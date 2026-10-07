Je slimme huis regelt al je verlichting en verwarming (maar dít wordt je volgende stap) (ADV)

Het begon met slimme lampen, maar ondertussen is je huis waarschijnlijk uitgegroeid tot een volwaardige ‘smart home’ met thermostaten, beveiligingscamera’s en veel meer. Maar, het kan nog slimmer. We vertellen je er alles over.

De volgende stap in je slimme huis: energieverbruik

Het slimme huis is langzaam uitgegroeid van een kwestie van gemak tot een manier om geld te besparen. Waar de meeste mensen eerst nog voorzichtig begonnen met slimme lampen, hebben veel Nederlanders ondertussen ook slimme thermostaten, beveiligingscamera’s, slimme stekkers en laadpalen voor elektrische auto’s.

Energieverbruik op een slimme en efficiënte manier regelen valt daar echter vaak nog buiten. Zonnepanelen zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld, slimme meters meten precies wat je verbruikt en batterijen slaan je opgewekte stroom op. Het probleem? Deze apparaten communiceren niet altijd voldoende met elkaar, zodat je jouw energie als één geheel kan beheren.

Dankzij SAMDUO komt daar verandering in, want de SAMDUO Nex E6000-thuisbatterij van het bedrijf zorgt niet alleen voor energie-opslag, maar is ook het middelpunt van je energiesysteem.

Van app tot integratie met je slimme huis

In eerste plaats beheer je het volledige systeem via de SAMDUO-app. Deze biedt in realtime inzicht, analyses van je energieverbruik en verander je de modus waarin de thuisbatterij werkt. Denk aan het zoveel mogelijk zelf gebruiken van je stroom, aangepaste schema’s en noodstroom.

Een belangrijk voordeel van SAMDUO is dat het ook te verbinden is met andere systemen. De Open API van SAMDUO ondersteunt functies zoals het vinden van apparaten, realtime monitoring en het regelen van het laden en ontladen. Dat klinkt allemaal heel technisch, maar wil voornamelijk zeggen dat je de thuisbatterij laat verbinden met bijvoorbeeld Home Assistant of Homey.

Daardoor kan je automatiseringen instellen via deze toepassingen. Dit is afhankelijk van de aangesloten apparaten en de gekozen configuratie. Zo kan je bijvoorbeeld instellen dat bepaalde slimme apparaten reageren op de beschikbare energie of de laadstatus van de batterij.

Dit is waarom je een P1-meter nodig hebt

Voor Nederlandse huishoudens speelt een slimme P1-meter een belangrijke rol in zo’n verbonden energiesysteem. Die van SAMDUO leest energiedata van het gehele huishouden via Nederlandse en Belgische meters die P1 en DSMR 4.x of 5.x ondersteunen. Deze kan vervolgens het SAMDUO-systeem in realtime informatie geven over het verbruik in huis en het terugleveren op het elektriciteitsnet.

Overigens zit je niet vast aan de P1-meter van SAMDUO zelf, want de thuisbatterij ondersteunt ook meters van andere merken. Denk aan die van HomeWizard, de Shelly Pro 3EM of de Everhome EcoTracker. Dat is handig, want zo hoef je jouw slimme meter niet direct te vervangen omdat je een thuisbatterij toevoegt aan je systeem.

Op weg naar een energiebewuste slimme woning

Als je meer weet over je energieverbruik wordt automatisering ook direct interessanter. Een systeem weet bijvoorbeeld wanneer een huishouden zonnestroom teruglevert, wanneer de stroomprijs laag is of op welke momenten je meer stroom verbruikt.

SAMDUO Intelligence gebruikt deze gegevens, waaronder de stroomtarieven, het weer en verbruikspatronen in je huis, en stelt een 24-uurs energieplan op die continu bijgewerkt wordt. Weersverwachtingen voegen daar nog een extra laag aan toe. Door hier rekening mee te houden, kan de AI-modus anticiperen op veranderingen in de zonne-opbrengst en hier de laad- en ontlaadstrategie op aanpassen.

In plaats van dat je zelf moet bedenken wanneer je wil dat de batterij oplaad of ontlaad, neemt SAMDUO dit van je over. Daardoor hoef je zelfs niet meer de batterij op afstand te bedienen, maar krijg je de mogelijkheid om het energiebeheer onderdeel te maken van je slimme huis met automatiseringen.

Apparaten delen informatie met elkaar en nemen op de achtergrond automatisch alledaagse beslissingen. Het slimme huis heeft al geleerd hoe het verlichting, temperatuur en beveiliging regelt, en het energiebeheer is de volgende belangrijke stap.