Krijg 100 euro korting bij aanschaf van de Samsung Galaxy S21 (ADV)

Als Samsung Member profiteer je nu van exclusieve voordelen als je een Galaxy S21-model op Samsung.com koopt. Zo krijg je 100 euro korting en een gratis Care+ verzekering. Wij leggen uit wat je moet doen om Samsung Member te worden.

Ontvang een Complete Care Pack bij je Samsung S21

Dit is hét moment om een Samsung Galaxy S21, S21 Plus of S21 Ultra te kopen. Tot en met 21 maart krijg je namelijk een Complete Care Pack cadeau wanneer je als Samsung Member je nieuwe smartphone aanschaft op Samsung.com. Dit pakket heeft een waarde van ongeveer 275 euro en bevat de volgende voordelen:

100 euro korting

Een gratis Samsung Care+ verzekering ter waarde van 149 euro. Hiermee is onder meer alle schade door ongelukjes gedekt

Een retourtermijn van 60 dagen

Eenmalig gratis gebruik van de Ophaalservice Spoed, ter waarde van 24,95 euro. Je hebt je smartphone dus extra snel weer in huis als hij gerepareerd moet worden

Als Samsung Member profiteer je daarnaast van exclusieve kortingen, kun je deelnemen aan fotografie-workshops en ontvang je tips om nog meer uit je Galaxy-telefoon te halen. Ook krijg je toegang tot Member Support, die al jouw vragen snel beantwoordt.

Samsung Member worden is heel eenvoudig. Maak een account aan op Samsung.com, registreer jouw huidige Samsung-producten en je bent lid. Je geniet direct van alle voordelen die aan het lidmaatschap verbonden zijn.

Zo krijg je jouw Complete Care Pack

Ben je Samsung Member geworden en wil je een Galaxy S21, S21 Plus of S21 Ultra aanschaffen? Als het goed is, heb je een e-mail ontvangen met daarin jouw unieke kortingscode. Heb je al een toestel of tablet van de fabrikant? Dan kun je deze code ook downloaden in de Samsung Members-app. Ga naar het tabblad ‘Voordelen’ en klik op ‘Exclusief voor Samsung Members: €100 voordeel & Samsung Care+ cadeau’.

Heb je jouw code bij de hand? Doorloop dan de volgende stappen:

Ga naar Samsung.com en plaats een Samsung Galaxy S21, S21 Plus of S21 Ultra in je winkelwagen; Klik op je winkelwagen, kopieer jouw kortingscode en plak deze in het veld ‘Kortingscode toevoegen’. Kies vervolgens voor ‘Toepassen’. Jouw 100 euro voordeel wordt direct verrekend. Ook Samsung Care+ wordt automatisch aan je order toegevoegd. Rond de bestelling af. Na aankoop ontvang je een e-mail met uitleg over de verlengde retourtermijn van 60 dagen en de Ophaalservice Spoed.

Twijfel je nog of je de Samsung Galaxy S21, S21 Plus of toch de S21 Ultra wil aanschaffen? We stellen de toestellen hieronder kort aan je voor.

Dit moet je weten over de Samsung Galaxy S21-serie

De Samsung Galaxy S21-serie bestaat uit drie fraaie toestellen, die standaard over 5G beschikken. De Galaxy S21 is de perfecte keuze als je een compacte smartphone zoekt met grootse prestaties. Het heldere 6,2 inch-oled-scherm toont prachtige kleuren en met de drie camera’s op de achterkant maak je in iedere situatie een fraaie foto. Bovendien film je in een superscherpe 8K-resolutie.

Wil je liever een wat grotere smartphone? Kies dan voor de Galaxy S21 Plus. Het oled-scherm meet maar liefst 6,7 inch en is daarmee erg geschikt voor gamen of het bekijken van jouw favoriete series.

Ultra: als alleen het beste goed genoeg is

Wie het beste van het beste wil van de Samsung S21-serie, komt uit bij de Galaxy S21 Ultra. Het 6,8 inch-display beschikt over een hoge resolutie van 3200 bij 1440 pixels. Bovendien heeft het scherm een variabele ververssnelheid. Dat betekent dat scrollen door je sociale media er zeer soepel uitziet, omdat het beeld dan 120 keer per seconde wordt ververst. Als je een e-mail tikt, krijg je maar 10 keer per seconde een nieuw beeld te zien. Daardoor gaat de grote batterij nog langer mee.

Natuurlijk biedt de Samsung Galaxy S21 Ultra ook op cameragebied het neusje van de zalm. De primaire sensor heeft een resolutie van 108 megapixel, waardoor je ieder detail terugziet op de foto’s. Met de groothoeklens leg je grote groepen of gebouwen vast. Omdat de S21 Ultra twee telecamera’s heeft, kun je ook nog eens flink inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

Complete Care Pack

Tot en met 21 maart krijg je zoals gezegd een Complete Care Pack cadeau als je jouw Galaxy S21 aanschaft op Samsung.com. Daarmee ben je gedekt tegen allerlei ongelukjes.

Kwestie dus van Samsung Member worden en je profiteert direct van onder meer 100 euro korting en de gratis Samsung Care+ verzekering. Dat is mooi meegenomen!