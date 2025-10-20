Huawei Watch GT 6 (Pro) gebruikersreview: zo bevalt ‘ie écht (ADV)

Huawei maakt fijne smartwatches en de allernieuwste creatie is de Watch GT 6 en GT 6 Pro. We vroegen drie lezers om eens te kijken of ze écht zo goed zijn. In deze review lees je hun bevindingen.

Huawei Watch GT 6 (Pro): dit vinden drie trouwe lezers

Half september waren we op zoek naar drie Android Planet-lezers die de Huawei Watch GT 6 en GT 6 Pro wilden testen. Daarbij was Sonja de gelukkige die het instapmodel, de Watch GT 6 (t.w.v. 249 euro), om de pols mocht doen en kregen Tijn en Hugo de grotere Watch GT 6 Pro (t.w.v. 379 euro) opgestuurd.

Er zijn nu een aantal weken voorbij, dus hebben we ze gevraagd hoe de smartwatch is bevallen. Hieronder lees je alles over hun ervaringen.

De Huawei-smartwatches zijn ter beschikking gesteld aan de drie lezers door Huawei. De inhoud is echter volledig onafhankelijk tot stand gekomen. De testpanelleden zijn aangespoord om zo eerlijk mogelijk te zijn, en zowel positieve als negatieve kanten te benoemen.

Eerste indruk: Watch GT 6 (Pro) lijkt net een normaal horloge

We beginnen natuurlijk met de eerste indruk. Het design vinden de testers alle drie stijlvol en elegant. Het lijkt net een normaal horloge, zegt Hugo. Daar is hij blij mee, want hij vind de vele functies van een smartwatch handig maar vond ze in het begin maar onmodieuze activity trackers. Ook Tijn vind zijn Watch GT 6 Pro strak en mooi.

Sonja kreeg de reguliere GT 6 en vind het vooral fijn dat de 41 millimeter als gegoten zit om haar smalle pols. De behuizing is licht, geeft ze aan, maar voelt wel solide. Dat vonden Hugo en Tijn ook bij hun GT 6 Pro. Hugo vertelt ons bovendien dat de smartwatch zeker geen klein ding is, maar ook niet te groot voor zijn kleine pols.

Ook fijn: na weken gebruik zit er nog geen enkel krasje op het scherm van Sonja, terwijl dat bij haar eerdere Watches helaas wel het geval was. Het stoffen bandje pluist zo nu en dan wel bij Hugo en hij hoopt dat deze niet al te snel verslijt. De bandjes zijn makkelijk te vervangen en ook Sonja koos ervoor om direct het siliconen bandje te veranderen voor een leren variant, omdat ze niet tegen het materiaal kan.

Foto van Tijn Foto van Sonja Foto van Sonja

Veel mooie wijzerplaten om uit te kiezen

De testpanelleden hebben het bovendien over de wijzerplaten die je kan instellen, zodat ‘ie helemaal past bij je smaak. Hugo vindt het tof dat je hem hiermee nog meer op een traditioneel horloge kan laten lijken. Tijn laat ons wel weten dat de achtergronden niet allemaal even makkelijk te lezen zijn of gebruikt niet alle functionaliteiten. Gelukkig heeft hij toch een achtergrond gevonden die duidelijk is én de informatie weergeeft die hij wil zien.

Sonja zegt het jammer te vinden dat je alleen door een creditcard toe te voegen gebruik kan maken van de betaalde opties, maar er zijn genoeg leuke gratis wijzerplaten om uit te kiezen. Dat vond Hugo ook, al vond hij het lastig om door de vele opties een keuze te maken. “Maar dat is vooral een luxeprobleem”, zegt hij daarbij.

Installatieproces ging niet altijd even soepel

Foto van Sonja

Sonja vond het opstarten en installeren van de watch even zoeken. In de gebruiksaanwijzing staat een qr-code, maar die stuurde haar niet naar de Nederlandse website en ook het aanmaken van de verplichte Huawei ID verliep stroef. Dat had te maken met een oude ID die ze in het verleden had aangemaakt met hetzelfde mailadres, maar na enkele pogingen is het haar toch gelukt een nieuw account aan te maken.

Bij zowel Tijn als Hugo ging het soepeler. Tijns Google Pixel 8 Pro koppelde snel met de Watch GT 6 Pro, maar hij wist hoe het werkte omdat zijn vorige smartwatch ook van Huawei was. Na het installeren moest hij wel vier keer een update uitvoeren om de watch goed werkend te krijgen, maar daarna werkte alles goed.

