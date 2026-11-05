MediaMarkt trapt Black Friday 2026 af: dit zijn de eerste aanbiedingen

Het is weer zover: Black Friday is officieel van start gegaan bij MediaMarkt! Je haalt al je nieuwe tech nu met hoge kortingen in huis. Geen idee welke acties er zijn? Geen zorgen, wij hebben de beste Black Friday-deals voor je op een rij gezet.

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Black Friday 2026 is begonnen bij MediaMarkt

Het is eigenlijk 27 november pas Black Friday, maar steeds meer webwinkels beginnen al veel eerder met hun acties. En stiekem vinden we dat allemaal niet zo erg, want wie wil er nu niet de nieuwste tech-producten zo snel mogelijk in huis halen met de hoogste kortingen! MediaMarkt doet hier uiteraard aan mee, want op donderdagavond 5 november kunnen de eerste aanbiedingen al gekocht worden in de app.

Vanaf morgen starten al deze acties ook officieel op de website. Dit is voor ons het perfecte moment om de tofste deals ertussenuit te pikken, zodat jij altijd de scherpste prijs pakt. Of het nu gaat om de nieuwste Samsung-telefoon, audiogadgets of andere handige apparaten.

Black Friday smartphone-deals bij MediaMarkt

Als jouw smartphone aan vervanging toe is, of als je stiekem toch eigenlijk wel naar een nieuw model wilt upgraden, dan is dit het perfecte moment! Je haalt nu een groot assortiment aan merken voor een scherpe prijs in huis. Een van de populairste keuzes is nu de Samsung Galaxy S26, die je in de app voor 789 euro vindt.

Samsung smartphone-deals van MediaMarkt

Overige smartphone-acties bij MediaMarkt

Ook zijn er veel andere merken smartphones in de aanbieding die het bekijken waard zijn.

Smartphone met abonnement

Tijdens Black Friday zijn telefoonabonnementen extra voordelig af te sluiten in combinatie met de aankoop van een nieuw toestel. Vaak ben je een stuk goedkoper uit dan wanneer je een losse telefoon koopt. Vooral nu tijdens de Black Friday-periode pak je hierdoor dubbel voordeel.

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De beste smartwatch-aanbiedingen

Nog op zoek naar een nieuwe smartwatch? Ook hierin zijn momenteel genoeg opties in de korting. Of je nu op zoek bent naar een smartwatch voor in het dagelijks leven om net wat beter bereikbaar te zijn, of alvast een exemplaar wil scoren om straks in het nieuwe jaar je sportvoornemens bij te houden.

Als je kiest voor een horloge met Wear OS, dan kun je bijna alle apps gebruiken die je ook op je telefoon hebt. Denk hierbij aan veelgebruikte apps zoals WhatsApp, Spotify of Google Maps.

Smartwatch-deals van MediaMarkt:

Koptelefoon en oordopjes deals tijdens Black Friday

Over de jaren heen hebben koptelefoons en oordopjes veel extra technologische snufjes erbij gekregen, van de nieuwste ruisonderdrukking tot aan slimme pasvormen voor het meeste comfort. Waar je voorkeur ook naar uitgaat of welk merk je het liefst hebt: wij hebben de beste deals voor je uitgezocht.

Koptelefoon-deals van MediaMarkt:

Oordopjes-deals van MediaMarkt:

Tablets met Black Friday-korting

Een tablet is een veelzijdig apparaat om in huis te hebben. Of je hem nu gebruikt om in je vrije tijd een serietje op te streamen of juist meer professioneel inzet om je mail erop te checken: tablets zijn er in veel verschillende maten en prijsklassen. Voor wie een tablet in huis wil halen, hebben wij de beste deals op een rij gezet.

Tablets-deals van MediaMarkt:

Creëer een slim huis dankzij Black Friday

Door slimme apparaten in huis te halen, richt je jouw woning helemaal in naar eigen wens. Laat lampen op bepaalde tijden aan- en uitgaan of stel in wanneer je wil dat jouw robotstofzuiger het huis onder handen neemt. Maar ook producten als videodeurbellen of beveiligingscamera’s zijn nu in de aanbieding. Waar je ook naar op zoek bent, door de grote variatie aan producten ben jij net zo slim bezig als jouw huis straks is.

Smart home-deals van MediaMarkt:

Nog veel meer Black Friday-acties bij MediaMarkt

Buiten de techdeals die wij hier op een rij hebben gezet, heeft MediaMarkt natuurlijk nog genoeg andere deals die het bekijken meer dan waard zijn!

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De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.

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