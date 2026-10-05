Sony-koptelefoon van 340 euro cadeau óf 599 euro korting op de Pixel 11 Pro

KPN pakt uit met een opvallende actie. Tijdelijk ontvang je bij aanschaf van de Google Pixel 11 Pro een Sony WH-1000XM6 koptelefoon ter waarde van 340 euro helemaal gratis.

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Krijg een gratis Sony-koptelefoon bij de Google Pixel 11 Pro

Ben je op zoek naar een krachtige telefoon met een uitstekende camera, maar wil je ook direct een topcadeau meepakken? Tijdelijk ontvang je bij aanschaf van de nieuwe Google Pixel 11 Pro bij KPN een hoogwaardige Sony WH-1000XM6 koptelefoon ter waarde van 340 euro helemaal gratis. Wees er wel op tijd bij, want de actie geldt zolang de voorraad strekt. Goed om te weten: de actie geldt overigens ook op de Pixel 11 Pro XL en Pixel 11 Pro Fold.

De over-ear koptelefoon staat bekend als een van de beste keuzes als het gaat om actieve ruisonderdrukking. Hij filtert omgevingsgeluiden zoals passerend verkeer of gesprekken van anderen met gemak weg. Ook het geluid zelf is van hoogwaardige kwaliteit door de geavanceerde speakers. Bovendien gaat de ingebouwde batterij tot wel 30 uur mee op een enkele lading.

Extra voordeel voor KPN-klanten Heb je al een internetabonnement van KPN op jouw adres staan? Dan ontvang je met KPN Combivoordeel tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele bundel, krijg je dubbele data en ontvang je extra gratis entertainmentopties.

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De scherpste toestelprijs: Google Pixel 11 Pro via Mobiel.nl

Heb je al een goede hoofdtelefoon in huis en kies je liever voor een directe prijsverlaging op de smartphone zelf? De scherpste deal voor de Google Pixel 11 Pro vind je op dit moment bij Mobiel.nl in combinatie met Odido. Je betaalt hier nog maar 600 euro voor het toestel.

Heb je thuis al vast internet of tv van Odido op jouw adres staan? Dan profiteer je van extra klantvoordeel. Dit levert je tot wel 7,50 euro extra korting op je mobiele abonnement op, gecombineerd met een dubbele databundel en 5 euro korting op je vaste internetverbinding.

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Alles wat je moet weten over de Google Pixel 11 Pro

De Google Pixel 11 Pro beschikt over een helder 6,3 inch-scherm met een hoge verversingssnelheid. Hierdoor bewegen beelden soepel en leest tekst erg prettig. Onder de motorkap zit de Tensor G6-processor, die zorgt voor prima prestaties. De behuizing heeft een luxe uitstraling en beschikt over een stof- en waterdicht ontwerp.

Op het gebied van fotografie staat deze smartphone op een hoog niveau. Op de achterkant bevindt zich een veelzijdige opstelling met een 50 megapixel-hoofdcamera, een 48 megapixel-groothoeklens en een 48 megapixel-telelens met 5x optische zoom. Hiermee maak je ook bij weinig licht scherpe foto’s en maak je video-opnames in hoge resolutie. Aan de voorkant zit een 42 megapixel-camera voor scherpe zelfportretten en videogesprekken.

Een sterk pluspunt is de lange ondersteuning vanuit de fabrikant. Google belooft het toestel zeven jaar lang te voorzien van beveiligings- en software-updates. Wel moet er opgemerkt worden dat de batterij bij intensief gebruik iets minder lang meegaat dan bij de grotere XL-variant. Zoek je echter een compact toestel met topprestaties en uitstekende camera’s, dan is de Pixel 11 Pro een uitstekende keuze.