Google Pixel 11 Pro review: iets beter, maar te snel buiten adem

De olijfgroene Pixel 11 Pro is een kleuruitvoering om van te houden. Wat doet deze nieuwe Pixel verder om ons hart te veroveren (en te breken)? Je leest het in deze review!

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Google Pixel 11 Pro review

De Google Pixel 11 Pro is de duurdere broer van de Pixel 11, de instapper van de recent verschenen Pixel 11-serie. De Pro-versie is traditiegetrouw luxer uitgerust. Dat mag ook wel, want het prijsverschil bij lancering is 100 euro. Daarmee komt de adviesprijs van de Pixel 11 Pro uit op 1199 euro. Daarvoor krijg je overigens nog maar 12GB werkgeheugen en niet 16GB, zoals bij de Pixel 10 Pro.

Het zijn geen gunstige voortekenen. Met een nieuwe chip, een uitbreiding van het interne geheugen én de toevoeging van de HiLight, is er echter genoeg om naar uit te kijken, toch? In hoeverre die updates de Pixel 11 Pro een telefoon maken die je nu al in huis wil halen, vertellen we je in deze review.

Het reviewmodel van de Pixel 11 Pro is beschikbaar gesteld door Google.

Pixel 11 Pro in het kort

Wie een compacte telefoon zoekt die op bijna ieder vlak een voldoende scoort, kan de Google Pixel 11 Pro zeker overwegen. Zijn fikse adviesprijs, teleurstellende accuduur en vermagerde basisuitvoering (12GB RAM) maken het echter een smartphone die niet voor iedereen is. Zonde, want we willen écht graag meer van de Pixel 11 Pro houden. Daarom lijkt de uitstekende voorganger vooralsnog de slimmere keuze.

Pluspunten Compact toestel met fraai scherm

Compact toestel met fraai scherm Maakt goede foto’s en Pixel Looks zijn leuk

Maakt goede foto’s en Pixel Looks zijn leuk Verhoging naar 256GB opslag

Verhoging naar 256GB opslag Prettige software, goede ondersteuning Minpunten Geen 16GB RAM, maar standaard 12GB

Geen 16GB RAM, maar standaard 12GB Die batterijduur …

Die batterijduur … HiLight lijkt nog relatief nutteloos

Verfijnde camera’s maken uitstekende foto’s

Google kiest voor de nieuwste Pro weer voor een drievoudige camera-setup. Die bestaat overigens nog steeds uit een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en een 48-megapixel-telelens (5x optische zoom). Ook de selfiecamera is flink en maakt kiekjes in 42 megapixel. Wel heeft de fabrikant lenzen verbeterd en functies toegevoegd.

Door de grotere sensor vangt de hoofdcamera van de Pixel 11 Pro veel meer licht op dan z’n voorganger. Dat geldt ook voor de telelens, die volgens Google een 30 procent hogere lichtgevoeligheid heeft. Verder zijn er nieuwe features toegevoegd, waaronder Magic Capture. Hiermee maak je een video en kan je toestel achteraf leuke foto’s uit de beelden knippen. Die worden automatisch scherp voor je gemaakt. Dit scheelt werk en de resultaten zijn verrassend goed.

Wie eerder heeft gefotografeerd met een Google Pixel-toestel, weet wat de camera’s in huis hebben. Zo noemde Android Planet-redacteur en hobbyfotograaf Mike de voorganger in zijn review een ‘compacte cameratopper’. Weet de nieuwste generatie ons ook weer te overtuigen? Hieronder zie je een fotoselectie in zeer zonnige en flink bewolkte omstandigheden.

Hoofdcamera

We hebben regelmatig realistische kiekjes geschoten die erg de moeite waard bleken. Kleuren zijn warm, hoewel ze soms iets feller ogen dan objecten in werkelijkheid zijn. Dit stoort echter niet. Ook niet dat het contrast soms wat scherp is; het geeft de foto’s wat ons betreft iets extra’s. In de zon is de hoofdcamera op zijn best en is er veel detail zichtbaar.

Pixel looks

Nieuw in de camera-app is Pixel Looks. Dit zijn filters die je kunt instellen waardoor je live ziet hoe je foto eruit gaat zien (en dus niet pas achteraf). Erg handig én de moeite waard. In de bovenste rij zie je een Nijmeegs straatje met van links naar rechts: ‘Origineel’, ‘Natuurlijk’, ‘Schaduwen’ en ‘Vanille’. Die laatste look geeft foto’s een subtiele warme gloed. Erg welkom om op bewolkte dagen wat sfeer aan beelden toe te voegen.

