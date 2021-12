Om deze 4 redenen wil jij de nieuwe Xiaomi 11 Lite 5G NE hebben (ADV)

Misschien ben je al helemaal om van de Xiaomi 11 Lite NE 5G of heb je nog geen kennisgemaakt met deze smartphone. In beide gevallen hebben we vier redenen op een rijtje gezet, die laten zien waarom de smartphone een goede keuze is.

1. Fijn in de hand door het lichte gewicht

Het accent in de behuizing van de Xiaomi 11 Lite 5G NE ligt in het gewicht. Of beter gezegd: in het ontbreken ervan. De telefoon weegt namelijk maar 158 gram en behoort daarmee tot de lichtste smartphones van dit moment. Het lage gewicht maakt dat het toestel fijn in de hand ligt.

2. Kleurrijk en slank ontwerp

Het ontwerp is niet alleen licht ontworpen, maar ook slank. Ook dit draagt bij aan het fijne gevoel dat je ervaart wanneer je de smartphone in gebruik neemt. Of je nu gamet met twee handen of een appje verstuurt met één hand: je wikkelt je hand met gemak om de slanke behuizing van slechts 6,81 millimeter.

Verder heeft de behuizing ook een persoonlijke tint door de kleuren die gekozen zijn voor de Xiaomi 11 Lite 5G NE. Je kunt kiezen uit de kleuren Truffle Black, Bubblegum Blue, Peach Pink en Snowflake White.

3. Een veelzijdig scherm

Bij het kijken van video’s, spelen van games of gewoon alledaags sociale mediagebruik kijk je naar het fraaie 6,55 inch-display. Ook voldoet deze aan je verwachtingen door de amoled-techniek achter het scherm, waardoor bijvoorbeeld zwarte kleuren ook echt zwart ogen.

Het display van de Xiaomi 11 Lite 5G NE werkt met 90Hz en toont animaties en apps daardoor veel vloeiender. Tot slot is het scherm uitgerust met Dolby Vision, wat betekent dat video’s een veel beter kleurbereik hebben en er dus levendiger uitzien. De techniek is vergelijkbaar met hdr op televisies.

4. Slimme geavanceerde camera’s

Aan de achterzijde van de Xiaomi 11 Lite 5G NE vind je een camera-eiland met daarin drie camera’s. De eerste – en belangrijkste – is een hoofdcamera met een resolutie van maar liefst 64 megapixel. Hiermee schiet je foto’s en video’s met veel detail.

Verder heb je een 8 megapixel-groothoeklens voor shots waar je extra veel op wil krijgen. Denk aan mooie uitzichten in de natuur waar je zoveel mogelijk van wil vastleggen. Tot slot heb je een 5 megapixel-macrocamera waarmee je nabije objecten heel scherp kunt fotograferen, zoals kleine insecten met verschillende mooie patronen.



Al je camera’s werken bovendien met een slim algoritme, dat gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om je te helpen het meeste uit je foto’s en video’s te halen.

