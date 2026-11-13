Deze gadget van HomeWizard helpt je besparen op je energiekosten (nu mét Black Friday-korting)

Met de stijgende energieprijzen is het slim om scherp inzicht te hebben in wat er in huis aan stroom en gas doorheen gaat. Tijdens Black Friday scoor je de populaire HomeWizard P1 Meter tijdelijk met korting, zodat je direct live meekijkt met je verbruik.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Krijg direct grip op je verbruik met de HomeWizard P1 Meter

Met de stijgende energieprijzen is het voor wie meer inzicht wil in zijn energieverbruik een goed moment om naar de HomeWizard P1 Meter te kijken. Deze slimme energiemeter is tijdens Black Friday afgeprijsd van 24,95 euro naar 19,95 euro. Je klikt hem heel eenvoudig rechtstreeks in de P1-poort van je slimme meter in de meterkast, waarna je via wifi direct gegevens over je stroom- en gasverbruik in de app ontvangt. Heb je zonnepanelen op je dak liggen, dan zie je ook meteen hoeveel stroom je teruglevert aan het net.

Zie precies wat je verbruikt en teruglevert via de app

Zodra je de P1 Meter hebt geïnstalleerd, krijg je toegang tot de gratis HomeWizard Energy-app. Deze app toont gedetailleerde grafieken op dag-, week-, maand- en jaarbasis van je energieverbruik, waarbij je standaard tot twaalf maanden gratis terugkijkt in je meetgeschiedenis. Ook zit er een handig kostenoverzicht in waarmee je precies ziet wat je per dag kwijt bent, en welk effect het heeft wanneer je besluit om bepaalde elektrische apparaten op een ander tijdstip aan te zetten.

Heb je zonnepanelen? Dan geeft de P1 Meter direct inzicht in hoeveel zonnestroom je teruglevert. Koppel je daar ook je omvormer of een losse kWh Meter aan, dan zie je zelfs je totale opwek en hoeveel van die zonne-energie je direct zelf in huis verbruikt. Voor wie zijn verbruik over meerdere jaren wil vergelijken, meldingen bij sluipverbruik wil ontvangen of apparaten automatisch wil schakelen op zonnestroom, biedt HomeWizard daarnaast het optionele Energy+-abonnement voor 0,99 euro per maand.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Breid je slimme energienetwerk verder uit met deze HomeWizard-gadgets

Wil je meerdere P1-apparaten tegelijk aansluiten, zoals de P1 Meter, een laadpaal of een thuisbatterij? Kies dan voor de HomeWizard P1 Splitter. Deze splitter verandert één P1-poort op je slimme meter in drie onafhankelijke uitgangen, zodat je er gemakkelijk meer apparaten aan kunt verbinden. Je haalt hem tijdens Black Friday in huis voor 24,95 euro in plaats van 27,95 euro.

Wil je sneller in huis zelf je verbruik checken, dan kan het HomeWizard Energy Display een goede optie zijn. Dit is een fysiek scherm dat je ergens in huis plaatst en waarbij je in één oogopslag je actuele stroomverbruik, energiekosten en bijvoorbeeld zonne-opwek kunt zien. Het display springt vanzelf aan als het beweging merkt, waardoor het niet constant aanstaat. Je scoort het display tijdens Black Friday voor 53,95 euro in plaats van 59,95 euro.

Wil je jouw zonnestroom beter benutten, dan is de HomeWizard Plug-In batterij een interessante stap, zeker met het oog op het verdwijnen van de salderingsregeling in 2027. Deze plug-and-play thuisbatterij installeer je gemakkelijk door hem in het stopcontact te steken, waarna je jouw eigen zonnestroom kunt opslaan om op een later moment te gebruiken. Bovendien werkt deze thuisbatterij naadloos samen met de P1 Meter en is hij tijdens Black Friday afgeprijsd met 120 euro korting.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw: de beste techdeals direct op Whatsapp Wij filteren honderden aanbiedingen voor je en sturen je de beste deals die de je niet wilt missen. Volg ons direct: https://whatsapp.com/channel/0029Vb8tx2d8KMqcHUNJ1u3V