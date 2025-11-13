Samsung Galaxy Tab A11 Plus nu al voor minder dan 200 euro

We hebben weer een toffe Black Friday-deal voor je. De gloednieuwe Samsung Galaxy Tab A11 Plus kun je nu al scoren voor minder dan 200 euro. Lees hier hoe.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Tab A11 Plus in de aanbieding

De Samsung Galaxy A11 Plus is pas net uitgebracht in Nederland, maar nu kun je de tablet al voor een mooi prijsje in huis halen. Het apparaat is niet alleen in de aanbieding, maar je kan ook profiteren van een handige cashbackactie.

De Galaxy Tab A11 Plus, die een adviesprijs heeft van 279 euro, kost nu 249 euro bij MediaMarkt tijdens Black Friday. Door een cashbackactie krijg je 50 euro terug nadat je de tablet in huis hebt gehaald. Dat betekent dat je maar 199 euro kwijt bent voor de nieuwe tablet van Samsung.

Let wel op: deze actie loopt tot en met 1 december, dus je moet niet te lang wachten met je aankoop. Voor het aanvragen van de cashback heb je meer tijd: dit kan tot en met 3 februari 2026.

Dit is de Galaxy Tab A11 Plus

De Galaxy Tab A11 Plus is de nieuwste budgettablet van Samsung. Het apparaat heeft een groot 11 inch-scherm met een ververssnelheid van 90Hz, waardoor beelden lekker vloeiend ogen. De opvolger van de Tab A9 Plus heeft een snellere processor gekregen, wat ervoor zorgt dat apps en games beter draaien.

De tablet heeft een strak design en een accu die het lang vol moet houden. Samsung zegt zelf dat je 15 uur lang video’s kan kijken op een enkele lading. Is de tablet leeg, dan kun je ‘m sneller opladen, want hij ondersteunt nu snelladen met maximaal 25 watt.

Verder is de Galaxy Tab A11 Plus uitgerust met 128GB aan opslagruimte, wat meer dan genoeg moet zijn voor al je apps, foto’s, films en series. De tablet draait op Android 15 en krijgt de komende zeven jaar software-updates. Dat betekent dat de Tab A11 Plus tot november 2032 wordt ondersteund door Samsung.

Blijf op de hoogte van de beste Black Friday-deals



Powered by: