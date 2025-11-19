OnePlus 15 vs Oppo Find X9 Pro: de 5 grootste verschillen

De nieuwste toptoestellen van OnePlus en Oppo ontlopen elkaar niet veel. Tijd voor een vergelijking, zodat jij weet wat de OnePlus 15 en Oppo Find X9 Pro in huis hebben. Lees snel verder!

OnePlus 15 vs Oppo Find X9 Pro

De Oppo Find X9 Pro was nog niet uit en hoppa, daar was de OnePlus 15 al. Deze toptoestellen van 2025 vragen om een grondige vergelijking. Op voorhand lijkt het vooral een strijd te worden tussen de beste hardware (OnePlus) en de beste camera’s (Oppo). Maar, er zijn meer interessante verschillen en een boel overeenkomsten. Wij vertellen je hoe het zit.

1. Ontwerp en scherm

Tsja, waar zitten de verschillen eigenlijk tussen deze toestellen? Dat ze uit dezelfde fabriek komen, is allang geen geheim meer. Qua schermgrootte (6,78 inch), resolutie (2772 bij 1272 pixels), pixeldichtheid (450 ppi) en helderheid (1800 nits) zijn ze zelfs volledig gelijk. Daarnaast worden beide ltpo-amoled-schermen beschermd door een laagje Gorilla Glass Victus 2.



Zowel Oppo als OnePlus hebben voor de vlaggenschepen gekozen voor een vierkant camera-eiland. De zijkanten van de toestellen zijn vlak, waar die bij eerdere modellen nog afgerond waren. Dat zorgt voor een strakke look, die we stiekem wel kunnen waarderen. Wel zijn ze moeilijk uit elkaar te houden en daardoor niet echt uniek.

Het belangrijkste verschil om te benoemen is de ververssnelheid van het scherm. Die ligt bij de Oppo Find X9 Pro op 120Hz, de standaard bij veel high-enders. De OnePlus toept daar overheen en levert 165 Hz, beschikbaar bij het spelen van games. In de praktijk zul je daar echter weinig van merken. Qua helderheid heeft de Oppo de overhand, want de OnePlus oogt op dat gebied net wat minder.

Conclusie

Over het algemeen kunnen we stellen dat de schermprestaties van de OnePlus wat soepeler zijn (met name bij het spelen van zwaardere games), terwijl het scherm van de Oppo beter zijn mannetje staat wanneer er direct zonlicht op het scherm staat. Maar, voor welke telefoon je ook gaat, de schermen zijn meer dan dik in orde.

2. Hardware

De Oppo heeft de MediaTek Dimensity 9500-processor aan boord, terwijl de OnePlus één van de eerste smartphones is met de Snapdragon 8 Elite Gen 5. Die chipsets zijn allebei razendsnel, maar de OnePlus heeft wel een belangrijke troef.

OnePlus 15

OnePlus heeft ingezet op extra koeling, zodat je onder alle omstandigheden geen last hebt van een oververhit toestel. De Oppo Find X9 Pro wil daarentegen nog wel eens te warm worden, bijvoorbeeld als je veel foto’s achter elkaar maakt. Daar hebben we op de OnePlus geen moment last van gehad.

Op het gebied van snelheid zal de gemiddelde gebruiker de chips echter niet echt uit elkaar kunnen houden. Als vuistregel kun je zeggen dat de OnePlus meer op pure snelheid zit en de Oppo inzet op efficiëntere prestaties op de langere termijn.

Conclusie

Ook hier kun je geen verkeerde keuze maken; beide smartphones hebben een topchip waarmee je loeisnel navigeert, scrolt, swipet, laadt en wisselt tussen apps. Wel lijkt de koeling beter geregeld bij de OnePlus 15.

3. Camera’s

OnePlus heeft met de 15 niet per se ingezet op de allerbeste cameraprestaties. De kiekjes zijn zeker niet slecht, maar in het camerageweld van moderne smartphones zijn er betere alternatieven. Daar scharen we de Find X9 Pro ook onder.

Bij de OnePlus 15 heb je drie 50 megapixel-camera’s tot je beschikking. Helaas krijg je wel kleinere sensoren dan bij de OnePlus 13. Dat kunnen we van de Oppo niet zeggen, want die heeft bijvoorbeeld een betere 200 megapixel-telelens. Daarnaast zijn er natuurlijk nog een hoofdcamera en telelens, beiden met een sensor van 50 megapixel.