Ook bij de graffitikunst in de onderste rij is dit effect zichtbaar: de munt is wat meer gekleurd door ‘Vanille’ (foto 3), wat in een steegje fijn is. Wel is er minder sprake van contrast en details. Dat hebben de originele foto (1) en de foto met nachtzicht (2) wel. Daar lijkt de munt net wat meer te blinken. Het is een kwestie van smaak, maar wij zijn fan van de Pixel Looks en dan met name van ‘Vanille’.

Groothoeklens en portretmodus

Met de groothoeklens krijg je meer op beeld. De portretmodus geeft een speels effect aan kiekjes met een duidelijk object op de voorgrond en een vervaagd object op de achtergrond. Beide camera-instellingen werken naar behoren.

Zoom

Google heeft niet stilgezeten in de camera-app. Ook de Pro Zoom-functie is verbeterd. Je haalt het beeld nu tot 120 keer dichterbij in plaats van ‘slechts’ 100 keer. Of je in de praktijk veel gebruik gaat maken van deze extra telezoom, valt te bezien.

Wij vonden 60 keer zoom al erg veel (tweede rij foto’s hieronder). Op dit plaatje is nog best wat detail te zien, maar hoe vaak en wanneer heb je hier echt iets aan? Zoomen tot een keer of 10 levert nog fijne foto’s op. Dat is een knappe prestatie voor een toestel als de Pixel 11 Pro. De titel ‘compacte cameratopper’ verdient de nieuwste generatie naar onze mening dus nog steeds.

1x 2,5x 10x

1x 20x 60x

1x 5x 10x

Fraai design, maar HiLight blijkt geen hoogtepunt

Google veranderde vorig jaar maar weinig aan de Pixel 10 Pro, met vrijwel dezelfde afmetingen als de Pixel 9 Pro. Ook de nieuwste generatie lijkt weer een kloon van eerdere modellen. Met 152,7 bij 71,9 millimeter en een dikte van 8,4 millimeter, is de Pixel 11 Pro op het blote oog niet groter of kleiner dan zijn voorganger.

Er is wel drie gram van het gewicht afgesnoept, maar met 204 gram is de Pixel 11 Pro nog steeds aan de zware kant. Hoewel hij goed in de hand ligt door het compacte formaat (6,3 inch), begin je ‘m na een tijdje best te voelen. Over voelen gesproken: met een OnePlus 15 als daily driver moesten wij in het begin wennen aan de positie van de knoppen: de aan-uitknop zit boven de volumeknoppen.

Het design is weer erg stijlvol. De bekende glazen camerabalk is nu compleet zwart en heeft een toevoeging gekregen: HiLight. Dit zijn ledlampjes rond de flitser op de achterkant, die je laten weten als er iets op de telefoon gebeurt als die met het scherm naar beneden ligt. Zo zie je via de lampjes dat Gemini met je meeluistert of dat iemand je belt. Dit is bedoeld voor je favoriete contacten, die je een bepaalde kleur toewijst.

We hebben dit getest en het werkt, maar veel heb je er niet aan. Het lampje is ook niet echt fel, waardoor het slecht opvalt als je telefoon op stil staat. De mogelijkheden zijn momenteel ook nog eens beperkt: kleurtjes instellen per app of type notificatie is geen optie. Word je weinig gebeld en zit je telefoon vaker in je broekzak dan dat die op tafel ligt, dan heb je er eigenlijk weinig aan. Wellicht luistert Google naar de feedback en komen er snel meer functies voor HiLight.

HiLight heeft geen invloed op het design. Dit is nog altijd fraai, met dank aan de gladde achterkant en platte zijkanten. Die zijn overigens voorzien van een metalen rand. Grote kans dat die op termijn gaat krassen of vlekken, maar daarvoor zit het hoesje in de doos. Hiermee maak je de achterkant gelijk een stuk vlakker, al heb je zonder hoes geen last van gewiebel door de vorm en plaatsing van het camera-eiland. Met dank aan z’n IP68-certificering kan deze Pixel-telefoon ook zonder case tegen een stootje.

