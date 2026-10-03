Amazon verrast met deze Ring-videodeurbel die tijdelijk spotgoedkoop is

Wil je je voordeur én je woonkamer slim in de gaten houden zonder de hoofdprijs te betalen? Amazon geeft momenteel een gigantische korting oplopend tot wel 68 procent op een complete beveiligingsset van Ring.

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Complete beveiligingsset met hoge korting bij Amazon

Steeds meer mensen kiezen voor een videodeurbel en een binnencamera om hun huis slim en eenvoudig te beveiligen. Je ziet immers direct op je smartphone of tablet wie er voor de deur staat of wat je huisdieren binnenshuis uitspoken. Ring is op dit gebied al jaren een van de meest bekende en betrouwbare merken. Momenteel heeft Amazon een wel heel scherpe aanbieding waarbij je een complete beveiligingsset voor een fractie van de prijs in huis haalt.

Normaal gesproken betaal je voor deze bundel met de nieuwste Ring-videodeurbel en binnencamera de adviesprijs van 159,98 euro. Nu is de set voor iedereen afgeprijsd met 50 procent korting naar 79 euro. Heb je een Amazon Prime-account? Dan gaat er nog eens extra korting af en betaal je slechts 49,99 euro. Dat betekent een totale besparing van maar liefst 68 procent op de originele adviesprijs.

Extra Prime-voordeel: Heb je nog geen Prime account? Je kunt Amazon Prime 30 dagen gratis uitproberen om direct te profiteren van de laagste prijs van 49,99 euro. Na deze proefperiode kost het lidmaatschap 4,99 euro per maand (of 49,90 euro per jaar) en is het maandelijks opzegbaar. Naast de extra korting op deze deal krijg je hiermee ook snelle bezorging, toegang tot Prime Video en onbeperkte foto-opslag.

Test de cloudopslag 30 dagen gratis uit

Om beelden tot 180 dagen op te slaan in de cloud en handige persoonsdetectie te gebruiken, heb je wel een aanvullende dienstenoptie van Ring nodig. Bij aankoop van deze set krijg je gelukkig direct een gratis proefperiode van 30 dagen om alle functies rustig eens uit te proberen. Zo merk je vanzelf of je na deze proefmaand behoefte hebt aan cloudopslag of dat live meekijken via de app voor jou ook al voldoende is.

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Ring Videodeurbel: haarscherp zicht op je voordeur

De nieuwste generatie Ring Videodeurbel biedt extra overzicht bij de voordeur, ideaal voor wanneer je niet thuis bent. Via de camera zie je direct wie er aanbelt en dankzij de ingebouwde speaker kun je live communiceren met bezoekers of de pakketbezorger. Zodra de deurbel beweging detecteert, ontvang je meteen een pushmelding op je telefoon.

De deurbel legt alles vast in een Retinal 2K-resolutie en beschikt over 6x zoom. Dit zorgt voor heldere beelden waarbij je gemakkelijk kunt inzoomen op gezichten of pakketjes. Dankzij de nachtlens blijven de beelden ook in het donker haarscherp. Om de privacy van je buren te waarborgen, kun je in de app specifieke privacyzones instellen om bijvoorbeeld de voortuin van de buren af te schermen.

Montage is eenvoudig dankzij de meegeleverde installatiekit en de draadloze werking. De ingebouwde batterij gaat gemiddeld één tot zes maanden mee, afhankelijk van het aantal bewegingsmeldingen per dag. Is de accu leeg, dan koppel je de deurbel los met het meegeleverde gereedschap en laad je hem op via een usb-c-kabel.

Let er wel op dat de laadkabel niet standaard in de doos zit en dat je deze dus zelf nog moet aanschaffen.

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Ring Binnencamera Plus: houd binnenshuis een oogje in het zeil

De meegeleverde Ring Binnencamera Plus is speciaal ontworpen voor gebruik in je huis. Je plaatst ‘m bijvoorbeeld in de gang om de voordeur van binnen te bewaken, of in de woonkamer om huisdieren in de gaten te houden. Dankzij de flexibele kantel- en draaistandaard zet je de camera eenvoudig op een kast of monteer je hem aan de muur. Net als bij de deurbel kun je via tweerichtingsspraak live communiceren met gezinsleden of huisdieren.

Met een Retinal 2K-resolutie en 4x zoom levert deze binnencamera haarscherpe beelden. Ook ’s nachts blijft alles binnenshuis goed zichtbaar dankzij de ingebouwde nachtlens. Voor je privacy is de camera uitgerust met een handmatige fysieke lenskap. Deze schuif je eenvoudig over de lens wanneer je thuis bent en niet opgenomen wilt worden.

In tegenstelling tot de videodeurbel werkt deze binnencamera niet op een accu, maar op vaste stroom via een gewone kabel met stekker. Dit betekent dat je nooit een batterij hoeft op te laden, maar wel een stopcontact in de buurt moet hebben. Houd hier bij het kiezen van een geschikte plek in huis dus even rekening mee.

Zoek je een goedkoper alternatief zonder maandelijkse kosten?

Vind je de Ring-set met een eventueel abonnement voor cloudopslag net iets te uitgebreid of te duur? Dan is er ook een voordelige optie om je huis te beveiligen zonder dat je vastzit aan terugkerende kosten. Bij Action haal je namelijk voor minder dan 70 euro een complete slimme beveiligingsset in huis van het merk Omajin.

Deze set bestaat uit een draadloze videodeurbel en een beveiligingscamera op zonne-energie. Beide apparaten slaan beelden op een meegeleverde micro-sd-kaart op, waardoor je geen maandelijkse abonnementskosten hebt.