat de provider tot een logische overstapoptie maakt voor huishoudens die na de recente prijsverhoging bij Ziggo een goedkoper alternatief zoeken. Heb je daarnaast ook een mobiel abonnement bij Hollandsnieuwe, dan ontvang je combivoordeel in de vorm van extra data.

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Liever een éénjarig abonnement?

Wie niet twee jaar aan een contract wil vastzitten, kan kiezen voor een eenjarig abonnement of een maandelijks opzegbaar abonnement. Voor de maandelijks opzegbare variant geldt geen introductiekorting, maar het biedt wel de mogelijkheid om Hollandsnieuwe vrijblijvend te testen als provider.

Kies je voor een eenjarig contract, dan profiteer je de eerste 8 maanden van het tarief van 25 euro per maand. Voor 1 Gbit/s komt de gemiddelde maandprijs daarmee over het gehele jaar uit op 31,67 euro per maand. Het nadeel is dat je na afloop opnieuw moet uitkijken naar een goede aanbieding, maar je bent wel voordeliger uit dan met een maandelijks opzegbaar contract.

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