Subliem scherm nu nog feller

Het scherm van de Pixel 11 Pro is erg mooi en kan zeer fel, ditmaal tot maximaal 3600 nits. Vooral in de zomer is dat een uitkomst als je buiten op je telefoon zit. Wederom kiest Google voor een ltpo-display, oftwel een scherm dat zelf regelt dat het minder stroom verbruikt op bepaalde momenten. Dat komt de batterijduur ten goede.

Ook met het contrast zit het goed, waar je van profiteert bij het kijken van films en series. Doomscrollers zullen eveneens blij zijn: het display is zeer goed te dimmen als je in de late uurtjes je bedgenoot niet tot last wil zijn. Andere zaken zijn ook dik in orde, zoals de ultrasonische vingerafdrukscanner. Hiermee ontgrendel je snel en vrijwel foutloos keer op keer het scherm. De uitstekende gezichtsherkenning hebben we ook vaak gebruikt. Tot slot komt er bijzonder prettig en hard geluid uit de speakers.

Tensor G6 werkt met minder RAM en meer geheugen

De Pixel 11 Pro beschikt over een Tensor G6-processor. Die draait in combinatie met 12GB werkgeheugen. Een teleurstelling, want de Pixel 10 Pro had nog een ruime 16GB RAM aan boord. Wie dit jaar zoveel werkgeheugen wil, moet dieper in de buidel tasten voor de Pixel 11 Pro met 16/512GB en 16GB/1TB. Wel krijg je voor het eerst 256GB standaard opslagruimte in plaats van de helft.

De focus van de chip ligt volgens Google op AI-taken en lokale (beeld)verwerking. Zo kun je iets sneller foto’s maken en laten verwerken. We merkten dat onze apps soepel openden en switchen tussen apps was ook prettig. We hebben de Pixel 11 Pro op geen hapering kunnen betrappen.

Wel werd de telefoon soms warm bij het draaien van meerdere apps tegelijk, zoals het kijken van YouTube-video’s (PiP) en spelen van een spelletje. Langer videobellen zorgde eveneens voor een warmer toestel. Niks ernstigs, maar we moeten het wel benoemen.

De Google Pixel 11 Pro draait uit de doos op Android 17. Je geniet weer van de schone software die we inmiddels van Google gewend zijn. De schil is niet te druk, alles staat op logische plekken en er is gekozen voor een fijn lettertype. Het klopt gewoon en Google hoeft hier niets aan te veranderen.

De techreus pakt in de Verenigde Staten weer groots uit met nieuwe AI-functies. Voor de Nederlandse koper is de slimme ervaring helaas nogal uitgekleed. De belangrijkste functie die je wel in ons land kunt gebruiken, heet Rambler. Hiermee zet je gesproken woorden om naar geschreven tekst. Bijzonder hieraan is dat stopwoordjes en versprekingen automatisch worden gecorrigeerd. Dit werkt behoorlijk goed.

Zoals altijd mag je zeven nieuwe Android-versies verwachten. Je zit dus goed tot en met Android 24. Ook rollen er tot en met de zomer van 2033 met regelmaat beveiligingspatches uit op het toestel. En dan zijn er nog de Feature Drops, de tussentijdse updates die als eerst de kant van Google Pixel-eigenaren op komen.

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Batterij gaat dag mee, daar vinden we wat van

Ook deze Pixel heeft helaas geen accuduur waar we blij van worden. De achilleshiel van eerdere modellen blijkt met de Pixel 11 Pro dus nog steeds niet behandeld. Dit ligt voor een deel aan een aparte keuze van Google: veel concurrenten stoppen tegenwoordig wél accu’s van silicium-koolstof in toestellen. Die zijn in de regel efficiënter qua energie-opslag én ze laden vaak sneller op dan de lithium-ionbatterijen waar Google voor kiest.

De accu in de Pixel 11 Pro is op papier zelfs iets gekrompen (van 4870 mAh naar 4850 mAh), maar verwacht dezelfde prestaties als de voorganger. De gemiddelde gebruiker haalt het einde van de dag wel, maar de kans bestaat dat als je de camera’s flink laat werken en regelmatig AI-tools gebruikt, je toch begint de zweten tegen de avond. Veel concurrenten doen dit toch echt een stuk beter.

