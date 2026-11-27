De HomeWizard Plug-In Battery is tijdens Black Friday verkrijgbaar voor 1075 euro, een korting van 120 euro op de prijs van 1195 euro. De plug-and-play thuisbatterij met een capaciteit van 2,7 kWh is geschikt voor zonnepaneelbezitters die ook ’s avonds gebruik willen maken van zelf opgewekte stroom.

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Deze thuisbatterij krijgt tijdens Black Friday 120 euro korting

Heb je zonnepanelen en wil je de energie die je overdag opwekt ook ’s avonds benutten? De HomeWizard Plug-In thuisbatterij maakt dat mogelijk. Normaal kost deze thuisbatterij 1195 euro, maar tijdens Black Friday is hij tijdelijk verkrijgbaar voor 1075 euro. Dat is een korting van 120 euro en het is bovendien de laatste Black Friday voordat de salderingsregeling eraf gaat, dus het is zeker de moeite waard om deze actie te overwegen.

De batterij heeft een capaciteit van 2,7 kWh en is ontworpen om overtollige zonne-energie op te slaan. Die opgeslagen stroom gebruik je vervolgens op momenten dat je zonnepanelen niets produceren, zoals ’s avonds en ’s nachts. Zo profiteer je optimaal van de energie die je zelf opwekt.

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Grootte van de batterij en uitbreidingsopties

Een van de grootste voordelen van de HomeWizard Plug-In thuisbatterij is dat je klein kunt beginnen met een eenvoudige aansluiting in een gewoon stopcontact. Een monteur of elektricien is voor die basis niet nodig, wat direct scheelt in de bijkomende kosten.

Via de HomeWizard Energy-app stel je de batterij in, beheer je slim laden en houd je je stroomverbruik en opslag bij. Eén batterij van 2,7 kWh is een logisch startpunt bij een jaarlijks verbruik en teruglevering van 500 tot 2000 kWh, wat voor kleinere of zuinigere huishoudens al voldoende kan zijn. Voor een gemiddeld tot groter huishouden dat meer stroom verbruikt of teruglevert, is één batterij vaak al snel aan de krappe kant. In de praktijk zie je dan dat mensen eerder naar twee of meer exemplaren kijken om meer van hun eigen stroom op te slaan.

Je kunt de thuisbatterij uitbreiden tot maximaal vier exemplaren, waarmee je uitkomt op 10,8 kWh opslag en 3200 watt vermogen. Bij één batterij ligt het ontladen op 800 watt, terwijl je bij drie stuks oftewel 8,1 kWh op een aparte groep tot 2400 watt kunt ontladen. Ga je naar vier batterijen voor de volledige 10,8 kWh, dan is een eigen zekeringgroep vereist en dat moet wel door een monteur worden aangelegd.

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Meer inzicht in je verbruik met de HomeWizard P1 Meter

Buiten de thuisbatterij is ook de HomeWizard P1 Meter momenteel in de aanbieding, deze is afgeprijsd van 24,95 euro naar 19,95 euro. Dit is een slim apparaatje dat je meer inzicht in je energiegebruik geeft, je gebruikt hem door hem in de P1-poort van je meterkast te steken waardoor je via wifi direct alle gegevens over je stroom- en gasverbruik in de app ontvangt. Heb je zonnepanelen op je dak liggen, dan zie je ook meteen hoeveel stroom je teruglevert aan het net.

Zodra je de P1 Meter hebt aangesloten, krijg je toegang tot de gratis HomeWizard Energy-app met grafieken op dag-, week-, maand- en jaarbasis tot twaalf maanden terug. Ook zit er een kostenoverzicht in waarmee je ziet wat je per dag kwijt bent en wat het oplevert als je apparaten op een ander moment aanzet. Koppel je je omvormer of een kWh Meter, dan zie je ook je totale opwek en hoeveel je direct zelf gebruikt. Voor wie meerjarige vergelijkingen, meldingen bij sluipverbruik of automatisch schakelen op zonnestroom wil, is er het optionele Energy+-abonnement voor 0,99 euro per maand, al kom je met de gratis basis voor veel huishoudens al een heel eind.

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Alternatief met meer capaciteit: Zendure SolarFlow 2400 AC

Ook Zendure heeft een thuisbatterij in de aanbieding tijdens Black Friday. De SolarFlow 2400 AC (2,88 kWh) is nu afgeprijst naar 969 euro terwijl de adviesprijs op 1209 euro ligt. Daarmee zit deze optie qua capaciteit dicht bij de HomeWizard Plug-In Battery van 2,7 kWh, maar dan voor net een voordeligere prijs.

Net als de HomeWizard van 2,7 kWh is dit een compactere optie om overdag opgeslagen stroom ’s avonds en ’s nachts te gebruiken. Wie toch meer opslag wil, kan bij Zendure ook uitbreiden naar grotere uitvoeringen met meer batterijen. Wil je zeker zijn van een product van vertrouwde Nederlandse bodem, dan blijft HomeWizard de beste keuze.

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