Oppo Find X9 Pro

Waar de Oppo nog gebruikmaakt van de samenwerking met Hasselblad, is het partnerschap tussen OnePlus en de Zweedse cameraspecialisten ten einde gekomen. Dat is op zich geen ramp, want het door OnePlus zelf ontworpen camera-algoritme DetailMax Engine is ons prima bevallen, zoals je al kon lezen in de review van de OnePlus 15.

Conclusie

Met de OnePlus en Oppo is het prettig fotograferen. De natuurlijke kleuren van de plaatjes die je schiet met de OnePlus zijn een erg sterk punt. De Oppo is meer allround en maakt gemakkelijker mooie foto’s in minder ideale omstandigheden, zoals bij weinig licht en als je ver zoomt.

Hiermee is de Oppo wat toegankelijker en wat ons betreft nipt de winnaar op dit gebied. De op papier betere cameraspecs van de Oppo leveren dus, zij het minimaal.

4. Accuduur en opladen

Op accugebied staan de OnePlus 15 en Oppo Find X9 Pro op eenzame hoogte. We hebben het hier over enorme batterijen van 7300 mAh (OnePlus) en 7500 mAh (Oppo). Ruim genoeg om bij normaal gebruik twee volle dagen vooruit te kunnen. Hoewel de Oppo hier de betere keuze lijkt, verschilt de oplaadsnelheid wel. Dat is hét terrein van de OnePlus.

Tenminste, als je een 120 watt-oplader tot je beschikking hebt. Hiermee ga je voor een oplaadbeurt (vanaf 10 procent) in iets meer dan drie kwartier. Voor de Oppo moet je het met maximaal 80 watt doen en zit je in een dik uur weer met een volle telefoon. Draadloos laden gaat bij OnePlus en Oppo tot 50 watt.

Conclusie

Verwacht topprestaties bij beide smartphones, maar net iets sneller laden bij de OnePlus. Daarvoor heb je wel een dure 120 watt-oplader nodig en die zit niet standaard in de doos. Grote kans dat je die ook nog niet in huis hebt. Heb je thuis wel een 80 watt-lader liggen, dan zullen de OnePlus en Oppo ongeveer even snel opladen.

5. Software

De software op deze toestellen is de nieuwste versie van OxygenOS (16 bij de OnePlus) en de nieuwste ColorOS (16 bij de Oppo). Nagenoeg vergelijkbare skins die over het algemeen prettig zijn. Dit betekent min of meer dezelfde animaties, iconen en interfaces.

Allebei de telefoons hebben een Plus Key, waarmee je snel allerlei functies bedient. Die knop is standaard bedoeld voor AI-doeleinden, maar kan ingesteld worden voor andere functies. Een handige toevoeging.

OnePlus 15

De OnePlus 15 en Oppo Find X9 Pro hebben standaard Android 16 aan boord, maar ze hanteren niet hetzelfde updatebeleid. De OnePlus krijgt ‘slechts’ vier nieuwe versies van het besturingssysteem. Beveiligingsupdates rollen zes jaar uit, tot 2031 dus. Met een Oppo in je hand, krijg je langer updates om je toestel veilig te houden. Dan zit je tot 2032 gebakken.

Conclusie

OxygenOS 16 en ColorOS 16 zijn allebei fijne Android-skins. Qua updatebeleid zit je met de Oppo net wat beter. Nog steeds tippen beide merken niet aan de zeven jaar van Samsung, maar dat is inmiddels bekend van Oppo en OnePlus.

OnePlus 15 vs Oppo Find X9 Pro: prijzen en deals

De instapmodellen van OnePlus en Oppo beschikken allebei over 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. De adviesprijs van de OnePlus 15 bedraagt € 949,-, dat is een stuk minder dan de € 1.199,- die je nu kwijt bent voor de Oppo Find X9 Pro.

Hopelijk heb je na het lezen van dit artikel een goed beeld wat je krijgt voor die meerprijs. Hieronder vind je voor beide toestellen de beste deals van dit moment.

Meer interesse in de Oppo Find X9 Pro? Check dan de prijsvergelijker hieronder.