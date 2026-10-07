Bij deze internetprovider ontvang je een jaar lang héél veel korting en gratis tv

Ben je nog op zoek naar een voordelige internetverbinding voor thuis? Hollandsnieuwe biedt tijdelijk flinke kortingen aan. Sluit je een tweejarig contract af, dan ontvang je het eerste jaar 50 procent korting op internet. Kies je er ook tv bij, dan kijk je diezelfde 12 maanden helemaal gratis.

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Tijdelijk een jaar lang 50 procent korting

Bij Hollandsnieuwe loopt er momenteel een tijdelijke actie op internet en tv én op pakketten met alleen internet. Sluit je een tweejarig contract af, dan ontvang je de eerste 12 maanden 50 procent korting op de vaste maandprijs. Hierdoor start de prijs voor snel internet al vanaf 17,50 euro per maand.

Kies je voor supersnel internet, dan betaal je het eerste jaar 22,50 euro per maand. Neem er een tv-pakket bij en je kijkt gedurende die eerste 12 maanden ook nog eens gratis televisie. Sluit je liever een contract voor een jaar af? Dan ontvang je de eerste zes maanden 50 procent korting op de internetverbinding én kijk je 6 maanden gratis tv.

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Welk internetpakket past het beste bij mijn woonsituatie?

Op basis van je woonsituatie kun je eenvoudig bepalen welke internetoptie voor jou het meest geschikt is. Woon je alleen of met z’n tweeën en gebruik je internet voornamelijk voor het bekijken van websites en af en toe het streamen van films of series? Dan is Snel internet met 100 Mbit/s een prima keuze. Deze verbinding vangt moeiteloos twee apparaten tegelijk op en is ideaal voor alledaags gebruik.

Woon je met drie of meer personen, of zoek je een snelle verbinding die je nooit zal beperken? Dan is Supersnel internet van 1 Gbit/s de betere optie. Met dit pakket heb je altijd ruim voldoende snelheid en de zekerheid dat alles soepel blijft werken, ongeacht hoeveel apparaten er tegelijkertijd verbonden zijn.

Snel internet (100 Mbit/s): Tweejarig contract voor 17,50 euro per maand (na het eerste jaar 35 euro per maand).

Supersnel internet (1 Gbit/s): Tweejarig contract voor 22,50 euro per maand (na het eerste jaar 45 euro per maand).

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TV toevoegen: hoe werkt het en wat kost Online TV?

Bij je verbinding kun je er optioneel voor kiezen om ook een tv-pakket toe te voegen. Je kijkt hiermee via de Hollandsnieuwe tv-app op een smart-tv, mediaspeler, telefoon of laptop. Omdat de app via een wifi-verbinding werkt, heb je geen los tv-kastje, kabels of extra afstandsbediening nodig.

Het pakket bestaat uit meer dan 50 populaire tv-zenders in hd-kwaliteit. Met de app kun je programma’s tot 48 uur terugkijken, live uitzendingen vanaf het begin starten en op twee apparaten tegelijk kijken, zowel thuis als onderweg in de EU.

Bij een 2-jarig contract: Kijk je de eerste 12 maanden gratis tv. Na dit eerste jaar betaal je 10 euro per maand extra voor de tv-app.

Bij een 1-jarig contract: Kijk je de eerste 6 maanden gratis tv. Na 6 maanden betaal je eveneens 10 euro per maand extra voor de tv-app.