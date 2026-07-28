Zo wordt de Samsung Galaxy Z Flip 8 ineens een stuk betaalbaarder (ADV)

Het is weer tijd voor nieuwe foldables uit de stal van Samsung! De compactste keuze is de Galaxy Z Flip 8, die je openvouwt als een klaptelefoon. Bespaar ook nog eens tot 757 euro als je een telefoon inruilt bij KPN.

Krijg korting bij inruil van je oude telefoon

De Samsung Galaxy Z Flip 7 heeft eindelijk weer een opvolger: de Galaxy Z Flip 8. Hij is dunner, krachtiger en heeft een coverscherm dat de volledige voorkant bedekt. Daaraan hangt een prijskaartje vanaf 1299 euro, maar dat kan goedkoper!

Tijdelijk haal je deze nieuwe vouwtelefoon van Samsung extra voordelig in huis bij KPN. Bespaar tot 757 euro. Voor de Galaxy Flip 8 betaal je nu 864 euro, bovendien krijg je tot 72 euro korting op je abonnement.

Ruil je daarbij ook nog je oude telefoon in? Dan krijg je een inruilbonus van 310 euro als je kiest voor Unlimited. Dit komt bovenop de waarde die je telefoon nog heeft. Welke telefoon je inruilt is niet van belang (mits hij niet te oud of enorm beschadigd is). Wacht niet te lang, want de aanbiedingen zijn er maar tot en met 2 augustus.

Samsung Galaxy Z Flip 8: nieuwe camerafuncties en compacter dan ooit

Ben jij op zoek naar een compacte telefoon? Dan is de Galaxy Z Flip 8 de keuze voor jou. Opgevouwen past hij in iedere broekzak of het kleinste tasje. Ook dan heb je toegang tot een scherm, deze meet 4,1 inch. Hier check je jouw meldingen, antwoord je berichten of check je het weer. Dit zogenaamde coverscherm heeft nóg dunnere randen dan zijn voorganger, waardoor je meer ruimte hebt.

Vouw hem open zoals een klaptelefoon uit de jaren 2000 en je hebt een scherm van 6,9 inch tot je beschikking. Verder zijn er nieuwe camerafuncties te ontdekken. Denk aan de Camcorder-modus. Maak prachtige portretfoto’s met AI Bokeh, waardoor je foto’s een natuurlijke scherptediepte-effect krijgen. Horizontal Lock zorgt ervoor dat al je video’s recht en stabiel blijven, ook als je in beweging bent.

Die kiekjes neem je overigens met één van de twee lenzen die op het coverscherm te vinden zijn, waaronder een 50 megapixel-hoofdcamera. Ideaal want zo kan je ook je selfies met je beste camera’s maken. Op dit schermpje zie je vervolgens hoe je in beeld staat. Op het grote scherm is tevens ook een camera te vinden van 10 megapixel.

Ook tot 450 euro inruilbonus bij Galaxy Z Fold 8 (Ultra)

Heb je toch liever meer ruimte om op te werken en multitasken? Dan kies je voor de Samsung Galaxy Z Fold 8 of Z Fold 8 Ultra. Het verschil tussen deze twee zit ‘m vooral in de beeldverhouding. De Galaxy Z Fold 8 Ultra lijkt een nieuwe naam, maar dit is in wezen de opvolger van de Galaxy Z Fold 7, heeft een scherm van 8 inch en is uitgerust met de beste camera’s. De Fold 8 heeft een breder 7,6 inch-display en is wat compacter.

Beide telefoons zijn bij KPN te verkrijgen en ook op deze twee bespaar je tijdelijk flink. Ga je voor de Galaxy Z Fold 8 Ultra, dan betaal je bij KPN niet de adviesprijs van 2199 euro maar 1824 euro. Liever de Galaxy Z Fold 8? Dan is ‘ie bij de provider te vinden voor 1584 euro in plaats van 1999 euro.

Bovendien ontvang je een inruilbonus op het moment dat je een telefoon die je niet meer gebruikt inlevert én voor onbeperkt internet kiest. Dit is bij de Galaxy Z Fold 8 425 euro en bij de Ultra 450 euro. Daarmee wordt je nieuwe smartphone dus veel voordeliger!

Combivoordeel: tot 7,50 euro korting en gratis Netflix, Videoland of ESPN Compleet

Als je thuis ook vast internet hebt van KPN, kom je in aanmerking voor Combivoordeel. Dit houdt in dat je naast de voordelen die hierboven omschreven zijn, ook nog eens tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement ontvangt. Daarnaast kies je tussen een gratis abonnement op Netflix, Videoland of ESPN Compleet.

Zijn er meer abonnementen op je adres? Dan krijg je meer punten en meer keuzemogelijkheden. Zo kan je bijvoorbeeld ook voor HBO Max of Disney Plus kiezen.