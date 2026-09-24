Huawei FreeBuds Neo vs FreeBuds Pro 5: dit zijn de verschillen

Huawei heeft met de FreeBuds Neo een goedkopere toevoeging gedaan aan een rijke serie van draadloze oordopjes. Maar hoe verhouden de dopjes zich tegenover de Freebuds Pro 5?



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Huawei FreeBuds Pro 5 vs FreeBuds Neo

De FreeBuds Neo zijn kleiner dan dan de FreeBuds Pro 5, maar beide oortjes hebben veel van dezelfde functies. Beide hebben noise cancelling, multipoint-verbindingen en ondersteuning van meerdere codecs.

Toch zijn de FreeBuds Neo niet simpelweg een goedkopere versie van de Pro 5. Huawei heeft op verschillende punten keuzes gemaakt, maar hoeveel merk je daarvan in het dagelijks gebruik? En bij welk model krijg je meer waar voor je geld: de FreeBuds Pro 5 van 199 euro of de FreeBuds Neo van 129 euro?

Kleinere oordopjes, maar niet minder opvallend

Als je de FreeBuds Neo naast de FreeBuds Pro 5 legt, is het ontwerp het eerste wat opvalt. De steeltjes van de Neo zijn een stuk korter en ook de oordopjes zelf zijn ook compacter.

Met een gewicht van 4,8 gram per oordopje zijn ze ook lichter dan de 5,5 gram ven de Pro 5 erg. Dat merk je vooral wanneer je ze een langere tijd draagt. Waar de Pro 5 zich vooral richt op een strak en modern ontwerp. Probeert de Neo het speelse zilverkleurige ontwerp wat je in de begin jaren 2000 veel zag nieuw leven in te blazen.

Hoewel ik persoonlijk het ontwerp van de Pro 5 mooier vindt, haalt het ontwerp van de Neo’s nostalgische gevoelens bij mij naar boven.

De Y2K-look is ook doorgetrokken in het ontwerp van de case. Waar het doosje van de FreeBuds Neo er futuristisch uitziet door zijn kleur in vorm is het een groot contrast met het moderne ontwerp van de case van de FreeBuds 5 Pro. Welk je mooier vindt zal een smaakkwestie zijn.

Hoe klinken ze?

Eén van de belangrijkste vragen bij draadloze oordopjes is natuurlijk hoe ze klinken. De FreeBuds Neo gebruiken een 11 millimeter dynamische driver. Daarmee produceren de oordopjes een breed en gebalanceerd geluid.

De FreeBuds Pro 5 pakken dit anders aan. Huawei gebruikt hier een uitgebreider dual-driver-systeem. Daardoor kan het geluid over meerdere drivers worden verdeeld en is er meer ruimte om verschillende frequenties afzonderlijk te behandelen. Daardoor krijgt je muziek veel meer definitie.

Dat de FreeBuds Neo ook LDAC ondersteunt, maakt de oortjes interessant in zijn prijsklasse. Deze ondersteuning zorgt er voor dat de oortjes muziek met een hoge bitrate muziek afspelen.

Voor dagelijks luistersessies zal het verschil tussen beide modellen daarom niet voor iedereen enorm zijn. Luister je veel naar muziek met een hoge kwaliteit en wil je zoveel mogelijk detail horen, dan heeft de Pro 5 meer in huis dan de Neo.

Welke is stiller?

Een andere belangrijke vraag is natuurlijk de actieve ruisonderdrukking. Beide oordopjes ondersteunen dit, maar hier merk je wel het prijsverschil tussen beide modellen.

Waar de Neo’s in de basis prima achtergrondgeluiden onderdrukt, heeft de ANC vooral moeite met veel pratende mensen en hoge frequenties. In de gemiddelde treinreis filtert het voldoende om de content die je luistert goed hoorbaar te maken, maar blokkeert het minder agressief omgevingsgeluiden dan je misschien wel zou willen.

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En dit is precies waar De FreeBuds Pro 5 zijn meerwaarde laat zien. Dankzij Huawei’s zogeheten ‘dual-engine AI Noise cancellation-systeem’ voelen de FreeBuds Pro 5 beter aan wanneer ze gas moeten geven. Helemaal stil is het niet, maar er zit wel een hoorbaar verschil tussen beide modellen

Zowel de Pro 5 als Neo zorgen voor meer rust dan wanneer je geen ANC-functies hebt, maar de Pro 5 zijn duidelijker gericht op mensen die maximale ruisonderdrukking belangrijk vinden. Dus als je veel in een trein of vliegtuig zit, zal je beleving met de FreeBuds Pro 5 aangenamer zijn dan met de Neo.

Verrassend goede batterijduur

Je zou in eerste instantie verwachten dat de FreeBuds Neo qua batterijduur korter meegaan dan de FreeBuds Pro 5. Niets is minder waar.

Met noise cancelling uitgeschakeld kun je met de FreeBuds Neo negen uur muziek luisteren op één acculading. Zet je ANC aan, dan blijft daar zes uur van over. Met de oplaadcase erbij loopt de totale speelduur op tot 22 uur met ANC ingeschakeld.

De FreeBuds Pro 5 halen volgens Huawei ongeveer acht tot negen uur zonder noise cancelling, afhankelijk van de gebruikte instellingen. Met ANC ingeschakeld is dat maximaal zes uur. Inclusief de case kom je uit op 25 uur met ANC ingeschakeld.

Hoewel de duurdere FreeBuds Pro 5 een betere batterijduur hebben, is het interessant hoeveel luisteruren je krijgt op de Neo van 129 euro. Huawei heeft daar geen concessies in gedaan.

Welke Huawei-oordopjes moet je hebben

De FreeBuds Neo zijn interessant omdat Huawei voor 129 euro opvallend veel functies biedt. Je krijgt ANC, LDAC, bluetooth 6.0, multipoint, een 11 mm-driver en een compact ontwerp. De FreeBuds Pro 5 blijven echter het luxere model. Vooral de geluidskwaliteit, geavanceerdere ruisonderdrukking en uitgebreidere hardware maken het verschil.

Toch is de afstand tussen beide modellen kleiner dan je op basis van het prijsverschil misschien zou verwachten. De Neo zijn geen simpele budgetoordopjes, maar een volwaardig model met veel functies die je normaal gesproken vooral in duurdere oordopjes tegenkomt.

Wil je vooral goede draadloze oordopjes met veel functies tegen een scherpe prijs, dan zijn de FreeBuds Neo interessant. Zoek je juist naar de beste audiobeleving en sterke noise cancelling, dan kom je bij de FreeBuds Pro 5 uit.

De keuze tussen de twee draait daarmee vooral om hoeveel waarde je hecht aan de premium beleving van de Pro 5. Want één ding is duidelijk: met de FreeBuds Neo heeft Huawei de afstand tussen zijn middenklasse- en premiumoordopjes behoorlijk kleiner gemaakt.

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