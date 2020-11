Huawei maakt zijn updateplannen voor EMUI 11 bekend. De nieuwe software wordt dit jaar nog uitgerold naar verschillende toestellen. Heb je een iets oudere Huawei-smartphone, dan moet je langer geduld hebben.

Fabrikant Huawei heeft via een forumpost de updateplannen voor de EMUI 11-software bekendgemaakt. Daarbij ontvangen in totaal vijftien toestellen en tablets de nieuwe software, wat niet betekent dat je ook gelijk Android 11 krijgt. Welke apparaten dat precies zijn en wanneer de update uitrolt, heeft Android Planet voor je op een rijtje gezet.

Huawei Mate Xs – januari 2021

De P30 Pro New Edition of Mate 30 staan niet in de lijst, maar een EMUI 11-update voor die toestellen lijkt wel waarschijnlijk. Wat opvalt is dat in bovenstaande lijst veelal high-end toestellen genoemd. Hoe het exact zit met updateplannen voor onder andere de populaire en betaalbare P Smart-serie is nog onbekend. Android Planet heeft die vraag uitstaan bij Huawei Nederland en zal dit artikel updaten als er meer bekend is.

Ook de gloednieuwe Mate 40-serie wordt niet genoemd, simpelweg omdat deze toestellen al voorzien zijn van EMUI 11. Onze ervaringen met dat toestel en dus ook de software, lees je in onze Huawei Mate 40 Pro review.





EMUI 11 op Huawei Mate 40 Pro

Meer over EMUI 11 en Android 11

EMUI 11 is nog gebaseerd op Android 10 en biedt veel nieuwe functies, waaronder multi-window en splitscreen-opties. Daarbij kun je bijvoorbeeld apps laten ‘zweven’, waardoor je er makkelijk meerdere naast elkaar gebruikt. Ook kunstmatige intelligentie speelt een grote rol in de software, waardoor een toestel alsmaar slimmer wordt door jouw gebruik.

De interface is ook flink op de schop gegaan, bijvoorbeeld door aangepaste animaties. Die zorgen voor een nog soepelere ervaring en er zijn meer always on display-functies toegevoegd. Zo heb je zelf nog meer mogelijkheden om dit aan te passen naar hoe jij wil. Meer over de aanpassingen lees je in ons artikel over EMUI 11.

Over Android 11-plannen houdt Huawei de lippen angstvallig op elkaar. Ook dit hebben we bij het bedrijf nagevraagd, maar het kan hierover nog geen uitspraken doen. Huawei zegt wel de mogelijkheden te onderzoeken.

HarmonyOS als alternatief

Daarnaast werkt het bedrijf ook aan een eigen besturingssyssteem: HarmonyOS. Dat moet een alternatief worden voor Android, omdat Huawei geen Google-apps en -diensten mag gebruiken vanwege een geldend handelsverbod. Zo kunnen ze niet de volledige Google-ervaring bieden, iets waar veel Westerse mensen inmiddels gewend aan zijn.

Welke toestellen uit bovenstaande lijst ook op HarmonyOS gaan draaien is nog de vraag. Wel gaf Huawei eerder al aan dat we in 2021 voor het eerst een smartphone gaan zien met dat systeem.

