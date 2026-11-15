Gratis cadeaus én bizar lage prijzen: dit gebeurt er met sim only tijdens Black Friday

Black Friday is steevast een belangrijk moment om je nieuwe tech aan te schaffen, maar wist je dat je ook voor je nieuwe abonnement deze maand goed zit? We zetten hieronder alle Black Friday-acties voor sim only voor je op een rij. Zo zorg je ervoor dat je de komende twee jaar zo min mogelijk kwijt bent aan je telefoonabonnement.

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De beste sim only-aanbiedingen tijdens Black Friday

Als je telefoon nog goed is, is het natuurlijk zonde om een nieuwe aan te schaffen. Zeker nu smartphones vaak een updatebeleid van rond de zes jaar hebben, gaan ze lang mee. Een goedkope oplossing is dan om voor een sim only-abonnement te kiezen.

Black Friday is het perfecte moment om deze af te sluiten, want er zijn in november genoeg deals voor te vinden. Hieronder zetten we de beste voor je op een rij, zodat je zeker weet dat je een goede aanbieding te pakken hebt.

1. Sim only voor 1 euro

We beginnen direct met een uitstekende actie. Momenteel zijn er twee providers waarbij je jouw nieuwe sim only-abonnement afsluit en de eerste maanden slechts 1 euro per maand kwijt bent. Dat zijn 50+ Mobiel en Youfone.

Beide providers opereren op verschillende netwerken. 50+ Mobiel maakt gebruik van het 5G-netwerk van Vodafone, terwijl Youfone op het netwerk van KPN zit. Daarnaast zit er een verschil in prijs. 50+ Mobiel geeft je namelijk de eerste 12 maanden voor 1 euro en bij Youfone is dat 9 maanden, maar deze laatste aanbieder geeft via Belsimpel ook nog eens 75 euro cashback. Daardoor biedt Youfone de laagste prijs.

2. Gratis cadeaus bij je sim only

Daarnaast zijn er veel cadeaus om uit te kiezen deze Black Friday. Zo krijg je de Sennheiser Momentum 5 als je kiest voor een onbeperkt internetabonnement van Odido bij Belsimpel. Kies je overigens voor een kleinere bundel, dan heb je nog steeds een goede deal te pakken: je ontvangt 150 euro cashback.

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Heb je liever de Sony WH-1000XM6-koptelefoon of WF-1000XM6-oordopjes? Ga dan bij Belsimpel voor KPN. Bij het Unlimited-abonnement met de twee hoogste snelheden, ontvang je de koptelefoon. Bij de laagste snelheden van 50 Mbit/s en 400 Mbit/s zijn het de oortjes.

Vind je dit maar dure bundels, dan heb je ook nog de mogelijkheid om te kiezen voor Hollandsnieuwe bij Belsimpel en je krijgt de Sennheiser Accentum Open-oordoppen cadeau vanaf 20GB. Daarnaast zit je bij Mobiel.nl goed, want bij bundels van Hollandsnieuwe, Budget Thuis, KPN, Odido en Vodafone kies je je eigen cadeau met een waarde tot 100 euro.

En, we mogen het eigenlijk niet zeggen op onze site gericht op Android, maar in combinatie met Lebara bij Belsimpel krijg je gratis Apple AirPods 5 vanaf 10GB.

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3. Sim only met cashback: al vanaf 1,83 euro p/m

Dan zijn er nog de cashback-acties, wat eigenlijk altijd de beste aanbiedingen zijn als je op zoek bent naar de laagste prijs. Deze bedragen rekenen wij op Android Planet altijd als een korting mee in de maandprijs. Stel je kiest voor een bundel van Simyo, dan krijg je momenteel 100 euro cashback. Ga je voor 20GB, dan berekenen we dit als volgt:

Rekenvoorbeeld bij 20GB data: Eerste 12 maanden: 3,50 euro per maand 42 euro Laatste 12 maanden: 11 euro per maand 132 euro Cashback – 100 euro Totaalbedrag 74 euro Totaalbedrag verdeeld over 24 maanden 3,08 euro p/m

Naast Simyo bij Belsimpel, zijn er meer providers en webwinkels die een cashback-actie hebben. We zetten ze hieronder voor je op een rij en laten je zien wat de laagste prijs is.

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4. Onbeperkt internet van Odido vanaf €17,45 (door €200,- cashback)

Met onbeperkte data hoef je jouw internetverbruik nooit in de gaten te houden: wel zo makkelijk. Daarvoor zijn maar een handjevol providers en er zijn momenteel maar twee met goede acties: Odido en Budget Thuis. Ga je voor Odido, dan ontvang je via Mobiel.nl 200 euro cashback. Hierdoor kom je uit op 17,45 euro per maand voor Unlimited Solo met 300 Mbit/s (bekijk de tabel hierboven voor de berekening).

Heb je thuis ook internet van Odido, dan kan je beter voor één van de andere Unlimited-bundels kiezen. Nu krijg je namelijk ook tot 7,50 euro korting per maand op je sim only én 5 euro korting op je vaste internet. Kies je voor Basis, dan betaal je 22,50 euro per maand en door de cashback-actie is dat zelfs maar 14,17 euro per maand.

Budget Thuis heeft momenteel ook een actie waarbij je slechts 50 cent betaalt gedurende de eerste vijf maanden, maar hier krijg je een lage internetsnelheid van 20 Mbit/s. Gemiddeld genomen kost dit je 15,94 euro per maand. Vind je deze internetsnelheid te laag, dan raden we je dus aan om voor Odido te kiezen.

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