Ook de oplaadsnelheid verdient niet de schoonheidsprijs. Het kostte ons zo’n anderhalf om het toestel volledig op te laden. Dit doe je met maximaal 30 watt bedraad. Net als vorig jaar – toen het geïntroduceerd werd – is Pixelsnap aanwezig. Dankzij deze techniek kun je de telefoon magnetisch draadloos opladen (25 watt) door ‘m op een geschikte lader te klikken. Bij de voorganger lag de snelheid overigens nog op 15 watt.

Conclusie Google Pixel 11 Pro review

Google levert met de Pixel 11 Pro een behoorlijke telefoon af. Het scherm is uitstekend, de chip zorgt voor soepele prestaties en het toestel maakt mooie foto’s, zelfs bij minder gunstige omstandigheden. Daarnaast zijn we fan van het compacte formaat en de prettige software-ervaring. Ook het updatebeleid is ouderwets sterk. Het is alleen jammer dat we al een hoge standaard gewend zijn van de inmiddels veel goedkopere voorgangers. Die laten de nieuwe generatie er simpelweg minder gunstig uitzien. De gestegen adviesprijs spreekt ook niet in het voordeel van de Pixel 11 Pro. Om die echt te kunnen rechtvaardigheden, hadden we een betere accuduur verwacht of op zijn minst een HiLight-functie die wél nuttig is. En niet een afname van RAM. Heb je nu een Pixel 10 Pro of zelfs Pixel 9 Pro in de broekzak? Dan wordt het lastig om de overstap naar de Pixel 11 Pro volmondig aan te raden. Zonde, want de potentie van deze compacte smartphone is er wel degelijk.

Prijzen en deals

Zie jij de nieuwe Google Pixel 11 Pro wel zitten? Hij is sinds 12 augustus te bestellen bij diverse webshops. De adviesprijs is 1199 euro en je hebt de keuze uit vier kleuren: roze, grijs, groen en zwart. Van die prijs is momenteel nog € 1.199,- over bij de voordeligste aanbieder. Naast de instapper met 256/12GB zijn er ook nog uitvoeringen met 512/16GB en 1TB/16GB.

Natuurlijk kun je de variant van jouw keuze ook aanschaffen in combinatie met een abonnement. Hieronder vind je de beste deals van dit moment.

Alternatieven

Er zijn meer dan genoeg alternatieven voor de Pixel 11 Pro. Dit zijn wat ons betreft smartphones die je ook kunt overwegen, zeker als je geld wil besparen.

Google Pixel 10 Pro

De Google Pixel 10 Pro is – zoals je al kon lezen in de conclusie – een aantrekkelijk alternatief. In plaats van € 1.199,- voor de huidige generatie, betaal je momenteel € 699,- voor de voorganger uit 2025. Deze Pixel 10 Pro heeft een uitstekend 6,3 inch-120Hz-scherm, een veelzijdig camerasysteem en niet onbelangrijk: 16GB RAM. Je levert wel een beetje in op het scherm en de chip, maar daar zal de gemiddelde gebruiker maling aan hebben.

→ Lees onze review van de Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 11

Liever een telefoon van dit jaar? Ook de reguliere Google Pixel 11 (€ 919,-) is een betaalbaardere optie om te overwegen, vooral als je niet per se de meest uitgebreide functies nodig hebt. Je krijgt veel van dezelfde Google-software, AI-functies en een vergelijkbare gebruikservaring.

Oké, het geheel is iets minder luxe (vooral de camera’s), maar ook hier merk je in het dagelijkse gebruik weinig van. Je schiet nog steeds fijne foto’s en profiteert van een goed gebouwde en compacte telefoon die positief opvalt door z’n software en updatebeleid.

→ Lees onze review van de Google Pixel 11

Samsung Galaxy S26 (Plus)

Toch liever een ander merk dat jou ook verzekert van een premium-ervaring in een compact jasje? Kijk dan eens naar de Samsung Galaxy S26 (€ 669,-) en S26 Plus (€ 799,-). Beide toestellen zijn op dit moment voordeliger geprijsd dan de Pixel 11 Pro. Met een helder 120 Hz-scherm, krachtige processor en uitgebreide AI-functies, kom je weinig tekort. Ook foto’s maken gaat de Samsung goed af.

→ Lees onze review van de Samsung Galaxy S26 (Plus)

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van absolute budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of nog meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de smartphonewereld actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

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