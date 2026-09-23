Zo pak je een gratis Nintendo Switch 2 of een PlayStation 5 (voor maar 69 euro)

KPN heeft een tijdelijke Snelpakker-actie, waarbij nieuwe klanten een Nintendo Switch 2 cadeau krijgen. Heb je deze nieuwste spelcomputer al in de huiskamer staan? Ook dan is er een aantrekkelijk alternatief in de vorm van een PlayStation 5.

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Gratis Nintendo Switch 2 t.w.v 499 euro

De Nintendo Switch 2 heeft een adviesprijs van 499 euro, maar door een actie kun je ‘m zonder kosten in huis halen. Voorwaarde is dat je overstapt naar een tweejarig KPN Internet- of tv-pakket. Je pakt de nieuwste handheld-console gratis mee bij je overstap en profiteert direct van razendsnel glasvezelinternet.

De Switch 2 is de ideale console om thuis te gebruiken of onderweg mee te nemen. Bij de spelcomputer zitten twee Joy-Con-controllers waarmee je het apparaat bedient. Deze zijn multifunctioneel: je kunt ze vastkoppelen aan de Switch 2 om handheld te spelen, of je koppelt ze los om via je televisie te spelen.

Geef een controller aan een vriend en je kunt direct samen spelen op één scherm. Naast de nieuwste spellen die voor de Switch 2 verschijnen, kun je ook gewoon al je spellen van de eerste Nintendo Switch blijven gebruiken. Voor verschillende van deze spellen is er via de Switch 2 een exclusieve update beschikbaar!

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Gratis PlayStation 5 Digital Edition t.w.v. 599 euro

Heb je de nieuwste Nintendo-console al in je huiskamer staan, maar kun je wel een nieuwe gameconsole gebruiken? Dan heeft KPN een mooi alternatief voor je. Tijdens dezelfde Snelpakker-actie kun je ook kiezen voor een PlayStation 5 Digital Edition ter waarde van 599 euro als welkomstcadeau. Hoeveel je precies voor de console bijbetaalt, hangt af van de internetsnelheid die je kiest.

Kies je voor SuperFiber 1000 (1 Gbit/s) of hoger, dan ontvang je de PlayStation 5 Digital Edition zonder bijbetaling. Dit is veruit de voordeligste optie binnen de actie: je pakt de console gratis mee én profiteert van glasvezelinternet.

Ga je voor een pakket met een lagere snelheid, zoals Sneller 200 of SuperFiber 500? Dan betaal je eenmalig 69 euro bij voor de console.

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Pak extra voordeel: een gratis streamingdienst én maandelijks korting

Sluit je naast internet ook een tv-pakket af, dan kun je populaire streamingdiensten toevoegen aan je abonnement, zoals Netflix, Disney+, HBO Max, Videoland, Prime Video, NPO Start en YouTube. Zo heb je je entertainment eenvoudig op één plek geregeld.

Heb je daarnaast een mobiel contract bij KPN, of neem je er een? Dan kom je in aanmerking voor KPN Combivoordeel. Dit levert je elke maand tot 7,50 euro korting op je mobiele factuur op, én de mogelijkheid om een gratis streamingdienst naar keuze te kiezen, zoals Netflix, Videoland of ESPN Compleet.

Geen welkom cadeau nodig? Kies voor 12 maanden korting!

Heb je de gewenste spelcomputer al in huis staan, of heb je simpelweg geen behoefte aan een welkomstcadeau? Dan is er een aantrekkelijk alternatief. Je kunt het cadeau overslaan en in ruil daarvoor twaalf maanden lang slechts 35 euro per maand betalen voor je internetpakket bij een tweejarig contract.

Afhankelijk van de gekozen internetsnelheid verschilt de totale besparing. Hieronder zie je een overzicht van de tarieven en bijbehorende besparingen per pakket, zodat je eenvoudig checkt welke optie het beste bij jouw situatie past.