Dit zijn 4 goede Android-alternatieven voor de Apple TV 4K

Apple heeft een nieuwe versie van zijn Apple TV 4K gelanceerd. Mooi apparaat, maar wel erg duur en eigenlijk alleen écht interessant als je een iPhone hebt. Dit zijn prima Android-alternatieven voor de Apple TV 4K.

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Apple TV 4K alternatieven

Maar liefst 349 euro vraagt Apple voor zijn nieuwe mediaspeler. Daarvoor krijg je wel een heel snel apparaatje, want de Apple TV 4K (2026) draait op een A19-chip. Die zit ook in de iPhone 17 en maakt hem vele malen rapper dan al zijn concurrenten. Daarom is hij ook geschikt als (bescheiden) gameconsole. De nieuwe Apple-mediaspeler ligt op 13 november in de winkels.

Wie verstandig is en een Android-telefoon gebruikt, heeft daar niet zoveel aan. Zoals alle secundaire producten van Apple werkt hij alleen echt fijn als je ook een iPhone hebt. Dit zijn vier goede Android-alternatieven voor de Apple TV 4K.

1. Google TV Streamer

Het meest voor de hand liggende alternatief is uiteraard de Google TV Streamer. Die is minder krachtig, maar met € 105,- ook een stuk voordeliger. Het betreft niet alleen een volwaardige mediaspeler, je kunt hem ook gebruiken als hub voor al je smart home-apparaten. Check onze review voor meer informatie. Let wel op: Google presenteert mogelijk binnenkort al een opvolger met meer mogelijkheden.

2. Amazon Fire TV Stick 4K Max (tweede generatie)

Bij Amazon koop je voor iets meer dan 50 euro de Fire TV Stick 4K Max. In tegenstelling tot de Apple TV 4K en de Google TV Streamer is dit geen echte mediaspeler die je onder je tv plaatst, maar een ‘hdmi-stick’ die je rechtstreeks in je televisie steekt. Hij werkt vlot, maar je krijgt wel veel reclame te zien, vooral voor Amazon Prime natuurlijk. Ook de Fire TV kun je gebruiken om je smart home aan te sturen.

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3. Xiaomi TV Box S (derde generatie)

Terug naar de kastjes. De Xiaomi TV Box S is een simpel en slank apparaatje waarop je alle bekende streamingdiensten kunt gebruiken. Je kijkt in 4K en desgewenst ook in hdr. Meer kan hij niet echt, maar dat hoef je van een mediaspeler die rond de 70 euro kost ook niet te verwachten. De TV Box S draait op Google TV en wordt geleverd met een afstandsbediening.

4. Chromecast (tweedehands)

Wil je alleen films en series streamen? Dan is de Chromecast met Google TV ook nog altijd een goede optie. Er is alleen één maar: Google verkoopt de Chromecast niet meer. Gelukkig kun je hem op Marktplaats nog gemakkelijk vinden voor 50 of 60 euro. Daarmee is het een prima (en goedkoper) alternatief voor de TV Streamer én de Apple TV 4K.