Black Friday gestart bij MediaMarkt: flinke kortingen op Samsung, Google en meer

MediaMarkt is begonnen met de eerste Black Friday-acties! Haal jouw nieuwe smartphone, koptelefoon of soundbar met hoge korting in huis. Dit zijn de beste Black Friday-deals van MediaMarkt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday 2025 begonnen bij MediaMarkt

Officieel is Black Friday 2025 pas op 28 november, maar de laatste jaren beginnen veel webwinkels al enkele weken eerder. MediaMarkt is er traditiegetrouw als één van de eersten bij en op donderdagavond 6 november konden de eerste aanbiedingen al gescoord worden in de app. Nu is MediaMarkt ook op de website gestart, dus is het tijd voor een handig overzicht.

Er zijn veel toffe acties te spotten. Zo haal je jouw nieuwe Samsung- of Google-telefoon veel goedkoper in huis. Of ga voor nieuwe oordopjes of een andere gadget.

Black Friday smartphone-deals van MediaMarkt

Black Friday is het perfecte moment om jouw smartphone te vervangen. Allerlei merken haal je voor een lagere prijs in huis. Eén van de populairste keuzes is Samsung. Ga jij voor de krachtige S25-serie of kies je voor de goede prijs-kwaliteitverhouding van de A56?

Samsung smartphone-deals van MediaMarkt

Overige smartphone-acties bij MediaMarkt

Daarnaast zijn veel Google Pixel-smartphones in de aanbieding, die voorzien zijn van krachtige processors en fijne fotobewerkingssoftware. Ook Xiaomi en OnePlus zijn in de lijsten te vinden.

Smartphone met abonnement

Het is bij MediaMarkt ook mogelijk om direct een abonnement af te sluiten bij aankoop van je nieuwe telefoon. Dit is vaak goedkoper dan een los toestel en met Black Friday profiteer je van nog meer voordeel.

Kies je bijvoorbeeld voor de Samsung S25 Ultra, dan betaal je momenteel als los toestel 899 euro. In combinatie met een abonnement heb je hem al in handen vanaf 744 euro.

De beste smartwatch-aanbiedingen

Ben je toe aan een nieuwe smartwatch? Ook dan heeft MediaMarkt deze Black Friday-periode genoeg acties. Kies voor een horloge met Wear OS en je kan nagenoeg alle apps gebruiken die je op je telefoon ook hebt. Denk aan WhatsApp, Google Maps en Spotify. Daarnaast houd je natuurlijk elke sportactiviteit en stap bij.

Smartwatch-deals van MediaMarkt:

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tablets met Black Friday-korting

Een tablet is een veelzijdig apparaat. Even relaxen met een serietje op de bank of in bed, of snel je mail checken: het kan allemaal. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om uit te kiezen in verschillende prijsklassen. Van snel, prijzig en groot tot betaalbaar en klein. Dit zijn de beste tablet-aanbiedingen bij MediaMarkt.

Black Friday-deals voor koptelefoons en oordopjes

Een hoofdtelefoon of oordopjes en wat je precies zoekt, is voor iedereen anders. Wil je wel of geen actieve ruisonderdrukking, heb je voorkeur voor een merk en hoe diep wil je in de buidel tasten? Gelukkig hebben we de beste deals bij MediaMarkt voor je uitgezocht:

Een slim huis dankzij Black Friday

Je huis of kantoor slimmer maken doe je dankzij handige smart home-apparatuur. Van een automatische dweilmachine tot slimme lampenbollen en van beveiligingscamera’s tot een videodeurbel. Waar ben jij precies naar op zoek? Dit zijn de beste smarthome-deals tijdens de Black Friday Weeks bij MediaMarkt.

Nog veel meer Black Friday-acties bij MediaMarkt

Naast de deals die we hierboven uitlichten, zijn er natuurlijk nog veel meer goede aanbiedingen tijdens de Black Friday-weken bij MediaMarkt. Bekijk ze allemaal via de knop hieronder.

Blijf op de hoogte van de beste aanbiedingen

Wil jij geen enkele goede deal meer missen? Schrijf je dan in voor onze Techdeals-nieuwsbrief! In samenwerking met Androidworld, iPhoned, iCulture en iCreate verzamelen we daar iedere week de beste acties. Bovendien ontvang je ons gratis e-book met tips om alles uit Black Friday te halen.

Powered by:

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.