Hugo laat ook weten dat er veel stappen zijn om te doorlopen. “Maar dat gaat erg makkelijk, je telefoon en horloge zeggen duidelijk wat je moet doen.” Een ander punt is volgens Hugo dat je veel machtigingen moet geven, maar dat is logisch zegt hij er al direct bij. Er zijn ook veel mogelijkheden en functies aanwezig, maar het voelt voor hem soms wel alsof je de controle over je telefoon en lichaamsmetingen steeds meer uit handen geeft.

Razendsnel en uitgebreide mogelijkheden

Daarna kon de fun beginnen, zoals Sonja mooi verwoordde. “Wow, wat een apparaat”, zegt ze. Haar eerdere smartwatches voelde voor haar echt als een watch, maar de Huawei geeft eenzelfde gevoel als een smartwatch. Hij is volgens Sonja loeisnel en heeft een fijne bediening.

Tijn vond het nog even uitvogelen wat de functies van beide knoppen waren. Zijn vorige horloge had twee simpele drukknoppen, maar heb je het eenmaal door dan werkt het snel en kom je makkelijk bij de juiste functie uit.

Vooral de vele opties maken het voor Hugo soms wat lastig, omdat dit zijn eerste smartwatch is. Hij weet nog niet goed welke statistieken en informatie leuk is om bij te houden of interessant is. Als je eerder al een ander slim horloge had of duidelijk weet wat je wil doen of zien met het horloge, zal je er waarschijnlijk minder last van hebben. Ondanks de vele mogelijkheden, vind hij het er allemaal duidelijk en gebruiksvriendelijk uitzien. Alles werkt intuïtief volgens hem.

Ook Tijn vind dat er wel heel veel opties aan staan op het horloge, zoals notificaties en het signaleren van een activiteit. Hij gebruikt deze niet allemaal, dus heeft ze vrij snel uitgezet. Ook Hugo vond de vele meldingen afleidend en heeft deze uitgeschakeld.

Veel verschillende sporten om uit te kiezen

Er zijn ontzettend veel sporten om uit te kiezen op de Huawei Watch GT 6 (Pro). Sommige slimme horloges beperken zich tot wandelen, hardlopen en fietsen, maar in de app van Huawei kan je trainingsstatistieken bijhouden van veel meer verschillende sporten, zelfs golf en padel. Tijn vind het handig dat je jouw favoriete sporten toe kan voegen en weer verwijderen, om het zo makkelijk terug te vinden.

Hugo laat weten dat je tijdens het sporten, bijvoorbeeld tijdens een wandeling, direct veel handige statistieken te zien zijn. In de app op de telefoon zijn de inzichten nog verder uitgebreid.

Het aantal stappen, de hartslag en de GPS lijken volgens hem hierbij nauwkeurig, maar bij de snelheid had hij nog wat twijfels. Deze zou goed berekend moeten worden bij een nauwkeurige locatiebepaling. Zijn snelheid wisselde heel snel tussen zes minuten en 16 minuten, terwijl hij voor zijn gevoel vrij constant liep.

Foto van Hugo Foto van Tijn

Sonja maakte een ritje op haar e-bike en die rit werd automatisch vastgelegd. Heb je daar geen interesse in of maar een klein stukje gefietst, dan kan je aangeven om de automatische detectie de hele dag te negeren of zelfs helemaal uitzetten. Ze vind het zeker voor een stadswandeling handig om een herinnering te krijgen om de activiteit vast te leggen, omdat ze daar zelf niet altijd aan denkt. Het is bovendien leuk om dit later terug te vinden in haar Strava-app.

Ook Tijn vond de gegevens die je krijgt als je bijvoorbeeld hardloopt erg uitgebreid en er ontbreekt niks. Van een duidelijke samenvatting op het eerste scherm tot wel vijftien verschillende pagina’s in de Huawei-app: hoogtemeters, hartslagzones en paslengte worden allemaal netjes bijgehouden.

GPS is nauwkeurig en accuraat

Een belangrijk onderdeel van de Huawei Watch GT 6 (Pro) is de verbeterde GPS. Die zit wel goed. Tijn zegt dat het een hele verbetering is ten opzichte van zijn vorige smartwatch. “De routes die je terugkijkt zijn veel vloeiender en de snelheid tijdens het hardlopen schommelt veel minder.”

