Google Pixel 11 Pro is pas drie maanden uit, maar zakt tijdens Black Friday naar laagste prijs ooit

Overweeg je de compacte Google Pixel 11 Pro met zijn indrukwekkende camera’s in huis te halen? Tijdens Black Friday profiteer je van de scherpste toestelprijzen van het jaar en ontvang je tot 475 euro aan inruilvoordeel.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo scoor je de Google Pixel 11 Pro nu op zijn goedkoopst

De Google Pixel 11 Pro verscheen in augustus op de markt met een adviesprijs van 1.199 euro. In de maanden daarna zakte de prijs al richting de 1.000 euro, maar Black Friday zorgt voor de scherpste prijs tot nu toe. Bij Belsimpel betaal je momenteel 879 euro voor de losse Pixel 11 Pro. Wil je nóg minder betalen, dan is een combinatie met een abonnement de slimste keuze.

De laagste toestelprijs vind je bij Belsimpel in combinatie met een Odido-abonnement, waarbij je 348 euro voor het toestel betaalt. Kies je liever voor lagere maandlasten, dan is Simyo de betere keuze. Met een bundel van 40GB betaal je 600 euro voor het toestel en 3,50 euro per maand gedurende de eerste twaalf maanden.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tot 475 euro voordeel met extra inruilwaarde en een gratis Fitbit

Bij alle providers ontvang je momenteel 150 euro extra inruilwaarde bij de aanschaf van de Pixel 11 Pro. Het maakt daarbij niet uit welke telefoon je inlevert, zolang het apparaat nog opstart. Heb je een verouderd toestel met een gebroken scherm? Ook dan telt de 150 euro extra gewoon mee bovenop de reguliere inruilwaarde.

Kies je voor Odido, dan profiteer je van een extra voordeel in de vorm van een gratis Fitbit Air. Dit is een compacte fitnesstracker zonder scherm, die je dagelijkse activiteit bijhoudt zonder dat meldingen je op de pols afleiden. Lever je een Pixel 9 Pro in, dan ontvang je daarvoor 325 euro inruilwaarde. Tel daar de 150 euro extra bij op, en de totale korting loopt op tot 475 euro.

Zakelijk abonnement afsluiten

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal minder kwijt bent voor je smartphone.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo kies je het beste abonnement bij jouw Google Pixel 11 Pro

De laagste toestelprijs behaal je door de Pixel 11 Pro te combineren met een onbeperkt-abonnement van Odido via Belsimpel, waarbij het toestel je 348 euro kost. De keerzijde is een hogere maandlast van 49,50 euro, wat de totale kosten over twee jaar aanzienlijk opdrijft. Hecht je meer waarde aan een lage maandprijs, dan biedt Simyo een aantrekkelijker alternatief. Met het 40GB-pakket van Simyo betaal je 600 euro voor het toestel en gedurende het eerste jaar 3,50 euro per maand.

In het tweede jaar stijgt de maandprijs naar het reguliere tarief van 15 euro per maand. Reken je het gemiddelde over de volledige looptijd van twee jaar uit, dan kom je op 9,25 euro per maand. Voor wie de maandlasten laag wil houden, is dit de verstandigste keuze.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit kun je verwachten van de Google Pixel 11 Pro

De Google Pixel 11 Pro is op dit moment een van de sterkste smartphones in zijn klasse. Vooral de camera’s zijn een van de grote troeven, waarbij de telelens optisch inzoomen tot vijf keer mogelijk maakt zonder kwaliteitsverlies. Dankzij diverse slimme functies bewerk je foto’s daarna eenvoudig naar wens, van het verwijderen of verplaatsen van objecten tot het aanpassen van de achtergrond naar een zonnige dag.

Een ander opvallend kenmerk is het compacte formaat. Met een 6,3 inch-scherm is de Pixel 11 Pro een van de kleinste vlaggenschepen die je momenteel kunt kopen. Dat maakt hem bij uitstek geschikt voor wie topfotografie en uitgebreide hardware wil combineren met een toestel dat prettig in de hand ligt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw: de beste techdeals direct op WhatsApp! Wij filteren honderden aanbiedingen voor je en sturen je de beste deals die de je niet wilt missen. Volg ons direct!