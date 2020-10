De nieuwste producten van Huawei werken naadloos met elkaar samen (ADV)

Huawei maakt zeker niet alleen smartphones en netwerk-apparatuur. Zo kun je ook denken aan heuse laptops, slimme horloges, draadloze oordopjes, fitnesstrackers en meer. Huawei heeft een breed scala aan nieuwe producten uitgebracht.

Lees verder na de advertentie.

Huawei’s ecosysteem: alles werkt naadloos met elkaar

Vraag je aan iemand op straat waar hij of zij Huawei van kent, dan zal het antwoord vaak smartphones zijn. Dat is logisch, want het bedrijf brengt al jaren toestellen op de markt in allerlei prijsklassen. Is je budget niet al te ruim of ben je juist op zoek naar een echt high-end toestel, dan Huawei biedt de uitkomst met hun ruime assortiment.

De fabrikant is actief in nog veel meer productcategorieën. Zo zijn de eigen Matebooks inmiddels ook in Nederland te koop. Deze Windows-laptops zijn van alle gemakken voorzien en echte werkpaarden. Ook op het gebied van wearables staat Huawei zijn mannetje. In de afgelopen jaren zijn er verschillende fitnesstrackers uitgebracht, maar ook slimme horloges.

Daarnaast is audio een belangrijke categorie voor de fabrikant. Zo zijn er verschillende draadloze headsets en speakers te verkrijgen. Ben je meer in de markt voor twee losse oordopjes, ook dan is Huawei een goede match.

Alles blijft goed met elkaar werken, ook in de toekomst

Al die producten werken feilloos met elkaar samen. Huawei’s grote ecosysteem, bekend als het 1+8+N-systeem, van producten is daardoor ook zeker iets om te overwegen. Samen werkt alles nog beter en dat blijft ook gewoon zo. Recente smartphones van de fabrikant draaien op Android, maar bevatten geen Google-diensten. Daardoor download je apps bijvoorbeeld uit de eigen AppGallery-winkel van Huawei.

Ook heeft Huawei een eigen pakket van diensten en services uitgebracht: Huawei Mobile Services. Daardoor blijft je Huawei-smartphone veilig van virussen, kan het apps laten samenwerken en maak je gebruik van Huawei-apps in plaats van Google-varianten.

Consumenten vragen zich natuurlijk af of bovenstaande ook gevolgen heeft voor de andere Huawei-productcategorieën. Dat is niet het geval en dat zal ook niet gaan gebeuren. Je Huawei Matebook draait nog steeds op Windows en blijft dat ook doen en je Huawei-oordopjes of smartwatch gebruik je ook gewoon met een smartphone van een ander merk. Het ecosysteem wordt juist alsmaar groter, functioneler en handiger.

De nieuwste producten van Huawei

Benieuwd naar het hele assortiment van de fabrikant, neem dan eens een kijkje in de Huawei Store. Daarbij is het ook nog eens herfstsale, waardoor je kortingen scoort tot wel 35 procent! Die kortingsperiode loopt tot en met 8 november 2020, dus neem de tijd. Bij de aanschaf van sommige producten krijg je zelfs een wearable of oordopjes cadeau.

Huawei Watch GT 2 Pro

De Watch GT 2 Pro is het nieuwste slimme horloge van de fabrikant. Het ronde amoled-scherm van 1,54 inch heeft een hoge resolutie. Daardoor ziet elke watchface er scherp uit en kun je direct binnenkomende notificaties checken. Het horloge heeft een premium uitstraling door de behuizing van titanium en het krasbestendige saffierglas.

Het apparaatje is waterdicht, heeft een hartslagsensor en draait op een eigen besturingssysteem. Er zijn twee fysieke knoppen aanwezig om te navigeren door de menu’s en met een enkele acculading kun je maximaal twee weken vooruit. De GT 2 Pro werkt met Android- en iOS-toestellen (vanaf Android 4.4 en iOS 9.0). Koppelen kan natuurlijk ook makkelijk aan bijvoorbeeld Huawei’s eigen P40 Pro-smartphone.

Huawei P40 Pro

De Huawei P40 Pro is er al een tijdje en blijft de meest krachtige Huawei-smartphone tot nu toe. Het toestel heeft een oled-scherm van 6,58 inch. Er is veel werk- en opslaggeheugen aan boord en op de achterkant zitten drie camera’s.

Zo maak je in elke situatie een goede foto. Zoomen doe je tot maximaal 50 keer, waardoor je elk object dichtbij haalt. Uiteraard is 5G-ondersteuning aan boord en er is plaats voor twee simkaarten. De accu is 4200 mAh groot en opladen gaat snel dankzij Huawei Supercharge. Het toestel draait op Android 10 en werkt onder andere goed samen met de nieuwe Huawei Matebook 14.

Huawei Matebook 14

De Matebook 14 is een krachtige Windows-laptop met een beeldverhouding van 3 staat tot 2 en het scherm heeft een hoge 2K-resolutie. De aluminium behuizing is stevig en zorgt ervoor dat de laptop niet te zwaar is. Het toetsenbord is verlicht en het scherm is aanraakgevoelig, zodat je er nog productiever mee kunt werken.

Met Huawei Share koppel je direct je Huawei-smartphone om zo snel bestanden of foto’s uit te wisselen. Je bewerkt bestanden op je smartphone direct op de Matebook, of gebruikt de muis en toetsenbord om je telefoon te bedienen. Tot slot hoef je ook je telefoon niet meer op te nemen bij een belletje. Gesprekken houd je namelijk gewoon direct via de laptop.

Huawei Freebuds Pro

Daarbij kun je ook gewoon de Huawei Freebuds Pro koppelen aan de Huawei Matebook, P40 Pro of Watch GT 2 Pro. Dit zijn namelijk de meest geavanceerde draadloze oordopjes van de fabrikant tot nu toe. Zo is er active noise cancelling aanwezig, wat betekent dat je geen last hebt van omgevingsgeluid.

Het niveau daarvan past zich ook automatisch aan, aan de omgeving. Zegt iemand toch wat tegen je, dan hoef je de oordopjes niet uit te doen, want je kunt er ook voor kiezen om stemmen wel door te laten komen. Wisselen tussen apparaten gebeurt naadloos. Zo loop je hard met alleen de Watch GT 2 Pro en de Freebuds Pro.

Na die sportsessie luister je weer muziek via je laptop als je weer moet werken. Op een acculading kun je zeven uur vooruit, maar dankzij de ingebouwde accu in het doosje verleng je dat tot maximaal 30 uur.

Huawei Watch Fit

Ook de onlangs gepresenteerde Huawei Watch Fit past perfect in het ecosysteem van Huawei. Die wearable heeft een rechthoekig amoled-scherm van 1,64 inch. Allerlei informatie over gezette stappen, notificaties en work-outs zie je dus direct schitteren vanaf je pols. Check direct hoe je geslapen hebt, hoe ontspannen je bent of zelfs wat het zuurstofniveau van je bloed is.

Tevens gebruik je makkelijk apps zoals een stopwatch, zaklamp of alarm. Je kunt kiezen uit allerlei thema’s en achtergronden. Geen Huawei-smartphone? Dat is natuurlijk geen probleem, want koppelen kan ook gewoon met andere Android-toestellen. Tot slot heb je geen abonnement bij de sportschool meer nodig, dankzij de slimme ingebouwde personal trainer.

Wil je meer weten over de nieuwste producten van Huawei? Neem dan een kijkje in de Huawei Store! Check de nieuwste gadgets, beste aanbiedingen en scoor de beste deals tijdens de herfstsale die loopt tot en met 8 november 2020.