Daar is Hugo het mee eens, want de GPS werkt nauwkeurig volgens hem. Zijn telefoon wil nog wel eens hele stukken van zijn route afsnijden, maar met de Huawei Watch wordt dit wel goed bijgehouden. Hoeken worden nog steeds een beetje afgerond, maar de afgelegde route komt goed in de buurt van de werkelijkheid.

Gezondheidsmetingen geven goede inzichten

Dan de gezondheidsmetingen. Die vond Tijn soms wat lastig te vinden, omdat er veel gebruikgemaakt wordt van icoontjes en minder van tekst. De uitkomsten zijn wel goed af te lezen in de app, zegt hij. Hij gebruikt vooral de hartslagmeter, stappenteller en slaapfunctie veel. Hij vertelt dat deze goed werken en accuraat zijn, en op het horloge zelf ook eenvoudig te vinden zijn.

Hier is Hugo het mee eens: “De functies hebben me tot nu toe goede inzichten gegeven en lijken goed te werken”. Wel houdt hij er rekening mee dat het een horloge blijft en dat je voor betrouwbare metingen soms wel echt professionelere apparatuur nodig hebt. De resultaten kwamen echter wel overeen met zijn ervaringen.

Wel is dat minder makkelijk te bepalen met bijvoorbeeld de ECG. Deze gaf de eerste keer gekke resultaten, maar hij ontdekte dat hij zijn vinger niet goed op de sensor had gelegd. Op dezelfde manier ontdekte hij dat hij bij het meten van de zuurstofsaturatie in zijn bloed zijn arm rustig op tafel moest leggen. “Het is dus soms even de vraag of de meting niet nauwkeurig is, de instructies onduidelijk zijn, of dat ik de instructies niet goed heb opgevolgd”.

Leuk vind Hugo ook dat je veel inzichten krijgt in de gemeten resultaten, bijvoorbeeld bij veranderingen over de tijd en opvallendheden. De manier waarop je dagelijkse doelen worden weergegeven kan je zelf instellen. Kies bijvoorbeeld voor ringen of druppels. Mogelijkheden te over, maar dat kan zowel een nadeel als een voordeel zijn.

Foto’s van Hugo

Over de accuduur: “Wow!”

Alle drie de testers zijn onder de indruk van de accuduur. Volgens Huawei gaan de watches tot drie weken lang mee bij licht gebruik en bij normaal gebruik zo’n twaalf dagen. Dit komt aardig overeen met wat de testpanelleden zeggen.

“Over de accuduur gesproken: wow!” begint Sonja. Ze sport zo’n vier à vijf uur in de week en gaat minstens één keer per week op de fiets naar werk (20km). Daarnaast heeft ze ook ruim de tijd genomen om de smartwatch te leren kennen. Toch doet ze bijna twaalf dagen met de Watch GT 6 zonder hem op te hoeven laden.

Tijn is ook positief over de batterij. Bij binnenkomst was zijn horloge voor 71 procent opgeladen en ruim anderhalve week later was daar nog 17 procent van over. Tijdens die periode heeft hij meerdere keren hardgelopen, gepadeld en heeft hij aan krachttraining gedaan.

Ook bij Hugo is na een week gebruik slechts 30 procent verbruikt, waardoor hij het idee heeft de batterijduur die Huawei aangeeft. Hij heeft het horloge altijd omgehad, maar meldingen en inzichten bekijkt hij liever op zijn telefoon. Daarnaast heeft de GPS alleen bij trainingen aangestaan. “Bij intensiever gebruik zal de batterij dus weel wat minder lang meegaan.”

Conclusie: Huawei Watch GT 6 (Pro) is here to stay

Tijn en Hugo zijn erg te spreken over hun Huawei Watch GT 6 Pro en ook Sonja is laaiend enthousiast: “Watch GT 6 is here to stay!” Alle drie zouden de smartwatch zeker aanbevelen aan hun vrienden en familie. Niet alleen voor dagelijks gebruik, zegt Tijn, maar zeker ook wanneer je meer inzicht wil in je gezondheid en sportprestaties.

Dat je een app moet downloaden van een externe partij kan voor sommige mensen wel een probleem zijn, maar Tijn heeft daar geen problemen mee. De prijs-kwaliteitverhouding vindt hij top.

Hoewel de Watch GT 6 Pro voor Hugo zijn eerste smartwatch is en hij daardoor geen vergelijkingsmateriaal heeft, heeft hij weinig beperkingen gevonden. Vooral de lange accuduur is een pluspunt voor hem. Ook Sonja vindt de Watch GT 6 een upgrade van haar vorige smartwatch.