Black Friday staat bijna voor de deur, wat betekent dat je nog een paar dagen kunt profiteren van aanbiedingen voor de Samsung Galaxy S26. We zetten de meest interessante deals voor je op een rijtje.

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Zo scoor je de Samsung Galaxy S26 voor een mooi prijsje

Het is bijna officieel Black Friday, al kon je de hele maand november profiteren van aanbiedingen. Je hebt nog een paar dagen om toestellen met een leuke korting in huis te halen. Zo ook de Samsung Galaxy S26, het instap-vlaggenschip van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De telefoon heeft een adviesprijs van 999 euro, maar dat betaal je inmiddels niet meer voor het toestel.

Bij webwinkels en providers krijg je nu toffe extra’s bij de Galaxy S26. Denk aan een gratis Galaxy Tab A11+ of een Galaxy Watch 8. Wil je de beste prijs? Dan moet je bij Mobiel.nl zijn in combinatie met Odido, waardoor je de S26 voor 369 euro in huis haalt. Koop je de Galaxy S26 liever als los toestel? Dan moet je bij bij Joybuy voor € 698,- zijn.

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Krijg een gratis Galaxy Watch 8 of Tab A11+

Ben je van plan om de Samsung Galaxy S26 in huis te halen bij een provider? Dan is het de moeite waard om bij Vodafone een kijkje te nemen. Daar krijg je een toestelkorting van 375 euro, waardoor je nog 624 euro kwijt bent voor de telefoon. Ook ontvang je gratis een Samsung Galaxy Tab A11+ 5G bij het toestel.

Bij andere providers kun je ook profiteren van fijne acties. Zo krijg je bij Odido tot 499 euro toestelkorting op de S26 en een gratis Galaxy Watch 8. Bij KPN en Hollandsnieuwe krijg je een gratis Galaxy Tab A11+, terwijl je bij Ben weer kan rekenen op een gratis Galaxy Watch 8.

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Nog goedkoper bij webwinkels

Als je zo min mogelijk voor de Galaxy S26 wil betalen, is het slim om de telefoon te combineren met een abonnement. Je bent het voordeligst uit als je de Galaxy S26 met een Odido-abonnement neemt bij Mobiel.nl. Je betaalt dan maar 369 euro voor de smartphone zelf.

Ga je voor Vodafone-abonnement via Belsimpel, dan ben je 426 euro voor de S26 kwijt. Belsimpel verkoopt het Samsung-toestel ook in combinatie met een KPN-abonnement en dan betaal je 432 euro. Ben je op zoek naar een lekker groot abonnement met veel MB’s? Kies voor een Simyo-abonnement met 40GB data en je betaalt 563 euro voor de Galaxy S26.

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Samsung Galaxy S26 als los toestel kopen

Geen zin in een abonnement en wil je de Galaxy S26 als los toestel in huis halen? Ook dan kun je profiteren van toestelkortingen. Check bijvoorbeeld deze deals:

Dit moet je weten over de Galaxy S26

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De Galaxy S26 is het instap-vlaggenschip van Samsung, dat sinds begin dit jaar verkrijgbaar is. Het toestel combineert snelle hardware met een compact design. Door het 6,3 inch-scherm is de smartphone niet al te groot, waardoor je ‘m makkelijker met één hand bedient.

Onder de motorkap van de Samsung Galaxy S26 zit een rappe Snapdragon 8 Elite 5-chip met 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Die processor levert uitstekende prestaties af, ook als je een fanatieke smartphonegamer bent of flink multitast.

Fijn is dat de Galaxy S26 een grotere accu heeft dan zijn voorganger (4300 in plaats van 4000 mAh), zodat je makkelijk het einde van de dag haalt. Is de smartphone dan toch leeg, dan laadt ‘ie met 25 watt weer op. Draadloos laden is ook mogelijk, wat fijn is als je een draadloze lader op je nachtkastje hebt staan.

Ook prettig is dat de Samsung Galaxy S26 nog jarenlang wordt ondersteund met updates. De telefoon krijgt nog zeker tot begin 2033 de nieuwste softwareversies en beveiligingspatches. Dat maakt het toestel erg toekomstbestendig.

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