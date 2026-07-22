Winactie: maak kans op de gloednieuwe Samsung Galaxy Z Flip 8 (en dit zijn de beste hoesjes) (ADV)

Samsung heeft de nieuwste vouwtelefoons gepresenteerd en het is alweer de tijd voor de achtste generatie. In samenwerking met gsmpunt geven wij de Galaxy Z Flip 8 weg! Wil jij ook kans maken? Lees dan snel verder!

Maak kans op de Samsung Galaxy Z Flip 8 (t.w.v. 1299 euro)

Op 22 juli presenteerde Samsung tijdens het Galaxy Unpacked-evenement de nieuwste telefoons in de Galaxy Z-lijn. Het gaat om de Galaxy Z Flip 8 en Fold 8. Daarnaast is er een nieuwe aanwinst: de Fold 8 Ultra. Deze nieuwe naam is in wezen de opvolger van de Fold 7, terwijl de reguliere Fold 8 een nieuw ontwerp heeft.

Samen met gsmpunt geven we zo’n gloednieuwe Galaxy Z Flip 8 weg ter waarde van 1299 euro. Het enige dat je moet doen is het formulier onderaan dit artikel invullen en je maakt direct kans. Meedoen kan tot en met dinsdag 28 juli 2026.

Jouw nieuwe foldable heeft natuurlijk ook de beste bescherming nodig. We lichten onder de winactie een aantal uitstekende hoesjes voor je uit, zodat jouw nieuwe aanwinst direct tegen een stootje kan. Tot en met 23 augustus ontvang je ook 30 procent korting op alle originele Samsung-hoesjes voor foldables. Profiteer er dus direct van!

De beste hoesjes om je Samsung-foldable te beschermen

Bij gsmpunt ben je aan het juiste adres om je Samsung-vouwtelefoon van de juiste bescherming te voorzien. Alle hoesjes die we hieronder op een rij zetten zijn origineel van Samsung. Daardoor belemmeren ze het open- en dichtklappen van de smartphone op geen enkele manier. Bovendien krijg je tijdelijk 30 procent korting op al deze originele hoesjes bij gsmpunt. Je bestelling wordt vervolgens gratis naar je verzonden.

1. Siliconen hoesjes in veel verschillende kleuren

Met een siliconen hoesje om je telefoon ligt het toestel comfortabel in je hand. Siliconen vangt klappen van een val uitstekend op. Deze is beschikbaar in talloze verschillende kleuren, zodat er altijd eentje is die bij je past. De variant die om de Galaxy Z Flip 8 past heeft bovendien een ring, waardoor je altijd voldoende grip hebt op je smartphone.

Daarnaast zit er een magneet verwerkt in deze hoesjes. Daardoor klik je eenvoudig compatibele accessoires vast op de achterkant van je telefoon. Denk aan een pasjeshouder, powerbank of draadloze oplader.

2. Carbon fiber hoesjes beschermt je toestel tegen krassen

Ben je vooral bang voor het krassen van je nieuwe Galaxy Fold 8 (Ultra)? Kies dan voor een hoesje van carbon fiber bij gsmpunt. Deze kunststof is extra stevig en ziet er minimalistisch uit.

Het is bovendien een dun materiaal, waardoor hij nauwelijks dikte toevoegt aan je vouwtelefoon. Ook deze cases hebben een ingebouwde magneet voor accessoires.

3. Transparante cases om de prachtige kleur van je telefoon te tonen

De foldables hebben stuk voor stuk prachtige kleuren. Heb je gekozen voor klassiek wit of zwart, of toch een wat fleuriger kleurtje? Dan wil je deze natuurlijk laten zien aan de rest van de wereld.

Toch is het handig om je telefoon te beschermen en wat is dan beter dan een transparant hoesje? Wederom beschikken deze hoesjes over een magneet om een pasjeshouder of powerbank op te klikken.

4. FlipSuit cases voor Galaxy Z Flip 8

Voor de Galaxy Z Flip 8 zijn ook nieuwe FlipSuit-hoesjes beschikbaar. Deze hebben een plaatje met een print, die je zelf kan vervangen. Zo pas je hem dus altijd aan aan jouw bui. Had je gisteren zin in een zwart hoesje met sterren, maar vandaag in een zilveren? Dan heb je die in een handomdraai aangepast.

Zo maak je kans op de Galaxy Z Flip 8

Wil jij straks wel met zo’n gloednieuwe Galaxy Z Flip 8 rondlopen? De winnaar kiest zelf welke kleur het wordt. Daarna heb je de beschikking tot de nieuwste functies van Samsung.

Meld je aan via onderstaand formulier. Vervolgens wordt er willekeurig een winnaar aangewezen. Houd dus vanaf 29 juli je mailbox in de gaten!