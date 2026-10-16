KPN geeft tijdelijk gratis toegang tot een extra streamingdienst (en zo maak jij er gebruik van)

KPN-klanten kijken de komende tijd tijdelijk gratis naar een streamingdienst. Wil je weten wat het aanbod precies inhoudt en hoe je het activeert? Ontdek hier direct hoe je van deze tijdelijke actie profiteert.

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Drie maanden gratis streamen en meer

Ben jij klant bij KPN? Dan kun je momenteel drie maanden lang gratis gebruikmaken van het basispakket van Amazon Prime. Normaal gesproken kost deze dienst 4,99 euro per maand, maar met een internetabonnement bij KPN probeer je dit nu kosteloos uit.

Houd er wel rekening mee dat het hier niet om de reclamevrije variant gaat. Je krijgt tijdens het kijken dus af en toe reclames te zien, al kun je die voor een klein extra maandbedrag eventueel afkopen.

Naast videostreaming heeft Amazon Prime nog veel meer te bieden. Je wordt automatisch tijdelijk Prime-lid bij de webwinkel van Amazon, waardoor je geen bezorgkosten betaalt over je bestellingen.

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Wat kijk je op Prime Video?

Het aanbod van Prime Video is de afgelopen tijd flink uitgebreid. Daarnaast produceert het platform steeds meer eigen series en films die exclusief bij deze dienst te bekijken zijn. Zo kijk je er naar topseries zoals Off Campus, Reacher en The Office. Maar ook voor liefhebbers van speelfilms is er een breed aanbod, variërend van horrorfilms tot romantische komedies.

Kijk je liever naar programma’s van eigen bodem? Ook dan is er meer dan genoeg keuze. Het platform staat vol met bekende Nederlandse producties, zoals Good Luck Guys, Temptation Island en Hakken over de Sloot. Er staat dus voldoende materiaal op je te wachten om die drie gratis maanden moeiteloos door te komen.

Zo activeer je jouw voordeel

Je kunt deze actie eenvoudig verzilveren via je persoonlijke KPN-omgeving. Het voordeel is tijdelijk beschikbaar, dus het is verstandig om de aanvraag snel te regelen als je hier gebruik van wil maken. Mocht je op dit moment al een lopend lidmaatschap bij Amazon Prime hebben, dan dien je dit eerst op te zeggen. Vervolgens kun je via KPN de drie gratis maanden claimen.

Het is wel belangrijk om rekening te houden met de voorwaarden. Wanneer je de dienst na drie maanden niet zelf stopzet, loopt deze automatisch door en betaal je het reguliere tarief van 4,99 euro per maand. Wil je alleen gratis kijken? Zorg er dan voor dat je het abonnement tijdig opzegt via je instellingen, zodat je optimaal profiteert van de actie zonder onverwachte kosten achteraf.

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Geen KPN? Hier vind je andere scherpe acties

Ben je geen klant bij KPN? Dan moet je deze Amazon-actie helaas aan je voorbij laten gaan. Gelukkig hebben ook andere providers momenteel aantrekkelijke aanbiedingen lopen, waar je als nieuwe of bestaande klant van kunt profiteren.

Welkomstcadeau of maandelijkse korting bij Ziggo

Bij Ziggo betaal je tijdelijk slechts 34,95 euro per maand voor je internet- en televisiepakket. Bij een contract van één jaar geldt dit tarief de eerste zes maanden. Kies je voor een tweejarig contract, dan pak je twaalf maanden lang deze actieprijs óf kies je voor een Bol-cadeaukaart ter waarde van 400 euro.

Combineer je Ziggo met een mobiel abonnement van Vodafone, dan ontvang je tot 10 euro korting per maand op beide rekeningen (tot 20 euro totaal voordeel), dubbele data en geldt de combinatiekorting voor elk mobiel abonnement op hetzelfde adres.

Snel internet voor een lage instapprijs bij Odido

Bij Odido sluit je al een internet- en televisiepakket af vanaf 36,50 euro per maand, met op glasvezel snelheden tot 8 Gbit/s. Bij een eenjarig contract betaal je de eerste zes maanden slechts 21 euro per maand, terwijl je bij een tweejarig contract de eerste twaalf maanden maar 20 euro per maand betaalt.

Combineer je dit met een mobiel abonnement van Odido, dan pak je via Klantvoordeel nog eens 5 euro korting per maand op je internetrekening. Op je mobiele abonnement krijg je bovendien tot 7,50 euro korting (bij Unlimited) of dubbele data plus 2,50 euro korting op overige abonnementen.