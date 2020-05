Huawei Mate 20 Pro kopen: alle opties op een rij

De Huawei Mate 20 Pro is verkrijgbaar met abonnement en als los toestel:

Dit moet je weten over de Huawei Mate 20 Pro

De Huawei Mate 20 Pro is een krachtige Android-smartphone met groot 6,4 inch-scherm en drie camera’s. Het is één van de eerste smartphones waarbij de vingerafdrukscanner in het scherm zit. Daardoor kun je de Mate 20 Pro ontgrendelen door je vinger op het scherm te liggen. Het toestel heeft tevens verbeterde camera’s met onder andere een groothoeklens.

De belangrijkste Huawei Mate 20 Pro specificaties

6,4 inch oled-scherm met resolutie van 3120 bij 1440 pixels

Kirin 980-chipset met 6GB werkgeheugen

128GB opslagruimte, uitbreidbaar met nano-sd-geheugenkaarten

Drie camera’s achterop: 40 megapixel, telefotolens van 8 megapixel en groothoeklens van 20 megapixel

Selfiecamera: 24 megapixel

Accucapaciteit: 4200 mAh, met 30 minuten opladen voor 70 procent vol

Loopt op Android 9.0 (Pie) met EmotionUI-interface

Vingerafdrukscanner zit in het scherm, gezichtsherkenning met extra sensoren

Vingerafdrukscanner in het scherm

Huawei’s smartphone heeft een ontzettend groot scherm van liefst 6,4 inch. Door de randen rond het beeld zo klein mogelijk te maken, hoopt Huawei de Mate 20 Pro toch handzaam te houden. Enkel bovenaan het beeld zit een kleine inkeping voor de dubbele camera en sensoren voor gezichtsherkenning.

Zelfs de vingerafdrukscanner, die op de P20 Pro nog onder het scherm zat, wordt verplaatst. Huawei gaat de scanner namelijk in het scherm verwerken. Plaats je vinger op het beeld, en je Mate 20 Pro wordt direct ontgrendeld. Dat ziet er niet alleen cool uit, het bespaart ook nog eens ruimte op de voorkant.

Driedubbele camera met betere zoom

Achterop de Huawei Mate 20 Pro zitten waarschijnlijk drie camera’s, die samen met de led-flitser in een vierkant in het midden geplaatst zijn. Bij de P20 Pro, die eerder dit jaar verschenen, zaten de lenzen nog onder elkaar in de hoek. Ook de lenzen zelf zijn gewijzigd: de monochrome lens van de P20 is hier vervangen door een groothoeklens.

De monochrome lens werd op eerdere Huawei-smartphones gecombineerd met een ‘gewone’ lens om de ruis in het beeld te beperken. Een groothoeklens schiet bredere beelden, zodat je bijvoorbeeld een panorama schiet zonder je smartphone te bewegen.

De derde camera is wederom een telefotolens, die gebruikt kan worden om in te zoomen zonder kwaliteitsverlies in het beeld. De Mate 20 Pro biedt zelfs 5x optische zoom, meer dan zowat elke andere smartphone. Al die lenzen ondersteunen een primaire camera van 40 megapixel. Huawei zet daarnaast kunstmatige intelligentie in om de foto’s verder te verbeteren.

Goedkoper alternatief: Huawei Mate 20 Lite

Goedkoop is de Huawei Mate 20 Pro niet, met een adviesprijs die in de buurt komt van de duizend euro. Daarom heeft de fabrikant ook nog een betaalbare optie, de Huawei Mate 20 Lite. Deze Lite-versie heeft ook een groot, voorkantvullend scherm van 6,3 inch. Bovendien vind je zowel voorop als achterop een dubbele camera. De chipset in dit toestel is minder krachtig, maar in het dagelijks gebruik merk je daar waarschijnlijk weinig van.