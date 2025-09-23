Slimme koelkasten, wasmachines en meer fors in prijs gedaald (én gratis draadloze steelstofzuiger) (ADV)

Heeft je koelkast het opgegeven of wil je wel eens een slimme wasmachine uitproberen? Dit is je kans, want bij Samsung zijn veel slimme huishoudapparaten flink in prijs gezakt. Tijdelijk krijg je er ook een gratis Jet60 Turbo draadloze steelstofzuiger bij.

Zo krijg je een gratis draadloze steelstofzuiger

Samsung is vooral bekend van de smartphones, maar het merk heeft een heel breed assortiment. Zo ben je er zelfs aan het goede adres voor huishoudproducten. Momenteel zijn veel van deze slimme apparaten flink in prijs verlaagd én krijg je tijdelijk bij geselecteerde slimme koelkasten, wasmachines en drogers een Jet60 Turbo draadloze steelstofzuiger cadeau. We zetten hieronder aan aantal van de deelnemende apparaten op een rijtje.

Deze aanbieding is er nog maar tot en met 28 september, dus wees er snel bij. Heb je een oud apparaat om in te leveren? Doe dat dan zeker, want bovenop het bedrag dat het nog waard is ontvang je ook tot 150 euro extra inruilwaarde. Zo wordt die nieuwe koelkast of wasmachine dus direct veel voordeliger!

Bespoke AI Wash 7000-serie: voor 749 euro (en 150 euro extra inruilvoordeel)

De Bespoke AI Wash 7000-serie is een krachtige wasmachine, die ook nog eens tot 20 procent zuiniger met energie omgaat. Zo helpt ‘ie je dus ook om de energierekening lager te houden. Hij heeft vijf sensoren die zorgen dat de juiste hoeveelheid water en wasmiddel gebruikt wordt. Dat wordt vervolgens automatisch gedoseerd. Dit betekent dus ook dat je slechts één keer per maand wasmiddel in de machine hoeft te doen!

Hij heeft een inhoud van 11 kilogram en dat is behoorlijk ruim. Ideaal dus voor grote gezinnen waar de wasmachine regelmatig draait. Fijn is ook dat hij jouw meest gebruikte instellingen onthoudt en advies geeft over welk programma je het beste kan gebruiken, zodat de was zo snel mogelijk draait en schoon wordt. In de SmartThings-app is je dagelijkse planning te zien, krijg je ook advies en tips over het onderhoud. Is je was klaar, dan krijg je een melding op je telefoon.

Tijdelijk haal je ‘m in huis voor slechts 749 euro in plaats van 999 euro. Bovendien ontvang je de Jet60 Turbo steelstofzuiger cadeau én 50 euro extra inruilwaarde als je jouw oude wasmachine inlevert.

Bespoke koel-vriescombinatie 387L: voor 949 euro (en 50 euro extra inruilwaarde)

Is het tijd voor een nieuwe koelkast, dan is deze Bespoke koel-vriescombinatie een goede keuze. Hij heeft een inhoud van 387 liter en biedt daardoor veel ruimte voor al je eten en drinken. Leuk is ook dat hij te combineren is met andere combinaties, zodat je hem kan uitbreiden. Zo bouw je de koelkast met vriezer die perfect bij jouw leven past.

Het systeem controleert de temperatuur in de kast voortdurend en past hem aan zodat ieder deel gelijkmatig koelt. Verbind de koelkast met de SmartThings-app op je telefoon om inzicht te krijgen in het energieverbruik. In die app ontvang je ook tips over hoe je energie kan besparen en daar profiteert je portemonnee op de lange termijn van.

Met SmartThings Cooking houd je bij wat je in je koelkast hebt staan, inclusief houdbaarheidsdata. Op basis hiervan stelt hij gepersonaliseerde recepten voor je op en hij houdt rekening met je voorkeuren én de ingrediënten die je huis hebt. Het apparaat kost momenteel 949 euro in plaats van 1449 euro én je ontvangt 50 euro inruilvoordeel op het moment dat je jouw oude koelkast inlevert. Bovendien krijg je de Jet60 Turbo draadloze steelstofzuiger cadeau bij je aankoop.

Dit is de Jet60 Turbo steelstofzuiger die je cadeau krijgt

De Jet60 Turbo is draadloos, waardoor je alle hoekjes kan stofzuigen zonder bang te hoeven zijn dat de snoer te kort is. In totaal gaat de accu tot 40 minuten mee, zodat je jouw hele huis door kan.

Hij is met 150 Watt enorm krachtig, zodat alle kruimels en stofdeeltjes snel opgezogen worden. Dankzij de bijgeleverde borstel is ook het tapijt snel en makkelijk schoon. Hij is met slechts 1,48 kilogram bovendien lekker licht.