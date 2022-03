Motorola Edge 30 Pro nu te koop in Nederland: hier kun je terecht

De Motorola Edge 30 Pro werd een aantal dagen geleden aangekondigd en kun je inmiddels kopen bij Nederlandse (web)winkels. We zetten de beste prijzen voor je op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Edge 30 Pro kopen in Nederland

Met de Edge 30 Pro kondigde Motorola onlangs zijn nieuwste vlaggenschip aan. We kennen het bedrijf vooral van de betaalbare Android-telefoons, die vaak niet meer dan 250 tot 300 euro kosten. Met een adviesprijs van 799 euro is de Edge 30 Pro véél duurder, maar daar zijn de specificaties dan ook naar.

Het toestel is op voorraad en te koop bij veel Nederlandse (web)winkels. De smartphone kun je los kopen, maar de Motorola Edge 30 Pro met een abonnement aanschaffen kan uiteraard ook. Daarbij kun je kiezen voor alle bekende providers die we in Nederland hebben.

De Motorola-smartphone is in één kleur verkrijgbaar, namelijk blauw. Alleen via de officiële Motorola-website is nog een witte versie beschikbaar. Goed om te weten is dat je tijdelijk een Lenovo Tab M10 HD-tablet cadeau krijgt als je de Edge 30 Pro bestelt. Deze tablet heeft een adviesprijs van 179 euro. De actie loopt tot en met 3 april.

Over de Motorola Edge 30 Pro

De Motorola Edge 30 Pro hoort bij de snelste smartphones van dit moment, omdat ‘ie beschikt over de Snapdragon 8 Gen 1-processor. Dit is de nieuwste chip van fabrikant Qualcomm. Motorola stopt hier 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte bij, net als een 4800 mAh-accu.

Over de batterij gesproken: die kun je heel snel opladen met de 68 Watt-stekker. Volgens Motorola vul je mee dan de helft van de batterij in een kwartier tijd. Ook draadloos opladen is aanwezig, al gaat dit wel aanzienlijk trager. Tot slot is het mogelijk om bijvoorbeeld draadloze oordopjes op te laden door ze op de achterkant van de Edge 30 Pro te leggen.

Foto’s maakt de opvolger van de Edge 20 Pro met de 50 megapixel-hoofdcamera en 50 megapixel-groothoeklens. Laatstgenoemde gebruik je ook voor macrofoto’s, oftewel plaatjes van heel dichtbij. De 2 megapixel-dieptesensor op de achterkant ondersteunt de hoofdcamera als je een portretfoto maakt. Op de voorkant zit een heuse 60 megapixel-selfiecamera.

Tot slot heeft het toestel een 6,7 inch-oled-scherm met 144Hz-ververssnelheid, waardoor alles heel vloeiend oogt. De Motorola Edge 30 Pro draait uit de doos op Android 12 met de lichte MyUX-schil van het bedrijf. Motorola belooft de Edge drie jaar lang beveiligingsupdates te geven. Ook worden Android 13 en 14 voor de telefoon uitgebracht.

Het laatste nieuws over Motorola