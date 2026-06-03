Gloednieuwe Xiaomi 17T (Pro) nu al meer dan de helft goedkoper

Xiaomi komt normaliter met de T-serie in de herfst, maar dit jaar zijn ze veel eerder. De gloednieuwe telefoons, de 17T en 17T Pro, zijn pas een week uit en nu al voor minder dan de helft van de prijs op de kop te tikken. We vertellen je hoe je dit voor elkaar krijgt.

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Xiaomi 17T (Pro) met tot wel 500 euro korting

Eind mei vond Xiaomi het al tijd voor telefoons in de lijn die normaal in de herfst komt. De Xiaomi 17T en 17T Pro zijn de nieuwste high-end toestellen van het merk. Ze hebben een adviesprijs gekregen van respectievelijk 749 euro en 899 euro. Om de lancering te vieren, scoor je ze bij Belsimpel meteen flink goedkoper.

In combinatie met een abonnement van Vodafone ontvang je tot 500 euro korting op beide telefoons. Hierdoor heb je de 17T al vanaf slechts 250 euro. De 17T Pro heeft via deze weg een vanafprijs van 370 euro. Dat is dus minder dan de helft van de prijs!

Kies je liever voor een los toestel, dan krijg je op de 17T 150 euro korting met de code 150Xiaomi256. Je betaalt nu 599 euro voor de telefoon. Wil je 512GB, dan heb je de code 150Xiaomi512 nodig. Ga je voor de 17T Pro, gebruik dan tijdens het afrekenen 200Xiaomi256 of 200Xiaomi512 voor 200 euro korting. Je hebt de 17T Pro nu in handen voor 699 euro.

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Kies je voor de Xiaomi 17T of toch 17T Pro?

Het verschil tussen deze twee zit ‘m op het eerste gezicht in het formaat. De reguliere 17T is kleiner met zijn 6,59 inch-scherm dan de Xiaomi 17T Pro, die 6,83 inch meet. Daarnaast zit er een minder snelle processor in de 17T en heeft de 17T Pro een grotere accu.

Beide zijn overigens niet klein, want de ‘kleinere’ 17T heeft alsnog 6500 mAh aan capaciteit. De 17T Pro kan sneller opladen en zit met 100 Watt razendsnel weer vol.

Dan de camera’s. Hier verschilt alleen de hoofdcamera. Terwijl ze dezelfde resolutie hebben, is de sensor van de 17T Pro iets groter. Hierdoor maak je met slechte belichting betere foto’s. Verder zijn beide toestellen uitgerust met een telelens die onderwerpen tot vijf keer dichterbij halen zonder kwaliteitsverlies.

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Welke Xiaomi-telefoon de betere keuze voor jou is, hangt dus af van een aantal factoren. Vind je een kleiner scherm juist fijn, dan is de 17T een uitstekende optie. Wil je sneller opladen of in het donker kiekjes schieten, dan ga je voor de 17T Pro.

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